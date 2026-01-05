Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Монстр с пастью-дробилкой держал континент в страхе: история падения хищника, которому не было равных

Эпицион охотился на древних верблюдов и носорогов — Science&Vie
Зоосфера

Задолго до появления человека Северной Америкой правил хищник, которого трудно сравнить с кем-либо из современных животных. Он сочетал размеры медведя, челюсти гиены и скорость крупного псового. Этот гигант почти 15 миллионов лет удерживал вершину пищевой цепи. Об этом сообщает Science&Vie.

Эпицион в атаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эпицион в атаке

Эпицион — самый крупный псовой в истории

Эпицион считается крупнейшим представителем псовых, когда-либо обитавших на Земле. Он жил в Северной Америке с нижнего миоцена до раннего плиоцена и относился к вымершему подсемейству борофагин — так называемым "собакам, перемалывающим кости".

По своему телосложению эпицион разительно отличался от современных собак и волков. Его массивный череп напоминал львиный, а размеры тела были сопоставимы с бурым медведем. Окаменелости, найденные на территории США и Канады, свидетельствуют о том, что этот хищник успешно обитал как на открытых равнинах, так и в лесистых районах.

Челюсти, созданные для сокрушения костей

Главным оружием эпициона была его челюсть. Зубы этого хищника были приспособлены не просто к разрыву мяса, но и к дроблению костей. Такая особенность давала ему доступ к ценному ресурсу — костному мозгу, который оставался недоступным для многих конкурентов.

Анализ окаменелых экскрементов подтвердил наличие фрагментов костей, что доказывает способность эпициона не только разгрызать, но и переваривать твёрдые ткани. По данным Книги рекордов Гиннесса, среди псовых это была практически уникальная адаптация.

Размеры, скорость и охотничья тактика

Самым известным видом считается Epicyon haydeni. Его длина достигала 2,5 метра, а масса — около 125 кг. Другие представители рода, Epicyon saevus и Epicyon aelurodontoides, были меньше, но всё равно сопоставимы по силе с современными волками.

В отличие от ранних борофагинов, передвигавшихся медленно, эпицион имел пальцеходящую походку. Это, а также гибкий позвоночник и редуцированные ключицы, позволяло ему развивать высокую скорость на коротких дистанциях. Он не был марафонцем, как волк, зато делал ставку на резкие и внезапные атаки.

Рацион и потенциальные жертвы

Эпицион относился к гиперплотоядным животным: более 70% его рациона составляло мясо. Он охотился на крупных травоядных, обитавших в доисторической Северной Америке.

Среди предполагаемой добычи были:

  • Aepycamelus — гигантский верблюд высотой до трёх метров;
  • Teleoceras — массивный носорог, напоминавший бегемота.

Некоторые исследователи допускают, что эпиционы могли охотиться группами, что увеличивало их шансы справляться с особо крупной добычей.

Почему эпицион исчез

Несмотря на многомиллионное доминирование, около пяти миллионов лет назад эпицион исчез. Его вымирание совпало с появлением в Северной Америке крупных представителей семейства кошачьих, мигрировавших через Берингов пролив.

Кошки обладали рядом преимуществ: выдвижные когти, мощные передние лапы и более эффективные способы умерщвления добычи. Саблезубые кошачьи, например, наносили смертельные укусы в область горла, что делало охоту быстрее и безопаснее. Постепенно кошачьи вытеснили борофагинов, лишив их прежних экологических ниш.

Сравнение эпициона и древних кошачьих

Эпицион делал ставку на силу челюстей и доступ к костному мозгу. Кошачьи же превосходили его в ловкости и точности атаки. Если псовой выигрывал за счёт выносливости и мощи, то кошки брали эффективностью и скоростью убийства.

Популярные вопросы об эпиционе

Были ли у эпициона потомки?
Прямых потомков не осталось, но его линия сыграла важную роль в эволюции псовых.

Почему современные собаки не такие мощные?
Современные псовые пошли по пути выносливости и социальной охоты, а не грубой силы.

Можно ли сравнить эпициона с гиеной?
Да, по способности дробить кости сходство очевидно, хотя они принадлежат к разным семействам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные
