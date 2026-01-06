Спустя 30 лет молчания джунгли подали сигнал: исчезнувший хищник объявил о своём возвращении

Плоскоголовую кошку снова зафиксировали в Таиланде — LiveScience

Спустя десятилетия тишины природа преподнесла ученым неожиданный сигнал. В заболоченных лесах юга Таиланда автоматические камеры зафиксировали редкое животное, считавшееся исчезнувшим с территории страны. Эти кадры стали важным доказательством того, что вид не только выжил, но и продолжает размножаться. Об этом сообщает LiveScience.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Плоскоголовые кошки

Возвращение вида-призрака

Почти 30 лет плоскоголовую кошку в Таиланде считали утраченной. Последние официальные наблюдения датировались 1995 годом, и с тех пор вид фактически исчез из научных отчетов. Подобные случаи, когда природа неожиданно напоминает о себе, уже происходили — ученые сталкивались с ситуациями, когда существо, похороненное 20 лет назад, внезапно возвращалось в экосистему.

Ситуация изменилась после установки фотоловушек в заповеднике принцессы Сириндхорн на юге страны. Снимки, полученные в 2024–2025 годах, зафиксировали сразу несколько особей, включая самку с детенышем. Этот факт указывает на существование репродуктивного ядра, а не единичного выжившего животного. Для биологов это означает, что популяция, пусть и небольшая, все еще способна поддерживать себя.

Кто стоит за открытием

Работы велись при участии международной природоохранной организации Panthera, специализирующейся на сохранении диких кошек. Проект реализовывался совместно с природоохранными ведомствами Таиланда. В ходе наблюдений было зарегистрировано 29 случаев появления плоскоголовой кошки, что позволяет говорить о стабильном присутствии вида в этом районе.

Подобные открытия редких животных нередко меняют научную повестку и подходы к охране природы, как это уже случалось, когда вид, считавшийся исчезнувшим, заставлял пересмотреть причины своего исчезновения и роль человека в этом процессе.

"Это результат многолетней системной охраны, тесного научного сотрудничества и внимательного отношения со стороны местных сообществ", — отметил министр окружающей среды Таиланда, говорится в заявлении, переданном LiveScience.

Почему этот вид оказался на грани исчезновения

Плоскоголовая кошка — один из самых скрытных и малоизученных представителей семейства кошачьих. Вес взрослой особи составляет около 2 кг, а основная среда обитания — болота, мангровые заросли и влажные леса. Именно такие экосистемы в Юго-Восточной Азии сильнее всего пострадали от хозяйственной деятельности человека.

Осушение земель, расширение сельского хозяйства, пожары и прокладка инфраструктуры привели к фрагментации ареала. В районе недавних находок уже зафиксировано частичное пересыхание леса из-за трубопровода. Любое новое вмешательство может оказаться критичным для уцелевшей популяции.

Место Таиланда на карте выживания вида

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), плоскоголовая кошка относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Общая численность оценивается примерно в 2500 особей, обитающих в Малайзии, Индонезии и Брунее. До недавнего времени Таиланд в этом списке не фигурировал.

Интересно, что внезапное "возвращение" вида может не только помочь его сохранению, но и создать новые риски. Повышенное внимание к редкому животному способно привлечь интерес браконьеров и нелегальных торговцев. В Panthera подчеркивают необходимость усиленной охраны территории и постоянного мониторинга.

Ошейники GPS, генетика и будущее наблюдений

Для ученых это открытие стало отправной точкой для новых исследований. Плоскоголовая кошка не имеет ярко выраженных индивидуальных отметин, как, например, туманная пантера, поэтому визуальная идентификация особей затруднена. Это осложняет оценку численности и структуры популяции.

Исследователи планируют использовать GPS-ошейники, чтобы изучить перемещения животных, их рацион и размеры территорий. Также рассматривается установка дополнительных датчиков в глубине леса, а не только на его опушках. Отдельное внимание уделяется генетическим исследованиям, которые помогут оценить уровень разнообразия и устойчивость репродуктивного ядра.

Популярные вопросы о плоскоголовой кошке

Почему этот вид так редко встречается?

Животное ведет скрытный образ жизни и обитает в труднодоступных болотных районах.

Сколько плоскоголовых кошек осталось в мире?

По оценкам МСОП, около 2500 особей.

Можно ли сохранить эту популяцию в Таиланде?

Да, при условии строгой охраны среды обитания и постоянного научного контроля.