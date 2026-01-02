Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Хищник с квадратной головой: интернет сделал его мемом, а природа — идеальным охотником

Лисицы Тибета выдерживают морозы до −40 градусов
Зоосфера

Тибетская лисица давно стала интернет-мемом, но за её узнаваемым внешним видом скрывается удивительный хищник, способный выживать там, где большинство животных не выдерживает и суток. Она приспособилась к жизни на высотах, известных экстремальными перепадами температур и разреженным воздухом.

Тибетская лисица
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Тибетская лисица

Где живёт и чем отличается тибетская лисица

Этот вид тесно связан с Тибетским нагорьем — именно ландшафт определил её название и образ жизни. Лисица встречается на высоте от 3000 до 5000 метров в Тибете, соседних регионах Китая и Непале. Схожесть с рыжей лисицей прослеживается, но особенности строения и приспособления к высокогорью выделили её в отдельный подвид.

Тибетскую лису легко узнать по компактному телосложению, коротким лапам и ушам, что помогает удерживать тепло. Густой мех серых оттенков маскирует животное на фоне каменистых склонов и защищает от ветров. Особую узнаваемость придаёт форма головы: широкие скулы и плотный воротник создают характерный "квадратный" силуэт, который стал визуальной визитной карточкой вида.

Как лисица живёт в условиях высокогорья

Ареал определяет её поведение: животные выбирают скальные участки, используют расщелины как укрытия и норы и способны преодолевать большие расстояния по крутым склонам. Климат в этих местах меняется резко - от -40°C зимой до +30°C летом, и тибетская лиса хорошо переносит такие колебания.

Питаться в высокогорье непросто, поэтому рацион отличается от привычного для равнинных лисиц. Основная добыча — пищухи. Также она охотится на сурков, птиц и их яйца, а летом включает в меню ягоды. Удивительная особенность — способность есть пёстрых жаб, которых избегают многие хищники из-за токсинов.

Семейная структура и размножение

Эти лисицы образуют устойчивые пары. Самец активно участвует в воспитании потомства: помогает самке, охраняет территорию и обеспечивает щенков пищей. Весной появляются 2-3 детёныша, которые остаются с родителями до тех пор, пока не освоят навыки охоты.

Оседлый образ жизни делает их зависимыми от ресурсов ареала, поэтому любые изменения среды быстро влияют на численность животных.

Угрозы и состояние вида

Сокращение популяции связано с уменьшением площади высокогорных экосистем, браконьерством и изменением климата. На некоторых территориях лиса уже относится к видам, требующим защиты. Дополнительным фактором риска становится падение численности пищух — основной кормовой базы. Подобные дисбалансы уже проявляются в разных уголках планеты, например, когда тёплый сезон смещает природные циклы и делает животных менее предсказуемыми, как это наблюдается у северных хищников в годы климатических аномалий.

Сохранение высокогорных экосистем напрямую влияет на будущее тибетской лисицы: чем меньше неповреждённых территорий остаётся, тем выше риск исчезновения особей, сообщает IXBT.

Популярные вопросы

Почему у тибетской лисицы квадратная голова

Эффект создают широкие скулы и плотный воротник, помогающий сохранять тепло.

Чем питается тибетская лиса

Основной добычей остаются пищухи, но она также поедает птиц, ягоды и иногда ядовитых жаб.

Находится ли тибетская лиса под угрозой исчезновения

В некоторых регионах вид уязвим из-за браконьерства, потери ареала и сокращения кормовой базы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы тибет фитнес климат природа животные экология
Новости Все >
Домашнее проращивание семян занимает от 3 до 7 дней — Mein Schöner Garten
Предварительное замачивание белья на ночь ускоряет удаление пятен — Southern Living
Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
“Столото” впервые разделило главный приз
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Ходьба по лестнице включает мышцы ног и ягодиц — тренеры
Пластиковые бутылки подходят для выращивания чеснока на подоконнике — Actualno
Примерзшие двери автомобиля зимой связаны с замерзанием тросов и замков
Сейчас читают
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Красота и стиль
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Ретиноевый пилинг выравнивает рельеф кожи и сужает поры
Притирка поршневых колец идет в первые километры пробега
Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
Ходьба свыше 8 тысяч шагов предотвращает потерю мышц в 45–74 года — Telva
“Столото” впервые разделило главный приз
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Одышка у собак и кошек требует срочной помощи ветеринара — To Pet Mou
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.