Дарвин называл их червями тьмы: странное существо, которое ныряет в море и не дышит до часа

Эта крупная ящерица, способная задерживать дыхание почти на час и вырастать до полутора метров, давно стала символом Галапагоса. Её считают одним из самых необычных существ океана, сумевшим приспособиться к жизни на границе суши и моря. Морские игуаны поражают биологов своим образом жизни и древними адаптациями, сообщает Discover Wildlife.
Морские игуаны встречаются только на Галапагосских островах. Это единственные в мире ящерицы, освоившие морскую среду и способные передвигаться в океане, используя мощный хвост как руль. Учёные наблюдали, что они перемещаются между островами, преодолевая десятки километров. Такое поведение редко встречается среди рептилий и делает их исключительными представителями фауны архипелага.
Их внешний вид меняется в зависимости от сезона: во время брачных периодов некоторые подвиды становятся ярко-зелёными или красными, за что получили название "рождественских" игуан. Эти особенности подчёркивают богатое разнообразие популяций на разных островах.
Основой рациона являются водоросли, растущие на подводных скалах. Крупные игуаны ныряют глубже, цепляясь когтями за камни и пережидая волны, а мелкие кормятся ближе к берегу, выбирая прибрежные лужи. Поскольку они потребляют много соли, организм выводит её через особые железы, и избыток соли игуаны выбрасывают резким выдохом.
Способность регулировать собственную температуру помогает им выживать в океане: утром они долго греются на солнце, возвращая тепло, потерянное за время погружений. В воде их сердечный ритм замедляется почти вдвое, что позволяет экономить энергию и оставаться под водой до часа — способность, отмеченную у некоторых других океанических видов, например у морских хищников.
Несмотря на устойчивость к суровым условиям, молодые особи регулярно сталкиваются с хищниками — ястребами и эндемичными змеями, особенно активными в прибрежных зонах. Основные угрозы связаны с человеческой деятельностью: завоз кошек и собак, изменения климата и явления Эль-Ниньо, приводящие к сокращению запасов водорослей, а также распространение микропластика в океане.
Сегодня вид находится в категории "уязвимых" и требует постоянного мониторинга. Исследователи используют аэрофотосъёмку с дронов, чтобы отслеживать колонии на труднодоступных участках и сопоставлять данные с наблюдениями на земле.
