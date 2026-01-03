Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Лес дрогнул — и вышел гигант: находка, что переписывает представления о биоразнообразии Амазонки

Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Зоосфера

В амазонских джунглях была обнаружена гигантская анаконда длиной около 7,5 метра — змея таких размеров ранее не фиксировалась учёными. Необычная находка произошла во время съёмок документального проекта с участием Уилла Смита и сразу привлекла внимание научного сообщества. Открытие не только расширило представления о биоразнообразии региона, но и подчеркнуло уязвимость экосистем Амазонии. Об этом сообщает научное издание IFLScience.

Анаконда
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Анаконда

Неожиданное открытие во время съёмок National Geographic

Анаконду рекордных размеров обнаружили в ходе работы над документальным сериалом National Geographic "От полюса к полюса с Уиллом Смитом". Исследование возглавил профессор Брайан Фрай из Университета Квинсленда, который изучал долгосрочное влияние нефтяного бурения на флору и фауну Амазонии. Проект реализовывался в тесном сотрудничестве с ваорани — коренным народом региона, хорошо знающим местную экосистему.
Именно в процессе полевых работ учёные зафиксировали особь, размеры которой существенно превышали ранее известные показатели для зелёной анаконды.

Два вида анаконды вместо одного

Научная статья, опубликованная в 2024 году, показала, что зелёная анаконда на самом деле представлена двумя разными видами. Один из них обитает преимущественно в Эквадоре, второй — в Бразилии. Несмотря на почти идентичный внешний вид и схожее поведение, генетический анализ подтвердил, что речь идёт о разных видах.
Эквадорские анаконды оказались крупнее, тогда как бразильские имеют более ограниченный ареал, что делает их особенно уязвимыми и потенциально находящимися под угрозой исчезновения.

Различия между самцами и самками

Исследователи также обратили внимание на выраженный половой диморфизм. Самки анаконды в среднем достигают около 5 метров в длину, тогда как самцы могут быть значительно массивнее. Это отражается и на их рационе.
Самцы чаще охотятся на водоплавающих птиц, включая куликов, тогда как самки предпочитают травоядных млекопитающих. Поскольку анаконды находятся на вершине пищевой цепи, любые изменения среды обитания напрямую сказываются на их здоровье.

Загрязнение и тяжёлые металлы

Одной из задач исследования стало изучение последствий нефтяного загрязнения. Учёные сравнили концентрацию тяжёлых металлов в организмах змей и обнаружили резкий дисбаланс. У самцов содержание свинца и кадмия оказалось примерно на 1000% выше, чем у самок.

"Загрязнение нефтью напрямую влияет на мужскую фертильность анаконд", — отмечает профессор Брайан Фрай, говорится в научной публикации.
Эти данные показывают, как загрязняющие вещества проникают в водные экосистемы и поднимаются по пищевой цепочке к высшим хищникам.

Экологические последствия для Амазонии

Анаконды играют важную роль в поддержании баланса экосистем. Снижение их численности может привести к неконтролируемому росту популяций других животных и изменению структуры водно-болотных угодий. Открытие нового вида подчёркивает, насколько мало ещё известно о биоразнообразии Амазонии и как сильно оно зависит от состояния окружающей среды.

Сравнение: анаконды Эквадора и Бразилии

Эквадорский вид отличается более крупными размерами и широкой зоной обитания. Бразильский, напротив, имеет меньший ареал и сильнее подвержен влиянию нефтедобычи и деградации среды. Несмотря на внешнее сходство, различия в генетике и экологических рисках делают их охрану принципиально разной задачей.

Популярные вопросы об анакондах Амазонии

Насколько редка анаконда длиной 7,5 метра?
Такие размеры ранее не фиксировались научно.

Почему один из видов под угрозой исчезновения?
Из-за ограниченного ареала и загрязнения среды.

Как нефть влияет на змей?
 Тяжёлые металлы накапливаются в организме и нарушают репродуктивную функцию.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука животные экология
Новости Все >
Весенняя обрезка запустила активное ветвление шеффлеры
Фэн-шуй помогает улучшить комфорт в доме через порядок и зонирование — Dum&Zahrada
Фотоловушки зафиксировали самца ягуара в Аризоне — исследователь Малуса
Соевый соус придаёт маринаду цвет и глубокий вкус — шеф-повара
Самозанятые платят по разным ставкам в зависимости от того, кто переводит деньги
Зимняя парковка увеличила число повреждений авто во дворах
МЧС назвало обогреватели и утюги главным источником бытовых пожаров
Избыток азота заблокировал бутоны у хойи
Электронику и ценные вещи нельзя хранить в картонных коробках — Southern Living
В 2025 году россияне активно возвращали мелочь в оборот — Банк России
Сейчас читают
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Авто
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Недвижимость
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Наука и техника
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Последние материалы
Прогулки до магазина увеличивают дневную физическую активность
Оригинальные вещи старше 20 лет заняли нишу массовых трендов — ND Mais
Кожаная куртка прямого кроя вошла в офисный дресс-код 2026 — ELLE
Весенняя обрезка запустила активное ветвление шеффлеры
Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Национальный парк Пинд сохранил нетронутые леса Валиа Калда
Фэн-шуй помогает улучшить комфорт в доме через порядок и зонирование — Dum&Zahrada
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Фасоль и горох обогащают почву азотом для клубники
Фотоловушки зафиксировали самца ягуара в Аризоне — исследователь Малуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.