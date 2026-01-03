Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Африка зеленеет, а гиганты исчезают: невидимый дефицит, который стирает животных с карты континента

Дефицит соли вытесняет слонов и носорогов из саванны — Nature Ecology & Evolution
Зоосфера

Даже самые зелёные и на первый взгляд благополучные уголки Африки не всегда подходят для жизни крупнейших травоядных. В регионах с обилием растительности слоны, носороги и жирафы порой встречаются реже, чем ожидалось. Причина этого парадокса долго оставалась незаметной и скрывалась не в воде или пище, а в микроэлементе, без которого не может выжить ни одно крупное животное. Об этом сообщает научное издание Nature Ecology & Evolution.

Сафари в Африке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сафари в Африке

Почему зелёные ландшафты не всегда подходят мегафауне

Африка известна густыми лесами, плодородными саваннами и болотами, насыщенными растительной жизнью. Однако наличие сочной травы и листвы не гарантирует, что территория станет домом для крупнейших млекопитающих. В ряде регионов, особенно в Западной Африке, при высоком растительном разнообразии фиксируется дефицит крупных травоядных.
Современные исследования показывают, что ключевым ограничителем здесь становится не количество пищи, а её химический состав. В частности — содержание натрия в растениях, которое может существенно различаться даже в визуально одинаковых экосистемах.

Соль как невидимый фактор экосистем

Международная группа учёных под руководством исследователя Эндрю Абрахама составила детальную карту распределения натрия в листьях растений Африки к югу от Сахары. Анализ показал резкие контрасты: концентрация соли в растительности может отличаться в сотни и даже тысячи раз.
Такие различия связаны с удалённостью от моря, типом почв, уровнем осадков и особенностями конкретных видов растений. В результате два одинаково зелёных региона могут принципиально различаться по питательной ценности для животных.

"Концентрация натрия в растениях варьируется в экстремальных масштабах, что напрямую влияет на способность территорий поддерживать крупную фауну", — отмечается в исследовании Nature Ecology & Evolution.

Почему натрий критичен для крупных травоядных

Для животных натрий — не дополнительный элемент, а жизненно необходимый ресурс. Он участвует в работе мышц, нервной системы и клеточного обмена. Чем больше масса тела животного, тем выше его потребность в соли.
Мегаядные животные — травоядные млекопитающие массой более одной тонны — особенно уязвимы к дефициту натрия. Если растения не обеспечивают нужного уровня соли, даже богатая кормовая база становится непригодной для постоянного обитания таких видов.

Как дефицит соли меняет карту Африки

Чтобы подтвердить связь между содержанием натрия и распределением животных, учёные сопоставили карты растительного натрия с анализом экскрементов травоядных, где уровень соли отражает реальное питание. Результат оказался однозначным: регионы с минимальным содержанием натрия в растениях характеризуются самой низкой плотностью крупных травоядных.
По данным BBC Science Focus, этот фактор по значимости сопоставим с доступностью воды и уровнем антропогенного давления. Отсутствие слонов и носорогов в таких зонах ведёт к изменениям всей экосистемы — от структуры лесов до состава растительных сообществ.

Поведенческие стратегии поиска соли

Столкнувшись с дефицитом натрия, животные вынуждены искать альтернативные источники. В Кении слоны разрушают стены пещер, вылизывая минерализованные поверхности. Гориллы в Уганде грызут древесину, пропитанную солью. В саваннах Калахари зебры, носороги и антилопы гну концентрируются вокруг солёных впадин.
Такое поведение влияет на маршруты миграции, социальные структуры и ежедневную активность животных, делая их более уязвимыми.

Популярные вопросы о роли соли в экосистемах Африки

Почему соль так важна для слонов и носорогов?
Она необходима для работы мышц и нервной системы, особенно при большой массе тела.

Может ли растительное изобилие компенсировать дефицит натрия?
Нет, без соли даже обильная пища становится недостаточной.

Можно ли управлять распределением животных, добавляя соль?
 Искусственные источники могут помочь локально, но они меняют естественное поведение видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы африка природа экология животные
