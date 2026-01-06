Гуси, которые летают вверх ногами: феномен полёта, вызывающий споры, мемы и сплошное недоумение

Истории о гусях, которые будто бы могут летать вверх ногами, регулярно вспыхивают в соцсетях и "познавательных" подборках. Одни утверждают, что видели такое своими глазами, другие объясняют явление особенностями аэродинамики. Однако орнитологи уверяют: устойчивого полёта в таком положении у гусей не бывает. Тем не менее причиной мифа стала вполне реальная особенность поведения птиц.
Чаще всего заблуждение возникает из-за особенностей наблюдения. Когда человек смотрит на летящую стаю на фоне плотных облаков или низкого солнца, тёмный силуэт искажает восприятие. Мозг автоматически пытается "достроить" картинку, и гусь, слегка изменивший угол наклона, может показаться перевернутым.
Подобный эффект усиливается в момент, когда птица корректирует траекторию или подстраивается под поток ветра. Движение происходит быстро, а на расстоянии выглядит как смена ориентации всего тела. Так рождается впечатление, что гусь уверенно летит спиной вниз, хотя на самом деле он лишь меняет положение в полёте.
Сами орнитологи отмечают, что большинство сообщений о "перевёрнутых гусях" связано именно с оптическими иллюзиями и особенностями наблюдения стаи в движении.
С физиологической точки зрения длительный полёт в инверсии невозможен. Подъёмная сила у птиц формируется благодаря форме крыла и направлению воздушного потока — при перевороте эта система перестает работать.
Строение скелета и распределение мышечной массы также рассчитаны на полёт в определённом положении. Внутренние органы, вестибулярная система и механика движений не позволяют удерживать устойчивость, как это делают, например, некоторые летучие мыши.
Поэтому птицы могут переворачиваться лишь кратковременно — и это никак не связано с полноценным inverted flight, характерным для отдельных видов животных.
В основе мифа лежит реальная, хорошо задокументированная техника — манёвр whiffling. Он наблюдается у гусей, уток, лебедей и некоторых других водоплавающих видов.
Во время whiffling птица резко меняет положение тела: переворачивается через спину или бок, на мгновение выглядит перевёрнутой и так же быстро возвращается в нормальную ориентацию.
Этот манёвр выполняет практические задачи:
Визуально whiffling может выглядеть эффектно и необычно. Без замедленной съёмки кажется, что птица некоторое время летит вверх ногами. Однако длительность манёвра — доли секунды, а восстановление положения происходит почти мгновенно, сообщает IXBT.
Нет. Они могут переворачиваться лишь на доли секунды в рамках манёвра whiffling.
Whiffling помогает резко снизить скорость, изменить траекторию и компенсировать сильный воздушный поток.
Иллюзия возникает из-за угла обзора, освещения и быстроты движения птиц.
