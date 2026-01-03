Существо, живущее на вершине горы: как природа спрятала вид со своим собственным почтовым адресом

Пискливый геккончик живёт только на горе Большое Богдо

В России есть рептилия, чей ареал настолько мал, что его можно обойти за считанные минуты. Она не прячется в глухой тайге и не расселилась по южным степям, а выбрала одно-единственное место. Этот вид давно ставит учёных в тупик и считается одним из самых локальных позвоночных страны.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Геккон на камне в пустыне

Рептилия с пропиской на одной горе

Пискливый геккончик (Alsophylax pipiens) — крошечная ящерица, которая обитает исключительно на вершине горы Большое Богдо. Эта гора находится на юге России, рядом с солёным озером Баскунчак, среди плоских прикаспийских степей. Стоит спуститься ниже вершины — и вид исчезает полностью, будто его там никогда и не было.

Ареал геккончика настолько ограничен, что, по оценкам специалистов, его площадь сопоставима с размерами футбольного поля. За пределами каменистого "острова" среди степей он не встречается вовсе.

Как выглядит пискливый геккончик

Внешность у этой рептилии скромная и неброская. Длина тела взрослой особи составляет всего 3-4 сантиметра, окраска серо-песчаная, идеально сливающаяся с камнями и трещинами скал. Без опыта и знания вида геккончика легко принять за часть рельефа.

Такая маскировка — важное приспособление для выживания в открытом, лишённом густой растительности пространстве, где укрытий немного.

Необычная особенность: голос вместо молчания

Свое название пискливый геккончик получил не случайно. В отличие от большинства ящериц, он способен издавать тонкий писк. Звук появляется в моменты опасности или при контакте с человеком, например, если животное берут в руки.

Это редкое для рептилий поведение до сих пор вызывает интерес у герпетологов, поскольку голосовая коммуникация у ящериц встречается нечасто и обычно слабо выражена.

Загадка происхождения ареала

Особую интригу добавляет происхождение самой горы Большое Богдо. Она не является частью горной системы и образовалась в результате выдавливания соляных пластов из глубин земной коры. Фактически это изолированное возвышение посреди равнины.

Поэтому версия о том, что пискливый геккончик — "остаток" некогда обширного ареала, выглядит сомнительно. Как именно этот вид оказался на вершине и почему не расселился по окрестным степям, наука пока объяснить не может.

Почему вид считается уязвимым

Настолько узкая специализация делает геккончика крайне чувствительным к изменениям среды. Любые нарушения — от туристической нагрузки до изменений микроклимата — потенциально угрожают всей популяции.

Фактически судьба вида зависит от состояния одного-единственного природного объекта, сообщает дзен-канал "Планетяне". Именно поэтому пискливый геккончик рассматривается как важный индикатор состояния локальных экосистем и требует особого внимания со стороны охраны природы.

Популярные вопросы о пискливом геккончике

Почему он живёт только на одной горе?

Точная причина неизвестна, вероятно, сочетание микроклимата и геологии.

Опасен ли он для человека?

Нет, это полностью безвредная рептилия.

Можно ли встретить его в других регионах?

На сегодняшний день — нет, вид зафиксирован только на Большом Богдо.