Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

120 лет жизни — и ноль будущего: почему у рыбы-долгожителя больше нет молодого поколения

Большеротый буффало прожил более 120 лет благодаря пренебрежимому старению
Зоосфера

В пресных водоёмах Северной Америки обитает рыба, чья жизнь измеряется не годами, а эпохами. Она почти не стареет, сохраняет устойчивый иммунитет и способна прожить более 120 лет. Но за внешним спокойствием скрывается процесс, который может привести к исчезновению уникального вида.

Рыба
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Рыба

Феномен долгоживущего организма

Большеротый буффало давно привлёк внимание биологов благодаря феномену "пренебрежимого старения". Его теломеры не сокращаются с возрастом, а защитные функции организма остаются стабильными на протяжении десятилетий. В отличие от большинства позвоночных, такие рыбы не демонстрируют классических признаков старения и продолжают участвовать в нересте даже в преклонном возрасте.

Интерес к виду связан не только с продолжительностью жизни. Современные исследования показывают, что рыбы в целом обладают куда более сложными когнитивными способностями, чем считалось ранее, включая способность узнавать людей, что делает сохранение редких видов особенно важным для науки.

Популяция без будущего

В озере Райс в Миннесоте ситуация выглядит устойчивой лишь на первый взгляд. Взрослые особи ежегодно нерестятся, но молодое поколение не фиксируется уже более полувека. Почти вся молодь погибает к середине лета, становясь добычей хищников, прежде всего северной щуки.

Такая модель существования опасна. Популяция держится исключительно за счёт необычайного долголетия взрослых рыб, а не за счёт обновления. Это создаёт иллюзию стабильности, которая может исчезнуть внезапно.

Человек как скрытая угроза

Дополнительный риск связан с деятельностью человека. Большеротого буффало часто принимают за малоценного карпа и вылавливают без ограничений. У вида нет охранного статуса, квот или системного мониторинга, что делает его уязвимым даже при умеренном промысле.

Подобные проблемы знакомы и другим крупным пресноводным видам, таким как гигантская арапайма, чьё выживание также зависит от баланса между биологическими особенностями и ответственным отношением человека.

Почему стабильность обманчива

Отсутствие молодых особей означает, что вся популяция стареет одновременно. Как только естественная смертность превысит численность взрослых рыб, восстановление станет практически невозможным. Учёные подчёркивают: при текущем уровне внимания вид может исчезнуть всего за одно поколение.

Ситуацию усугубляет нехватка целенаправленных исследований и программ сохранения. Без них уникальный биологический ресурс рискует быть утрачен навсегда. Об этом сообщает Gismeteo.

Долгоживущие виды и охраняемые популяции

Многие долгоживущие животные находятся под защитой государства или международных организаций. В их отношении действуют квоты, запреты на вылов и программы восстановления. Большеротый буффало, несмотря на рекордную продолжительность жизни, лишён таких механизмов, что делает его положение особенно уязвимым.

Плюсы и минусы феноменального долголетия

Уникальное долголетие позволяет виду переживать неблагоприятные десятилетия и сохранять численность взрослых особей. Однако зависимость от этого механизма снижает гибкость популяции и делает её чувствительной к резким изменениям среды и антропогенному давлению.

Популярные вопросы о большеротом буффало

Почему эта рыба живёт так долго?

Её организм практически не демонстрирует возрастных изменений, включая стабильность теломер и иммунной системы.

Возможно ли восстановление популяции?

Да, при своевременной защите молоди и ограничении промысла.

Что важнее — исследования или охрана?

Эти направления дополняют друг друга и должны развиваться параллельно.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука природа животные экология
Новости Все >
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Синдром праздничного сердца связан с фибрилляцией предсердий после алкоголя
На этапе заливки бетона закладывают шумоизоляцию и доступ к стоякам
Постепенное сокращение рациона снижает стресс для организма после праздников
Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России в 2025 году
Оса-блестянка откладывает до сотни яиц в одно яйцо жука
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Сейчас читают
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Красота и стиль
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Белоголовый саки почти не издает звуков в дикой природе
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Прыжок с кресельного подъёмника таит опасности — Pravda
Светло-бежевый блонд вытеснит платиновые оттенки в 2026 — Folha Vitoria
Еловые ветки после праздников используют для декора и ароматизации дома — 20 Minutes
Подводные звуки в Южном океане оказались диалогом — FUTURA
Уличные прогулки повышают риск травм у домашних кошек
Календарь Луны на 2026 год включает 13 редких событий — Space.com
На этапе заливки бетона закладывают шумоизоляцию и доступ к стоякам
Постепенное сокращение рациона снижает стресс для организма после праздников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.