Мария Круглова

Собака, которая ломает науку: её способности ставят под вопрос границу между животными и людьми

Бордер-колли из Британии распознаёт названия 221 игрушки — Daily Mail
Зоосфера

Он знает имена сотен игрушек, мгновенно выполняет команды и поражает исследователей способностью к обучению. История бордер-колли Харви показывает, насколько далеко может зайти собачий интеллект при правильной мотивации и заботе. Об этом сообщает Daily Mail.

Собака бордер-колли и игрушки
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Собака бордер-колли и игрушки

Как Харви стал звездой исследований

Семилетний бордер-колли оказался в центре внимания после того, как продемонстрировал умение распознавать и приносить более 200 предметов по названию. Хозяйка Ирен Хьюлетт начала обучение с одной игрушки, постепенно усложняя задания. Позже его способности привели к участию в международных научных проектах, изучающих феномен "собак-гениев".

Процесс обучения основан на знакомстве с новым предметом: собака нюхает, трогает игрушку, удерживает её в пасти, затем ищет среди других, пока не различит её по форме и ощущениям. Новые объекты Харви осваивает за считаные минуты, что подтверждает высокую скорость запоминания.

Ирен объясняет, что бордер-колли нуждаются в постоянной работе, поэтому интеллектуальные задачи стали для Харви естественной нагрузкой и частью ежедневной рутины.

"Теперь ему нужно около пяти минут, чтобы освоить новую игрушку. Мы занимаемся этим весь день — ему просто нравится работать", — говорит Ирен Хьюлетт.

Почему именно Харви

Семья приобрела щенка после утраты предыдущей собаки, и Ирен решила попробовать методику, описанную в книге о знаменитой собаке Чейзер. Первые попытки были непростыми: Харви путался на втором и третьем предмете. Но после появления четвёртой игрушки он мгновенно понял принцип.

"В какой-то момент всё будто щёлкнуло. Он понял игру, и с тех пор обучение идёт непрерывно", — вспоминает хозяйка.

Иногда собака ошибается, если названия игрушек похожи по звучанию, но быстро исправляется, ориентируясь на форму. Коллекцию постоянно расширяют: часть предметов имеет голландские названия, чтобы избежать повторов, а магазины стали предлагать схожие модели, что усложняет поиск новых вариантов.

Игрушки, тренировки и перспективы

В доме Хьюлетт десятки игрушек: сезонные, тематические и уникальные модели. Семья подбирает новые предметы на праздники — от фигурок оленей до игрушечной брюссельской капусты. Ирен надеется, что в будущем компании, выпускающие оригинальные игрушки, смогут поддержать их проект.

"Он спокойный, добрый пёс и не портит игрушки. Он просто выполняет задачу — приносит то, что нужно", — говорит Ирен.

Она признаётся, что не планирует обучать вторую собаку: методика требует много времени и полного внимания.

Советы по развитию умственных навыков у собак

  • Начните с одной игрушки и используйте повторение.
  • Укрепляйте навык через игру и поощрение.
  • Постепенно усложняйте задачу и добавляйте новые предметы.

Популярные вопросы

Как выбрать игрушки для обучения

Подойдут предметы разной формы и фактуры, чтобы собаке было легче различать их.

Сколько стоит обучение собаки-гения

Основные затраты — набор игрушек и время владельца.

Какая порода лучше подходит для таких тренировок

Бордер-колли, австралийские овчарки и пудели часто показывают высокий потенциал.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука собака ученые животные исследование
