Вид рухнул бы, если бы не один зверь: перерождение хищника, которое перевернуло судьбу Африки

Численность эфиопского волка в мире снизилась до 500 особей — Phys.org

Истории о спасении диких хищников редко заканчиваются удачно: тяжёлые ранения обычно не позволяют животному вернуться в природу. Но иногда одна судьба меняет ход событий для целого вида. Именно это произошло в горах Симиен, где живёт самый редкий хищник Африки — эфиопский волк. Об этом сообщает Phys.org.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Эфиопский волк

Единственный шанс на выживание

Эфиопский волк, которого также называют эфиопским шакалом, считается одним из самых уязвимых млекопитающих планеты. В дикой природе их осталось меньше 500, а в высокогорных районах — всего несколько десятков. Вид находился на грани исчезновения, и любое потерянное животное имело огромный вес для популяции.

Весной 2020 года раненого самца нашли в горах с огнестрельным переломом бедра. При таких травмах хищников обычно усыпляют, но команда программы по сохранению вида решила рискнуть и провести первую реабилитацию в неволе.

Как хищник стал пациентом

В течение 51 дня небольшой дом служил клиникой. Под наблюдением специалистов волк, которого назвали Терефе ("счастливый выживший"), постепенно восстанавливался. Когда кость срослась и мышцы укрепились, животное выпустили в его родную среду, предварительно установив GPS-ошейник, чтобы контролировать адаптацию.

Главная интрига заключалась в том, примет ли его стая. Терефе вернулся, и группа не только впустила его, но и сформировала вокруг него новое семейное ядро — он нашёл партнёршу и оставил потомство.

Как одна история изменила отношение людей

Особая глава этой истории началась, когда Терефе стал появляться возле деревни Шехано. Местные жители традиционно считали волков угрозой и хотели прогнать незваного гостя. Тогда сотрудники парка рассказали им, каким трудом это животное было спасено.

Переломный момент наступил, когда жители услышали историю и увидели в звере не врага, а символ стойкости. Они начали защищать не только Терефе, но и его стаю.

Почему спасение Терефе стало прецедентом

История показала, что грамотная помощь может изменить представление местных жителей о природных видах. Спасённый волк стал живым доказательством того, что сотрудничество учёных, егерей и общины способно дать больше, чем формальная охрана. Теперь эфиопских волков воспринимают как часть наследия, которое важно сохранить вместе.

Популярные вопросы

Почему вид так редок

Из-за небольшого ареала и угроз, связанных с уничтожением среды и болезнями от домашних собак.

Можно ли держать таких животных в неволе

Долгосрочное содержание противопоказано — вид плохо адаптируется, поэтому реабилитация применяется лишь в исключительных случаях.

Помогают ли такие истории сохранению вида

Да, они повышают осведомлённость и меняют отношение людей, что критически важно для долгосрочной защиты.