Ольга Сакиулова

Когда кот пакостит, а на самом деле кричит о помощи: тайная сторона кошачьего поведения

Ночное мяуканье отражает потребность кошки в контакте — Kodami
Зоосфера

Многие владельцы уверены, что некоторые кошки нарочно вредничают или действуют "назло". Кажется, будто питомец всё понимает и сознательно нарушает правила. Однако специалисты по поведению животных уверяют: за этим стоит совсем другое. Об этом сообщает Kodami.

Кошка и новогодняя елка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и новогодняя елка

Почему кошек считают озорными

Представление о "вредной" кошке возникло из-за привычки переносить человеческие эмоции на животных. Когда питомец делает что-то неожиданное или неудобное для нас, мы склонны объяснять это злым умыслом или местью.

С научной и этологической точки зрения такие интерпретации ошибочны. Кошки не действуют из желания досадить человеку. Их поведение — это реакция на окружающую среду и внутреннее состояние, а не проявление злобы.

Делают ли кошки что-то назло

Ответ специалистов однозначен — нет. Кошки очень чувствительны к любым изменениям вокруг:

  • новым запахам в доме;
  • появлению людей или других животных;
  • перестановке мебели;
  • смене распорядка дня.

Даже незначительные, на наш взгляд, перемены могут вызвать стресс. Поведение, которое кажется нам "проблемным", на самом деле является способом сообщить, что кошке некомфортно.

Поведение как форма общения

У кошки нет слов, чтобы сказать хозяину, что её что-то беспокоит. Единственный доступный инструмент — поведение. Поэтому игнорирование сигналов или наказание не решают проблему, а часто лишь усиливают тревожность.

Когда человек воспринимает действия питомца как провокацию, он рискует упустить реальные причины дискомфорта — от психологических до медицинских.

Что скрывается за плохими поступками

Некоторые ситуации особенно часто вызывают недоразумения между кошкой и человеком.

Мочеиспускание вне лотка

Это один из самых распространённых поводов для обвинений в "мести". На практике такой сигнал может говорить о стрессе, конфликте с другим животным, изменениях в доме или проблемах со здоровьем. Кошки по природе чистоплотны, и отказ от лотка — серьёзный повод обратить внимание.

Царапанье мебели и сбрасывание предметов

Царапины — не протест против правил, а способ метить территорию, снимать напряжение и ухаживать за когтями. Если в доме нет удобных когтеточек, мебель становится единственной альтернативой.

Навязчивое мяуканье

Громкие или ночные "разговоры" — это форма общения с человеком. Домашние кошки используют голос гораздо активнее диких сородичей, чтобы привлекать внимание, просить еду или сигнализировать о дискомфорте.

Бывают ли более озорные породы кошек

Говорить о "вредных" породах некорректно. Существуют лишь индивидуальные особенности и уровень активности. Некоторые породы действительно более энергичны и общительны.

Например, сиамские или бенгальские кошки чаще проявляют инициативу, активнее исследуют пространство и больше "разговаривают". Если такая кошка не получает достаточно игр, внимания и стимуляции, поведенческие проблемы возникают быстрее, но это не связано со злобой.

Популярные вопросы о вредных кошках

Кошка может мстить хозяину?
Нет, это человеческая интерпретация поведения животного.

Почему кошка вдруг изменилась?
Чаще всего из-за стресса, болезни или изменений в доме.

Нужно ли наказывать за плохое поведение?
Наказания неэффективны и могут усугубить проблему.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кошка питомцы животные
