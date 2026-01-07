Тьма на глубине шевельнулась: таинственный хищник из прошлого напомнил о себе спустя 80 миллионов лет

Плащеносная акула вынашивает потомство до 3,5 лет

Она выглядит так, будто вышла из фантазий художников хоррор-фильмов, и именно этим притягивает внимание. Извивающееся тело, неподвижный взгляд и пасть, усыпанная зубами, легко могут отпугнуть с первого взгляда. Однако перед нами не выдумка и не спецэффект, а реальный обитатель океана, переживший целые эпохи.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Плащеносная акула

Кто такая плащеносная акула и почему её считают древней

Плащеносная акула, известная под научным названием Chlamydoselachus anguineus, относится к числу так называемых "живых ископаемых". Этот вид появился ещё в меловом периоде и с тех пор изменился минимально. Учёные ценят её именно за сохранённые анатомические особенности, которые давно исчезли у других акул. По сути, это наглядное доказательство того, как выглядели морские хищники миллионы лет назад.

Где обитает редкий хищник глубин

Среда обитания плащеносной акулы — холодные и тёмные воды на глубине до полутора километров. Чаще всего её фиксируют у берегов Японии, Норвегии, Южной Африки и Новой Зеландии, в Тихом и Атлантическом океанах. В этих условиях царят высокое давление и почти полное отсутствие света, поэтому к поверхности она поднимается крайне редко и без особой необходимости.

Особенности строения и внешнего вида

Тело у плащеносной акулы вытянутое и гибкое, напоминающее угря, а характерные кожные складки по бокам выглядят как своеобразный плащ. Именно эта деталь дала виду его название. Взрослые особи достигают около двух метров в длину. Такое строение позволяет акуле резко атаковать добычу в условиях полной темноты, используя эффект неожиданности.

Зубы, жабры и охотничьи привычки

У плащеносной акулы шесть пар жаберных щелей вместо привычных пяти, и они тянутся почти до нижней части глотки. Это придаёт ей необычный, почти фантастический облик. В пасти расположены сотни мелких зубов, загнутых назад и выстроенных в 25 продольных рядов. Такая "оснастка" идеально подходит для удержания кальмаров, рыб и других глубоководных организмов.

Размножение и рекорды выносливости

Самки этого вида известны крайне долгой беременностью — до трёх с половиной лет. Это абсолютный рекорд среди позвоночных. Учёные связывают такую особенность с холодной средой обитания и замедленным обменом веществ, характерным для глубоководных животных.

Опасна ли плащеносная акула для человека

Несмотря на пугающую внешность, для людей эта акула угрозы не представляет. Она редко попадается даже рыбакам и практически не контактирует с человеком. Любой интерес к ней — скорее научный, чем практический. Для биологов она ценна как объект изучения эволюции и адаптации к экстремальным условиям. Об этом сообщает Дзен-канал "Планетяне".

Сравнение плащеносной акулы с современными видами акул

В отличие от более известных акул, таких как белая или тигровая, плащеносная акула не рассчитана на быстрые погони. Её стратегия — скрытность и внезапная атака. Современные виды чаще обитают ближе к поверхности и имеют более обтекаемое тело, тогда как древний хищник сохранил примитивные черты, оказавшиеся эффективными на глубине.

Популярные вопросы о плащеносной акуле

Почему её называют живым ископаемым?

Потому что вид почти не изменился со времён динозавров и сохранил древние черты строения.

Где чаще всего встречают плащеносную акулу?

В глубоких водах Тихого и Атлантического океанов, особенно у берегов Японии и Норвегии.

Опасна ли она для человека?

Нет, этот вид не проявляет агрессии и почти не контактирует с людьми.