Природа пошла другим путём: лягушки получают кислород и воду самым неожиданным способом

Лягушки поглощают кислород через пористую влажную кожу - герпетолог Рэксуорти
Лягушки обладают редкой для позвоночных способностью — они могут дышать и пить буквально всей поверхностью тела. Их кожа заменяет сразу несколько жизненно важных систем и позволяет выживать там, где другие животные не справились бы. Эта особенность сформировалась в ходе эволюции и стала ключом к их выживанию.

Почему кожа для лягушки важнее лёгких

В отличие от человека, лягушке не обязательно делать вдох, чтобы получить кислород. Её кожа тонкая, постоянно влажная и пронизана густой сетью капилляров. Через неё кислород из воздуха или воды напрямую поступает в кровь, а углекислый газ выводится наружу.

Такой способ газообмена называют кожным дыханием. Он особенно важен для видов, которые проводят много времени под водой или зарываются в ил. Устойчивость земноводных к экстремальным условиям нередко сочетается с другими необычными адаптациями.

"Кожа устроена таким образом, что позволяет кислороду проникать внутрь, а воде — впитываться", — объяснил куратор Американского музея естественной истории Кристофер Рэксуорти.

Как работает кожное дыхание

Под поверхностью кожи располагаются мельчайшие сосуды. Когда кожа остаётся влажной, газы свободно диффундируют через неё. Именно поэтому лягушки так чувствительны к пересыханию: потеря влаги означает потерю способности дышать.

Хотя у взрослых особей есть лёгкие и дыхание через слизистую рта, кожный механизм остаётся базовым. Он позволяет переживать зиму в спячке и долго находиться под водой без подъёма на поверхность.

"Они обмениваются газами и водой просто благодаря коже, хотят они этого или нет", — отметил эволюционный биолог Курт Швенк.

Чем дышат головастики

На ранних стадиях развития головастики ещё не имеют жабр. Они вынуждены подниматься к поверхности воды и захватывать воздух, образуя крошечные пузырьки, которые затем попадают в лёгкие. Параллельно кожа продолжает выполнять дыхательную функцию, помогая личинкам выжить в плотной водной среде.

Кожа как способ пить воду

Та же проницаемость кожи позволяет лягушкам пить, не открывая рот. Вода проходит через кожные слои, затем через клеточные мембраны и поступает прямо в кровоток. У многих видов есть особая зона с повышенной концентрацией сосудов — так называемый "пьющий участок".

Эта способность особенно важна для лягушек, обитающих в засушливых регионах. Некоторые из них делают запасы влаги в сезон дождей и могут существовать за счёт них месяцами. Подобные уникальные формы адаптации встречаются и у редких видов, вроде недавно описанной оранжевой лягушки из Бразилии, существование которой напрямую связано с хрупким состоянием экосистемы.

Уязвимость земноводных

Проницаемая кожа — одновременно и преимущество, и слабое место. Через неё в организм легко попадают загрязняющие вещества, химикаты и микропластик. Кроме того, изменение климата, рост температур и учащение засух делают поддержание влажной кожи всё более сложной задачей.

Сокращение численности лягушек часто рассматривают как индикатор проблем в окружающей среде. Эти животные играют важную роль в экосистемах, регулируя численность насекомых и служа пищей для других видов. Об этом сообщает Live Science Plus.

Плюсы и минусы кожного дыхания

Кожное дыхание позволяет лягушкам выживать под водой, экономить энергию и адаптироваться к разным условиям среды. Однако оно делает их крайне зависимыми от чистоты воды и влажности климата.

Популярные вопросы о дыхании лягушек

Могут ли лягушки обходиться без лёгких?

Да, в определённых условиях кожного дыхания бывает достаточно.

Почему лягушки так чувствительны к загрязнениям?

Из-за высокой проницаемости кожи, через которую вещества легко проникают в организм.

Все ли виды одинаково дышат через кожу?

Нет, степень зависимости от кожного дыхания различается у разных видов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
