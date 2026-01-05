Гигант из глубин мела возвращается: находка у берега Австралии переписывает историю морских чудовищ

Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology

Учёные десятилетиями были уверены, что гигантские акулы зародились в водах Северного полушария. Однако неожиданная находка на севере Австралии заставила пересмотреть эту версию. Древние позвонки указывают на куда более раннее и южное происхождение морских гигантов. Об этом сообщает Communications Biology.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Акула в глубине

Неожиданная находка у берегов Австралии

В прибрежной зоне недалеко от пляжа Казуарина, рядом с Дарвином, были обнаружены ископаемые позвонки древней акулы. Они относятся к формации Дарвин и датируются верхним аптом раннего мелового периода — около 115 миллионов лет назад.

Самый крупный позвонок имеет диаметр 12,6 см. По оценкам исследователей, он принадлежал представителю кардабиодонтид — вымершей группы ламнообразных акул. Это означает, что гигантские формы появились значительно раньше, чем предполагалось ранее, и не в Северной Америке или Европе, а в Южном полушарии.

Насколько огромной была эта акула

По расчётам палеонтологов, австралийский кардабиодонтид достигал длины от 6 до 8 метров и весил более трёх тонн. Это делает его сопоставимым по массе с небольшими грузовиками и ставит в один ряд с крупнейшими морскими хищниками своей эпохи.

"Наши результаты показывают, что крупные размеры тела — это древняя черта ламнообразных акул", — отмечают авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Biology.

По размерам и экологической роли эта акула могла соперничать с самыми опасными морскими рептилиями раннего мела.

Почему окаменелости акул — редкость

Изучать древних акул значительно сложнее, чем костных рыб или рептилий. Их скелет состоит из хряща, который плохо сохраняется в ископаемом состоянии. Чаще всего палеонтологи находят зубы, а вот позвонки — настоящая редкость.

Именно поэтому обнаружение сразу пяти позвонков в Австралии стало настолько важным. Эти находки позволяют более точно оценить размеры и образ жизни древних хищников, а также пересмотреть эволюционную хронологию ламнообразных акул.

Новая версия эволюции ламнообразных

Ранее считалось, что крупные ламнообразные акулы появились около 100 миллионов лет назад в морях Северной Америки и Европы. Новые данные сдвигают эту дату как минимум на 15 миллионов лет назад.

Эволюционная линия ламнообразных акул насчитывает около 135 миллионов лет. Именно из неё позже вышли такие легендарные хищники, как Otodus megalodon, и "акула Гинсу" Cretoxyrhina mantelli, превосходившая по размерам любую современную акулу.

Экологическая роль древних гигантов

Австралийские гигантские акулы, вероятно, занимали нишу верховных хищников задолго до появления мегалодона. Они могли выполнять ту же функцию, что и современные большие белые акулы, контролируя численность других морских животных.

Интересно, что в той же формации Дарвин пока не обнаружены останки крупнейших морских рептилий. Это позволяет предположить, что гигантские акулы охотились в других районах океана, избегая прямой конкуренции с настоящими "монстрами" мелового периода, такими как кронозавры.

Сравнение: древние гиганты и современные акулы

Древние ламнообразные акулы превосходили современных по массе и длине, но, вероятно, выполняли схожую роль в экосистеме. Современные большие белые акулы уступают им в размерах, но остаются столь же эффективными хищниками благодаря скорости и стратегии охоты.

Популярные вопросы о гигантских ламнообразных акулах

Были ли они предками мегалодона?

Они относятся к той же эволюционной ветви, но не являются прямыми предками.

Почему Австралия так важна для палеонтологии акул?

Регион сохраняет уникальные морские отложения мелового периода.

Могли ли эти акулы охотиться на морских рептилий?

По размерам — да, но прямых доказательств пока нет.