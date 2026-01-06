Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Тапочки страдают первыми: что запускает бунт молодой собаки и как пережить этот шторм в квартире

Подростковый период у собак длится с 6 до 18 месяцев — Ouest-france
Зоосфера

Первые месяцы с молодой собакой часто рушат ожидания об идеальном питомце. Дом внезапно наполняется шумом, погрызенной обувью и следами бурной активности, особенно по утрам. Кажется, что хаос не имеет конца и края.

Золотистый ретривер в поле
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотистый ретривер в поле

Почему поведение молодой собаки резко меняется

Период от шести до восемнадцати месяцев — настоящий "подростковый возраст" у собак. В это время меняется не только тело, но и поведение. Щенок становится смелее, настойчивее и начинает проверять границы дозволенного. Он уже не беспомощен, но еще не умеет полностью контролировать себя.

В этот этап активно вмешиваются гормоны, а ранее усвоенные правила будто стираются. Собака исследует мир иначе — громко, импульсивно и порой разрушительно. Это не попытка "назло", а естественный процесс взросления и поиска своего места рядом с человеком, сообщает Ouest-france.

Что именно может пугать владельцев

Владельцы часто сталкиваются с резкими всплесками энергии, беспорядочными забегами по квартире, лаем без очевидной причины и внезапным "забыванием" команд. Зимой ситуация нередко усугубляется: прогулки становятся короче, физической нагрузки меньше, а излишки энергии выплескиваются дома.

Важно понимать, что подобное поведение — часть нормы. Оно сигнализирует о развитии, а не о "испорченном характере". Повод для беспокойства появляется лишь при выраженной агрессии, сильном страхе или апатии — в таких случаях стоит обратиться к специалисту.

Как действовать спокойно и эффективно

Главное правило — не паниковать. Молодой собаке нужно не подавление, а направление энергии. Четкие ориентиры, последовательность и терпение работают лучше любых наказаний.

Даже в плохую погоду собаке важно расходовать силы. Если прогулки ограничены, на помощь приходят занятия дома. Интеллектуальные игры, поиск лакомств, повторение базовых команд помогают занять ум и снизить уровень возбуждения. Скука — один из главных источников "шалостей".

Границы и распорядок: зачем они нужны

Хотя может казаться, что собака игнорирует правила, именно сейчас ей особенно важна стабильность. Команды должны оставаться неизменными, а реакция хозяина — предсказуемой. Распорядок дня — кормление, прогулки, игры и отдых — помогает снизить тревожность и упорядочить поведение.

Последовательная среда дает собаке ощущение безопасности и уменьшает желание постоянно проверять границы.

Терпение как главный инструмент

Этот этап требует времени. Повторение, поощрение и спокойное объяснение работают лучше резких мер. Бывают моменты усталости, и это нормально. Главное — не сдаваться и помнить, что период временный.

Когда трудности становятся точками роста

Хаос можно превратить в опыт. Разгрызенная вещь или забытая команда — повод вернуться к обучению, добавить новый ритуал или совместное упражнение. Собака учится вместе с хозяином, а отношения постепенно становятся крепче.

Совместные занятия и укрепление связи

Даже зимой важно сохранять моменты радости. Короткие прогулки, игры, тренировки или спокойное общение укрепляют доверие. Собака, которая чувствует внимание и понимание, быстрее идет на контакт и сотрудничество.

Советы по воспитанию молодой собаки

  1. Сохраняйте распорядок дня даже при плохой погоде.

  2. Добавляйте умственные нагрузки через игры и обучение.

  3. Будьте последовательны в правилах и командах.

  4. Поощряйте спокойное и желаемое поведение.

  5. Делайте паузы и не забывайте про собственный отдых.

Популярные вопросы о воспитании молодой собаки

Сколько длится подростковый возраст у собак?

В среднем от 6 до 18 месяцев, в зависимости от породы и индивидуальных особенностей.

Нормально ли, что собака "забывает" команды?

Да, это временно и связано с этапом развития.

Когда стоит обратиться к специалисту?

При выраженной агрессии, сильной тревоге или апатии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы собака животные воспитание
