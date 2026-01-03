Лес дрогнул — и вышел гигант: находка, что переписывает представления о биоразнообразии Амазонки

Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии

В амазонских джунглях была обнаружена гигантская анаконда длиной около 7,5 метра — змея таких размеров ранее не фиксировалась учёными. Необычная находка произошла во время съёмок документального проекта с участием Уилла Смита и сразу привлекла внимание научного сообщества. Открытие не только расширило представления о биоразнообразии региона, но и подчеркнуло уязвимость экосистем Амазонии. Об этом сообщает научное издание IFLScience.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Анаконда

Неожиданное открытие во время съёмок National Geographic

Анаконду рекордных размеров обнаружили в ходе работы над документальным сериалом National Geographic "От полюса к полюса с Уиллом Смитом". Исследование возглавил профессор Брайан Фрай из Университета Квинсленда, который изучал долгосрочное влияние нефтяного бурения на флору и фауну Амазонии. Проект реализовывался в тесном сотрудничестве с ваорани — коренным народом региона, хорошо знающим местную экосистему.

Именно в процессе полевых работ учёные зафиксировали особь, размеры которой существенно превышали ранее известные показатели для зелёной анаконды.

Два вида анаконды вместо одного

Научная статья, опубликованная в 2024 году, показала, что зелёная анаконда на самом деле представлена двумя разными видами. Один из них обитает преимущественно в Эквадоре, второй — в Бразилии. Несмотря на почти идентичный внешний вид и схожее поведение, генетический анализ подтвердил, что речь идёт о разных видах.

Эквадорские анаконды оказались крупнее, тогда как бразильские имеют более ограниченный ареал, что делает их особенно уязвимыми и потенциально находящимися под угрозой исчезновения.

Различия между самцами и самками

Исследователи также обратили внимание на выраженный половой диморфизм. Самки анаконды в среднем достигают около 5 метров в длину, тогда как самцы могут быть значительно массивнее. Это отражается и на их рационе.

Самцы чаще охотятся на водоплавающих птиц, включая куликов, тогда как самки предпочитают травоядных млекопитающих. Поскольку анаконды находятся на вершине пищевой цепи, любые изменения среды обитания напрямую сказываются на их здоровье.

Загрязнение и тяжёлые металлы

Одной из задач исследования стало изучение последствий нефтяного загрязнения. Учёные сравнили концентрацию тяжёлых металлов в организмах змей и обнаружили резкий дисбаланс. У самцов содержание свинца и кадмия оказалось примерно на 1000% выше, чем у самок.

"Загрязнение нефтью напрямую влияет на мужскую фертильность анаконд", — отмечает профессор Брайан Фрай, говорится в научной публикации.

Эти данные показывают, как загрязняющие вещества проникают в водные экосистемы и поднимаются по пищевой цепочке к высшим хищникам.

Экологические последствия для Амазонии

Анаконды играют важную роль в поддержании баланса экосистем. Снижение их численности может привести к неконтролируемому росту популяций других животных и изменению структуры водно-болотных угодий. Открытие нового вида подчёркивает, насколько мало ещё известно о биоразнообразии Амазонии и как сильно оно зависит от состояния окружающей среды.

Сравнение: анаконды Эквадора и Бразилии

Эквадорский вид отличается более крупными размерами и широкой зоной обитания. Бразильский, напротив, имеет меньший ареал и сильнее подвержен влиянию нефтедобычи и деградации среды. Несмотря на внешнее сходство, различия в генетике и экологических рисках делают их охрану принципиально разной задачей.

Популярные вопросы об анакондах Амазонии

Насколько редка анаконда длиной 7,5 метра?

Такие размеры ранее не фиксировались научно.

Почему один из видов под угрозой исчезновения?

Из-за ограниченного ареала и загрязнения среды.

Как нефть влияет на змей?

Тяжёлые металлы накапливаются в организме и нарушают репродуктивную функцию.