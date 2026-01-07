Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Тьма на глубине шевельнулась: таинственный хищник из прошлого напомнил о себе спустя 80 миллионов лет

Плащеносная акула вынашивает потомство до 3,5 лет
Зоосфера

Она выглядит так, будто вышла из фантазий художников хоррор-фильмов, и именно этим притягивает внимание. Извивающееся тело, неподвижный взгляд и пасть, усыпанная зубами, легко могут отпугнуть с первого взгляда. Однако перед нами не выдумка и не спецэффект, а реальный обитатель океана, переживший целые эпохи. 

Плащеносная акула
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Плащеносная акула

Кто такая плащеносная акула и почему её считают древней

Плащеносная акула, известная под научным названием Chlamydoselachus anguineus, относится к числу так называемых "живых ископаемых". Этот вид появился ещё в меловом периоде и с тех пор изменился минимально. Учёные ценят её именно за сохранённые анатомические особенности, которые давно исчезли у других акул. По сути, это наглядное доказательство того, как выглядели морские хищники миллионы лет назад.

Где обитает редкий хищник глубин

Среда обитания плащеносной акулы — холодные и тёмные воды на глубине до полутора километров. Чаще всего её фиксируют у берегов Японии, Норвегии, Южной Африки и Новой Зеландии, в Тихом и Атлантическом океанах. В этих условиях царят высокое давление и почти полное отсутствие света, поэтому к поверхности она поднимается крайне редко и без особой необходимости.

Особенности строения и внешнего вида

Тело у плащеносной акулы вытянутое и гибкое, напоминающее угря, а характерные кожные складки по бокам выглядят как своеобразный плащ. Именно эта деталь дала виду его название. Взрослые особи достигают около двух метров в длину. Такое строение позволяет акуле резко атаковать добычу в условиях полной темноты, используя эффект неожиданности.

Зубы, жабры и охотничьи привычки

У плащеносной акулы шесть пар жаберных щелей вместо привычных пяти, и они тянутся почти до нижней части глотки. Это придаёт ей необычный, почти фантастический облик. В пасти расположены сотни мелких зубов, загнутых назад и выстроенных в 25 продольных рядов. Такая "оснастка" идеально подходит для удержания кальмаров, рыб и других глубоководных организмов.

Размножение и рекорды выносливости

Самки этого вида известны крайне долгой беременностью — до трёх с половиной лет. Это абсолютный рекорд среди позвоночных. Учёные связывают такую особенность с холодной средой обитания и замедленным обменом веществ, характерным для глубоководных животных.

Опасна ли плащеносная акула для человека

Несмотря на пугающую внешность, для людей эта акула угрозы не представляет. Она редко попадается даже рыбакам и практически не контактирует с человеком. Любой интерес к ней — скорее научный, чем практический. Для биологов она ценна как объект изучения эволюции и адаптации к экстремальным условиям. Об этом сообщает Дзен-канал "Планетяне".

Сравнение плащеносной акулы с современными видами акул

В отличие от более известных акул, таких как белая или тигровая, плащеносная акула не рассчитана на быстрые погони. Её стратегия — скрытность и внезапная атака. Современные виды чаще обитают ближе к поверхности и имеют более обтекаемое тело, тогда как древний хищник сохранил примитивные черты, оказавшиеся эффективными на глубине.

Популярные вопросы о плащеносной акуле

Почему её называют живым ископаемым?
Потому что вид почти не изменился со времён динозавров и сохранил древние черты строения.

Где чаще всего встречают плащеносную акулу?
В глубоких водах Тихого и Атлантического океанов, особенно у берегов Японии и Норвегии.

Опасна ли она для человека?
Нет, этот вид не проявляет агрессии и почти не контактирует с людьми.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука природа животные
Новости Все >
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Сейчас читают
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Красота и стиль
Зумеры всё чаще носят винтажные вещи из гардеробов родителей
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Наука и техника
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
В России с 9 января вводят штрафы за тонировку для временно ввезённых авто
Окрашивание colour melting стало главным трендом волос 2026 года
Декоративная штукатурка с использованием ткани позволяет создать рельефную стену
Пивной гуляш с мясом томят в соусе из темного пива 1 час
Зимний посев позволяет получить раннее и пышное цветение
Учёные доказали связь между уровнем витамина C в крови и состоянием кожи
Центральные банки активно покупают золото — WGC
Рассыпчатый рис можно получить без кипячения в кастрюле
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.