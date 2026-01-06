Гуси, которые летают вверх ногами: феномен полёта, вызывающий споры, мемы и сплошное недоумение

Манёвр whiffling создаёт иллюзию полёта гусей вверх ногами

Истории о гусях, которые будто бы могут летать вверх ногами, регулярно вспыхивают в соцсетях и "познавательных" подборках. Одни утверждают, что видели такое своими глазами, другие объясняют явление особенностями аэродинамики. Однако орнитологи уверяют: устойчивого полёта в таком положении у гусей не бывает. Тем не менее причиной мифа стала вполне реальная особенность поведения птиц.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Полет гусей в небе

Откуда появился миф о перевернутых гусях

Чаще всего заблуждение возникает из-за особенностей наблюдения. Когда человек смотрит на летящую стаю на фоне плотных облаков или низкого солнца, тёмный силуэт искажает восприятие. Мозг автоматически пытается "достроить" картинку, и гусь, слегка изменивший угол наклона, может показаться перевернутым.

Подобный эффект усиливается в момент, когда птица корректирует траекторию или подстраивается под поток ветра. Движение происходит быстро, а на расстоянии выглядит как смена ориентации всего тела. Так рождается впечатление, что гусь уверенно летит спиной вниз, хотя на самом деле он лишь меняет положение в полёте.

Сами орнитологи отмечают, что большинство сообщений о "перевёрнутых гусях" связано именно с оптическими иллюзиями и особенностями наблюдения стаи в движении.

Почему птицы не могут летать вверх ногами

С физиологической точки зрения длительный полёт в инверсии невозможен. Подъёмная сила у птиц формируется благодаря форме крыла и направлению воздушного потока — при перевороте эта система перестает работать.

Строение скелета и распределение мышечной массы также рассчитаны на полёт в определённом положении. Внутренние органы, вестибулярная система и механика движений не позволяют удерживать устойчивость, как это делают, например, некоторые летучие мыши.

Поэтому птицы могут переворачиваться лишь кратковременно — и это никак не связано с полноценным inverted flight, характерным для отдельных видов животных.

Манёвр whiffling: что на самом деле делают гуси

В основе мифа лежит реальная, хорошо задокументированная техника — манёвр whiffling. Он наблюдается у гусей, уток, лебедей и некоторых других водоплавающих видов.

Во время whiffling птица резко меняет положение тела: переворачивается через спину или бок, на мгновение выглядит перевёрнутой и так же быстро возвращается в нормальную ориентацию.

Этот манёвр выполняет практические задачи:

резкое торможение перед посадкой;

быстрая смена направления движения;

компенсация порывистого ветра.

Визуально whiffling может выглядеть эффектно и необычно. Без замедленной съёмки кажется, что птица некоторое время летит вверх ногами. Однако длительность манёвра — доли секунды, а восстановление положения происходит почти мгновенно, сообщает IXBT.

Популярные вопросы

Могут ли гуси летать вверх ногами

Нет. Они могут переворачиваться лишь на доли секунды в рамках манёвра whiffling.

Зачем птицам этот манёвр

Whiffling помогает резко снизить скорость, изменить траекторию и компенсировать сильный воздушный поток.

Почему людям кажется, что птицы летят перевёрнутыми

Иллюзия возникает из-за угла обзора, освещения и быстроты движения птиц.