Дарвин называл их червями тьмы: странное существо, которое ныряет в море и не дышит до часа

Эта крупная ящерица, способная задерживать дыхание почти на час и вырастать до полутора метров, давно стала символом Галапагоса. Её считают одним из самых необычных существ океана, сумевшим приспособиться к жизни на границе суши и моря. Морские игуаны поражают биологов своим образом жизни и древними адаптациями, сообщает Discover Wildlife.

Где живут морские игуаны и чем они уникальны

Морские игуаны встречаются только на Галапагосских островах. Это единственные в мире ящерицы, освоившие морскую среду и способные передвигаться в океане, используя мощный хвост как руль. Учёные наблюдали, что они перемещаются между островами, преодолевая десятки километров. Такое поведение редко встречается среди рептилий и делает их исключительными представителями фауны архипелага.

Их внешний вид меняется в зависимости от сезона: во время брачных периодов некоторые подвиды становятся ярко-зелёными или красными, за что получили название "рождественских" игуан. Эти особенности подчёркивают богатое разнообразие популяций на разных островах.

Как морские игуаны добывают пищу и приспосабливаются к среде

Основой рациона являются водоросли, растущие на подводных скалах. Крупные игуаны ныряют глубже, цепляясь когтями за камни и пережидая волны, а мелкие кормятся ближе к берегу, выбирая прибрежные лужи. Поскольку они потребляют много соли, организм выводит её через особые железы, и избыток соли игуаны выбрасывают резким выдохом.

Способность регулировать собственную температуру помогает им выживать в океане: утром они долго греются на солнце, возвращая тепло, потерянное за время погружений. В воде их сердечный ритм замедляется почти вдвое, что позволяет экономить энергию и оставаться под водой до часа — способность, отмеченную у некоторых других океанических видов, например у морских хищников.

Каким угрозам подвержены морские игуаны

Несмотря на устойчивость к суровым условиям, молодые особи регулярно сталкиваются с хищниками — ястребами и эндемичными змеями, особенно активными в прибрежных зонах. Основные угрозы связаны с человеческой деятельностью: завоз кошек и собак, изменения климата и явления Эль-Ниньо, приводящие к сокращению запасов водорослей, а также распространение микропластика в океане.

Сегодня вид находится в категории "уязвимых" и требует постоянного мониторинга. Исследователи используют аэрофотосъёмку с дронов, чтобы отслеживать колонии на труднодоступных участках и сопоставлять данные с наблюдениями на земле.

