Могут ли кошачьи породы появиться сами? Ответ прост — и он разрушает привычные представления

Современные породы кошек сохраняются благодаря селекции человека — Live Science

Породы кошек кажутся результатом длительной работы заводчиков, однако часть из них сформировалась без участия человека. Исследователи подчеркивают: естественные условия способны создавать устойчивые популяции с характерными признаками, и именно они стали основой некоторых популярных пород, сообщает Live Science.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка обнимается с кошкой

Как появились первые естественные породы

Хотя сегодня в мире насчитывается сотни миллионов кошек, лишь малая часть относится к определенным породам. По словам Лесли А. Лайонс, генетика кошек из Университета Миссури, целенаправленное разведение началось относительно недавно. Большинство современных пород создано за последние 140 лет, когда заводчики стали выделять животных по конкретным внешним особенностям.

Существуют и так называемые естественные породы — сформировавшиеся в условиях длительной адаптации. Популяции, проживавшие на одной территории в стабильной среде, вырабатывали уникальные черты, которые позже были закреплены в породных стандартах. К таким породам относят сибирских, норвежских лесных, русских голубых, мейн-кунов, турецких ванов и египетских мау.

"Естественные породы можно считать шагом на пути к видообразованию. В большинстве случаев они формируются в результате адаптации к окружающей среде", — рассказала Сары Хартвелл, любительница генетики кошек и основательница ресурса MessyBeast.

Ее наблюдения подтверждают влияние климата: в западных регионах России суровые зимы способствовали появлению кошек с густой шерстью и крепким костяком. В теплых районах Юго-Восточной Азии, напротив, доминировали стройные кошки с короткой шерстью и крупными ушами.

Роль изоляции и редких мутаций

Некоторые естественные породы возникали из-за географической изоляции. В таких популяциях генетическое разнообразие ограничено, а мутации могут распространяться быстрее. Примером стал остров Мэн, где закрепилась мутация, вызывающая короткий хвост у местных кошек. Основа породы мэнкс сформировалась именно по этому принципу, хотя мутация влияет и на здоровье животных.

По словам Лайонс, несмотря на естественное происхождение некоторых линий, современные породы давно развиваются под контролем человека. Искусственный отбор смягчил давление среды и позволил сохранить редкие генетические варианты, которые в дикой природе могли бы исчезнуть.

"Все породы, независимо от вида, сформировались под влиянием человека", — отметила Лайонс.

Примером служит мэнская порода: без вмешательства заводчиков она могла бы исчезнуть из-за низкого генетического разнообразия. Сейчас разведение направлено на улучшение состояния животных и стабилизацию признаков, что перекликается с тем, как древняя бенгальская кошка жила рядом с людьми и формировала линии, не ставшие полноценными домашними.

Сравнение естественных и искусственно выведенных пород

Естественные породы формировались на протяжении тысячелетий под воздействием климата и условий среды. Искусственные — результат селекции по конкретным признакам, часто в короткие сроки.

Естественные популяции отличаются более стабильным темпераментом и приспособленностью к локальным условиям, тогда как искусственные породы могут иметь выраженные особенности экстерьера и потребовать более тщательного ухода.

Несмотря на различия, обе группы сегодня зависят от заводчиков, поддерживающих здоровье и устойчивость линий.

Популярные вопросы

Какие породы считаются естественными

К естественным относят породы, возникшие под влиянием природной среды: сибирскую, мейн-кун, норвежскую лесную, русскую голубую, египетскую мау и другие.

Существуют ли полностью дикие породы

Нет. Современные породистые кошки — результат работы заводчиков, даже если их предки сформировались естественным образом.

Почему некоторые породы изменились со временем

Разведение по стандартам, скрещивание и выбор определённых признаков привели к генетическим и внешним изменениям в ряде пород.