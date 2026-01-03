Существо, которое длиннее синего кита: океан раскрыл гиганта с щупальцами в 36 метров

Мир океана хранит множество рекордсменов, но одна из медуз способна удивить даже самым невероятным параметром — длиной. Она уступает синему киту в массе, но способна превзойти его по протяжённости тела, что делает её одним из самых впечатляющих существ на планете. Об этом сообщает издание IFLscience.
Медуза "львиная грива" (Cyanea capillata) известна своей колоссальной длиной. Её щупальца могут превышать 30 метров, а зафиксированный рекорд достигал около 36,5 метра — больше среднего размера синего кита. Такое строение делает вид необычным даже по меркам морской фауны.
Эта медуза отличается яркой окраской: оттенки варьируются от светло-персиковых до насыщенных красных. Молодые особи обычно светлее, а с возрастом становятся темнее, что помогает легко определять зрелость особи.
В Книге рекордов Гиннесса вид указан как самая тяжёлая медуза на Земле. Оценки веса приблизительны, поскольку взвешивание столь крупных организмов затруднительно, однако предполагаемая масса достигает одной тонны. Это сопоставимо с весом взрослого американского бизона, что делает её настоящим гигантом среди беспозвоночных.
Хотя по массе она значительно уступает синему киту, уникальные размеры в длину выводят её в число самых необычных представителей океана.
Размеры "львиной гривы" порой сравнивают с медузой Номуры (Nemopilema nomurai). У последней диаметр купола может достигать двух метров, тогда как у Cyanea capillata — около одного. Тем не менее обе классифицируются как гигантские виды, различающиеся не только пропорциями, но и средой обитания.
Эта медуза предпочитает холодные воды северных морей. Её часто наблюдают у берегов Великобритании, в Северном море, Тихом океане и Арктике. Летом, когда вода остаётся прохладной, шансы встретить представителей вида особенно высоки. Она движется медленно, а её длинные щупальца уходят в глубину, иногда достигая впечатляющих размеров.
Окраска зависит не только от возраста, но и от освещения: на мелководье оттенки могут казаться ярче из-за отражений дна и поверхности.
Укус медузы чаще всего не представляет серьёзной угрозы жизни, однако вызывает сильную боль и неприятные реакции: тошноту, головные боли, спазмы мышц и повышенное потоотделение. Из-за этого специалисты советуют наблюдать за медузами с безопасного расстояния, особенно в местах массового скопления.
В холодных водах северных морей и Атлантики.
Он вызывает болезненные симптомы, но обычно не представляет угрозы жизни.
Щупальца состоят из многочисленных клеточных структур, способных разрастаться на десятки метров.
Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.