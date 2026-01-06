Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Гуси, которые летают вверх ногами: феномен полёта, вызывающий споры, мемы и сплошное недоумение

Манёвр whiffling создаёт иллюзию полёта гусей вверх ногами
Зоосфера

Истории о гусях, которые будто бы могут летать вверх ногами, регулярно вспыхивают в соцсетях и "познавательных" подборках. Одни утверждают, что видели такое своими глазами, другие объясняют явление особенностями аэродинамики. Однако орнитологи уверяют: устойчивого полёта в таком положении у гусей не бывает. Тем не менее причиной мифа стала вполне реальная особенность поведения птиц.

Полет гусей в небе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Полет гусей в небе

Откуда появился миф о перевернутых гусях

Чаще всего заблуждение возникает из-за особенностей наблюдения. Когда человек смотрит на летящую стаю на фоне плотных облаков или низкого солнца, тёмный силуэт искажает восприятие. Мозг автоматически пытается "достроить" картинку, и гусь, слегка изменивший угол наклона, может показаться перевернутым.

Подобный эффект усиливается в момент, когда птица корректирует траекторию или подстраивается под поток ветра. Движение происходит быстро, а на расстоянии выглядит как смена ориентации всего тела. Так рождается впечатление, что гусь уверенно летит спиной вниз, хотя на самом деле он лишь меняет положение в полёте.

Сами орнитологи отмечают, что большинство сообщений о "перевёрнутых гусях" связано именно с оптическими иллюзиями и особенностями наблюдения стаи в движении.

Почему птицы не могут летать вверх ногами

С физиологической точки зрения длительный полёт в инверсии невозможен. Подъёмная сила у птиц формируется благодаря форме крыла и направлению воздушного потока — при перевороте эта система перестает работать.

Строение скелета и распределение мышечной массы также рассчитаны на полёт в определённом положении. Внутренние органы, вестибулярная система и механика движений не позволяют удерживать устойчивость, как это делают, например, некоторые летучие мыши.

Поэтому птицы могут переворачиваться лишь кратковременно — и это никак не связано с полноценным inverted flight, характерным для отдельных видов животных.

Манёвр whiffling: что на самом деле делают гуси

В основе мифа лежит реальная, хорошо задокументированная техника — манёвр whiffling. Он наблюдается у гусей, уток, лебедей и некоторых других водоплавающих видов.

Во время whiffling птица резко меняет положение тела: переворачивается через спину или бок, на мгновение выглядит перевёрнутой и так же быстро возвращается в нормальную ориентацию.

Этот манёвр выполняет практические задачи:

  • резкое торможение перед посадкой;
  • быстрая смена направления движения;
  • компенсация порывистого ветра.

Визуально whiffling может выглядеть эффектно и необычно. Без замедленной съёмки кажется, что птица некоторое время летит вверх ногами. Однако длительность манёвра — доли секунды, а восстановление положения происходит почти мгновенно, сообщает IXBT.

Популярные вопросы

Могут ли гуси летать вверх ногами

Нет. Они могут переворачиваться лишь на доли секунды в рамках манёвра whiffling.

Зачем птицам этот манёвр

Whiffling помогает резко снизить скорость, изменить траекторию и компенсировать сильный воздушный поток.

Почему людям кажется, что птицы летят перевёрнутыми

Иллюзия возникает из-за угла обзора, освещения и быстроты движения птиц.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы птицы природа животные
Новости Все >
Турция вошла в новый год с "горячими" ценниками
Землетрясение в Японии магнитудой 6,2 вызвало кратковременную угрозу цунами
Медведь разгромил авто у озера Тахо из-за роковой ошибки туристов
В 2026 году россиян ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ
Зимой удобрения для комнатных растений вносят только по влажной почве
В музее Лондона выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет — Earth
В 2026 году ожидаются премьеры ID.3, BMW Neue Klasse и первого электромобиля Ferrari
Мерц связал 2026 год с тяжёлым испытанием для экономики Германии
Фикус Tineke в фэн-шуй связывают с ростом и материальным благополучием — Actualno
Домашний алкоголь может быть опаснее магазинного из-за примесей и метанола
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Новости спорта
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Карамель и глянцевый чёрный стали трендами окрашивания волос зимой 2026
Красота и стиль
Карамель и глянцевый чёрный стали трендами окрашивания волос зимой 2026
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Последние материалы
Оптимальная температура водонагревателя составляет 49 °C — Real Simple
Свекла для салатов в микроволновке готовится за 5 минут на мощности 800-900 Вт
Турция вошла в новый год с "горячими" ценниками
Землетрясение в Японии магнитудой 6,2 вызвало кратковременную угрозу цунами
Манёвр whiffling создаёт иллюзию полёта гусей вверх ногами
Медведь разгромил авто у озера Тахо из-за роковой ошибки туристов
Новичкам следует начинать силовые тренировки с упражнений с весом тела
В 2026 году россиян ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ
В Неваде фермеры сделали ставку на местных щелочных пчёл для опыления люцерны
Девы ощущают ретро-Меркурий через рабочие ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.