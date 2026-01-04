Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Хвост опускается всё ниже: 6 признаков, что зима незаметно забирает энергию у собаки

Сокращение светового дня влияет на гормональный фон собаки — ветеринар Джордин Зоу
Зоосфера

Зимой настроение меняется не только у людей — многие собаки тоже становятся менее активными и радостными. Короткий световой день, холод и сбитый распорядок могут незаметно влиять на поведение питомца. Эти изменения легко принять за обычную лень, но иногда за ними скрывается сезонная хандра. Об этом сообщает Parade Pets.

Грустный корги зимой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Грустный корги зимой

Бывает ли у собак зимняя депрессия

Ветеринары подтверждают: у собак действительно может возникать сезонное снижение настроения. Причина не только в холоде, но и в уменьшении количества дневного света.
Животные чувствительны к изменениям освещения, и зимой это отражается на гормональном фоне. Меняется режим сна, уровень энергии, аппетит и даже скорость линьки. К этому добавляется меньше прогулок и физической активности, что усиливает скуку и вялость. Некоторые питомцы также "подстраиваются" под более пассивный образ жизни хозяев.

"Сезонные изменения освещения могут влиять на настроение, сон и поведение собак так же, как и на людей", — объясняет ветеринар Джордин Зоул.

6 признаков зимней хандры у собаки

Зимняя депрессия проявляется не всегда очевидно. Ниже — наиболее распространённые сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Вялость и снижение энергии

Собака дольше спит, не проявляет интереса к играм и прогулкам, быстрее устаёт. Это один из самых частых признаков.

Изменения аппетита

Некоторые питомцы начинают есть больше и набирать вес, другие — теряют интерес к еде. Оба варианта могут быть связаны с сезонными изменениями.

Набор веса

Меньше движения и прежний объём корма часто приводят к лишним килограммам, особенно у взрослых и пожилых собак.

Тревожность или навязчивость

Собака может чаще искать контакт, тяжело переносить одиночество или, наоборот, становиться раздражительной.

Потеря интереса к любимым занятиям

Игрушки, лакомства и привычные активности перестают радовать. Питомец выглядит апатичным.

Изменения сна

Сон становится беспокойным или, наоборот, чрезмерно долгим. Иногда собака путает день и ночь.

Почему зима так влияет на поведение

Ключевую роль играет сокращение светового дня. Оно влияет на выработку гормонов, связанных с бодрствованием и настроением. Дополнительный фактор — нарушение привычного распорядка: прогулки короче, меньше игр на улице, реже новые впечатления.
В результате собака получает меньше физической и умственной стимуляции, что напрямую отражается на её эмоциональном состоянии.

Чем зимняя хандра отличается от болезни

Важно различать сезонную депрессию и проблемы со здоровьем. При зимней хандре симптомы обычно умеренные и постепенно проходят при изменении условий.
Если же апатия усиливается, появляется резкая потеря веса, постоянная диарея, боль или полное отсутствие интереса к жизни, необходимо обратиться к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины.

Сравнение: обычная зимняя лень и депрессия

Зимняя лень проявляется кратковременно и не мешает собаке радоваться прогулкам или еде. Депрессивное состояние более устойчиво, сопровождается изменениями поведения и сохраняется неделями.
Разница в том, что при хандре питомцу требуется поддержка и адаптация образа жизни.

Советы, как помочь собаке зимой

  1. Старайтесь сохранять привычный режим дня и прогулок.

  2. Добавляйте умственные нагрузки: поисковые игры, новые команды, интерактивные игрушки.

  3. Увеличивайте качество, а не только длительность прогулок.

  4. Следите за рационом и корректируйте его при снижении активности.

  5. Проводите больше времени вместе: внимание хозяина — сильный ресурс для собаки.

Когда нужна помощь специалиста

Если симптомы не проходят несколько недель или усиливаются, стоит проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по поведению. Иногда требуется комплексный подход, особенно если у собаки есть тревожность или хронические заболевания.

Популярные вопросы о зимней хандре у собак

Может ли зима реально влиять на настроение собаки?
Да, из-за света, режима и активности.

Нужно ли лечить это медикаментами?
 Обычно нет, достаточно корректировки образа жизни.

Все ли собаки подвержены хандре?
Нет, но чувствительные и активные породы реагируют чаще.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы зима собака животные
