325 миллионов лет тишины — и вдруг находка: пещера раскрыла тайну хищников исчезнувшего мира

В Мамонтовой пещере нашли останки двух акул возрастом 325 млн лет — Sciencepost

В крупнейшей пещерной системе мира вновь сделали открытие, которое расширяет представления о древней морской фауне. Исследователи обнаружили два новых вида акул, сохранившихся в глубинах Мамонтовой пещеры. Их возраст превышает 325 миллионов лет, а состояние окаменелостей поражает детализацией, сообщает Sciencepost.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Челюсти древней акулы

Где нашли древних акул

Мамонтова пещера в Кентукки давно считается уникальным природным объектом. Более 400 миль подземных коридоров образуют разветвлённую сеть, которая хранит следы геологических процессов и древних экосистем. В этих условиях формируются редкие находки: организмы, приспособившиеся к жизни вне солнечного света, и окаменелости морских существ, некогда населявших исчезнувшие водные просторы.

В ходе инвентаризации палеонтологических ресурсов специалисты обнаружили останки двух хищников, относящихся к семейству Ctenacanthus — предков современных акул. Такие находки подтверждают, что территория нынешнего Кентукки и Алабамы когда-то была частью обширного морского пути, соединявшего древние континенты.

Хорошая сохранность костных структур позволила исследователям определить особенности строения и сравнить их с ранее найденными образцами, в том числе с акулой, размер которой несколько лет назад сопоставили с крупной белой.

Кто такие Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum

Первый из обнаруженных видов — Troglocladodus trimblei. Длина особей достигала примерно 3-3,6 метра, а раздвоенные зубы указывают на активный хищнический образ жизни. Второй вид — Glikmanius careforum — обладал мощным укусом, что позволяло ему охотиться на рыб, других акул и древних головоногих.

Оба вида демонстрируют сходства с современными хищниками, которые предпочитают мелководья и прибрежные зоны. Судя по породам, в которых найдены окаменелости, они населяв древний пролив, исчезнувший при формировании суперконтинента Пангеи.

Сравнение древних и современных морских хищников

Эти акулы обладали чертами, позволяющими сравнивать их с современными видами. Древние хищники имели развитую зубную систему и поведение, схожее с активацией современных прибрежных акул, например лимонных или серых. В то время как современные виды адаптированы к разнообразным биотопам, их предки существовали в более ограниченных экосистемах древних морей.

При этом находки показывают, что основные хищнические стратегии — быстрый маневр, мощный укус и структурная прочность плавников — оставались неизменными миллионы лет.

Популярные вопросы

Почему акулы оказались в пещере

Пещера сформировалась значительно позже. Следы акул сохранились в морских породах, которые стали частью подземной системы после геологических изменений.

Насколько редки такие находки

Окаменелости древних акул встречаются нечасто, а столь хорошо сохранившиеся образцы — редкость из-за особенностей их скелетной структуры.

Что дают эти открытия науке

Они помогают реконструировать древние экосистемы, уточнять эволюционные связи и дополнять знания о морском биоразнообразии карбонового периода.