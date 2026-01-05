Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Глубины Меконга открыли правду: там живёт существо, которое обогнало белугу и по размеру, и по силе

В 2022 году в Меконге поймали пресноводного ската весом 300 кг
Зоосфера

Этот вопрос вызывает оживлённые споры среди любителей природы: какая рыба сегодня по-настоящему считается крупнейшей в пресной воде? Долгое время большинство без колебаний называли белугу, но недавние открытия изменили представление о рекордсменах. Исследования в Юго-Восточной Азии показали, что гигант в мутных водах Меконга давно готов занять первое место.

Крупная рыба в пресной воде
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Крупная рыба в пресной воде

Как менялись представления о речных гигантах

Многие поколения биологов и рыбаков считали белугу крупнейшей пресноводной рыбой. Исторические данные описывают особей длиной до 8 метров и массой около 2 тонн, что делало её символом могущества осетровых. Но строгая классификация пресноводности требует, чтобы вид всю жизнь проводил в пресной воде. Белуга же мигрирует между морем и рекой, что ограничивает её статус и меняет подход к поиску нового рекордсмена.

Давление на популяцию — от браконьерства до изменения русел рек — привело к тому, что практические размеры белуг за последнее столетие значительно уменьшились. Сегодня в уловах преобладают особи длиной около двух метров, а встреча по-настоящему крупной рыбы стала редкостью. Это подчёркивает хрупкость экосистем, где исторически доминировали крупные представители осетровых.

Новый лидер из Меконга

Перелом в классификации произошёл в 2022 году, когда в Камбодже зафиксировали рекордный вылов: пресноводный хвостокол весом около 300 килограммов и длиной более четырёх метров. В отличие от белуги, этот скат всю жизнь проводит в реке и не мигрирует в морскую среду. Его размеры стали убедительным основанием назвать вид крупнейшей строго пресноводной рыбой.

Живущие в Меконге скаты питаются донными беспозвоночными, используя чувствительные рецепторы для поиска пищи в иле. Они редко попадаются на глаза благодаря способности зарываться в осадок и выбирать укрытые участки реки. Наблюдения за ними стали возможны лишь после внедрения спутниковых меток и международных программ изучения редких видов.

Почему осётры уступили лидерство

Современные популяции белуги испытывают серьёзное давление. Плотины мешают миграции, загрязнение ухудшает нерестилища, а добыча икры долгое время приводила к сокращению взрослых особей. Лишь отдельные близкие виды, например белый осётр Северной Америки, демонстрируют стабильные размеры до 6 метров, оставаясь при этом менее уязвимыми.

Эксперты подчёркивают, что возвращение прежних рекордных параметров возможно только при длительном восстановлении среды обитания. Это требует десятилетий, а иногда — изменения принципов эксплуатации водных ресурсов.

Другие гиганты пресных вод

Помимо скатов, внимание привлекают и другие виды. Арапайма из бассейна Амазонки достигает трёх метров и обладает уникальной способностью дышать воздухом, что помогает ей выживать в тёплых и бедных кислородом водах. В Меконге обитает и гигантский сом, вырастающий до почти четырёх метров. Он предпочитает растительную пищу и микропланктон, но по массе сопоставим с пресноводным скатом.

Сравнение крупнейших пресноводных рыб

Разные виды гигантов демонстрируют собственные адаптации.
Белуга сочетает огромные размеры с морской миграцией, что делает её менее типичной пресноводной рыбой. Хвостокол Меконга полностью речной, и это позволяет рассматривать его как корректного рекордсмена. Арапайма и меконгский сом уступают по массе, но сохраняют важное значение для экосистем тропических рек, формируя структуру пищевых цепочек, сообщает iXBT.com.

Популярные вопросы

Какая рыба считается самой большой пресноводной сегодня

Самым крупным строго пресноводным видом признан гигантский хвостокол из Меконга.

Почему белуга больше не рекордсмен

Она мигрирует между морем и рекой, а также редко достигает исторических размеров из-за сокращения популяции.

Какие ещё гиганты живут в пресной воде

Арапайма, меконгский сом и белый осётр, каждый из которых обладает уникальными особенностями роста и поведения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы рыба природа биология животные
