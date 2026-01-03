Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Существо, которое длиннее синего кита: океан раскрыл гиганта с щупальцами в 36 метров

Медуза Cyanea capillata вырастает до 36,5 метра в длину — IFLscience
Зоосфера

Мир океана хранит множество рекордсменов, но одна из медуз способна удивить даже самым невероятным параметром — длиной. Она уступает синему киту в массе, но способна превзойти его по протяжённости тела, что делает её одним из самых впечатляющих существ на планете. Об этом сообщает издание IFLscience.

Медуза в океане
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Медуза в океане

Медуза, способная соперничать с синим китом

Медуза "львиная грива" (Cyanea capillata) известна своей колоссальной длиной. Её щупальца могут превышать 30 метров, а зафиксированный рекорд достигал около 36,5 метра — больше среднего размера синего кита. Такое строение делает вид необычным даже по меркам морской фауны.

Эта медуза отличается яркой окраской: оттенки варьируются от светло-персиковых до насыщенных красных. Молодые особи обычно светлее, а с возрастом становятся темнее, что помогает легко определять зрелость особи.

Рекордные размеры и масса

В Книге рекордов Гиннесса вид указан как самая тяжёлая медуза на Земле. Оценки веса приблизительны, поскольку взвешивание столь крупных организмов затруднительно, однако предполагаемая масса достигает одной тонны. Это сопоставимо с весом взрослого американского бизона, что делает её настоящим гигантом среди беспозвоночных.

Хотя по массе она значительно уступает синему киту, уникальные размеры в длину выводят её в число самых необычных представителей океана.

Кто ещё претендует на титул крупнейшей медузы

Размеры "львиной гривы" порой сравнивают с медузой Номуры (Nemopilema nomurai). У последней диаметр купола может достигать двух метров, тогда как у Cyanea capillata — около одного. Тем не менее обе классифицируются как гигантские виды, различающиеся не только пропорциями, но и средой обитания.

Где можно увидеть львиную гриву

Эта медуза предпочитает холодные воды северных морей. Её часто наблюдают у берегов Великобритании, в Северном море, Тихом океане и Арктике. Летом, когда вода остаётся прохладной, шансы встретить представителей вида особенно высоки. Она движется медленно, а её длинные щупальца уходят в глубину, иногда достигая впечатляющих размеров.

Окраска зависит не только от возраста, но и от освещения: на мелководье оттенки могут казаться ярче из-за отражений дна и поверхности.

Насколько опасны её прикосновения

Укус медузы чаще всего не представляет серьёзной угрозы жизни, однако вызывает сильную боль и неприятные реакции: тошноту, головные боли, спазмы мышц и повышенное потоотделение. Из-за этого специалисты советуют наблюдать за медузами с безопасного расстояния, особенно в местах массового скопления.

Популярные вопросы 

Где чаще всего встречается этот вид

В холодных водах северных морей и Атлантики.

Опасен ли её укус

Он вызывает болезненные симптомы, но обычно не представляет угрозы жизни.

Почему вид достигает такой длины

Щупальца состоят из многочисленных клеточных структур, способных разрастаться на десятки метров.

