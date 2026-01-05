Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Кошка сидит с поднятой лапой — и терпеливо смотрит: странная привычка с понятным смыслом

Кошки поднимают лапу, чтобы привлечь внимание — зоопсихолог Ван де Кифт
Кошка сидит напротив, замирает и вдруг приподнимает одну лапу — жест выглядит трогательно и немного загадочно. В такие моменты кажется, что питомец будто тянется к диалогу или просит о чём-то важном. На самом деле за этим движением стоит вполне понятная логика кошачьего поведения.

Сигнал внимания, а не случайность

"Поднятая лапа — один из способов привлечь внимание человека. Кошки быстро учатся, какие жесты работают лучше всего, и используют их, когда им нужно напомнить о себе.", — зоопсихолог Дженнифер Ван де Кифт.

Часто это связано с базовыми потребностями: миска опустела, вода застоялась, лоток требует уборки. Иногда жест сопровождается мяуканьем или пристальным взглядом — так питомец усиливает сигнал.

При этом кошка не всегда ждёт физического контакта. Попытка схватить лапу может вызвать недоумение или раздражение, потому что жест — это не приглашение к игре, а форма общения. Понять такие тонкости помогает знание поведения кошачьей лапы, где важны даже мелкие движения пальцев и подушечек.

Просьба о взаимодействии и игре

Если с едой и водой всё в порядке, причина может быть другой — скука. Домашние кошки, даже самые спокойные, нуждаются в регулярной активности. В природе хищники тратят значительную часть времени на выслеживание добычи, и игра частично заменяет этот процесс в квартире. Поднятая лапа в таком случае — приглашение к совместному действию, попытка запустить привычный охотничий сценарий.

Похожие сигналы можно заметить и в других привычках, например когда питомец начинает "месить" поверхность перед сном или во время ласки.

Когда стоит насторожиться

Редко, но всё же бывает, что поднятая лапа связана с дискомфортом. Если кошка долго держит её на весу, избегает опоры или заметно меняет походку, стоит понаблюдать внимательнее. В таких случаях лучше не паниковать сразу, а оценить общее состояние питомца и при необходимости обратиться к ветеринару, сообщает Pet Story.

Популярные вопросы о жестах кошек

Почему кошка поднимает лапу и замирает?

Чаще всего так она концентрирует внимание хозяина и ждёт реакции.

Это всегда просьба о еде?

Нет, жест может означать желание поиграть или просто получить внимание.

Нужно ли трогать лапу?

Не обязательно: лучше сначала понять причину сигнала и действовать мягко.

