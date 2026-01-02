Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Королевство ночного интригана: существо, которое заставляет соседей выращивать его детей

Сом-кукушка выводит потомство в ротовых кладках цихлид
Зоосфера

В глубинах одного из древнейших озёр Земли живёт рыба, чьё поведение способно поставить в тупик даже опытных биологов. Она не строит гнёзд, не охраняет кладку и не заботится о потомстве привычным способом. Вместо этого она мастерски перекладывает свои родительские обязанности на других.

Сом-кукушка
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Сом-кукушка

Кто такой сом-кукушка и где он обитает

Сом-кукушка (Synodontis multipunctatus) — эндемик африканского озера Танганьика. Этот водоём считается настоящей эволюционной лабораторией: он существует миллионы лет и стал домом для сотен уникальных видов рыб. В этой сложной экосистеме сом-кукушка занял особую нишу, приспособившись к жизни среди скал, гротов и каменистого дна.

Размер этой рыбы сравнительно невелик — обычно до 15 сантиметров. Серо-пятнистая окраска делает её почти незаметной на фоне дна, а длинные чувствительные усы помогают ориентироваться в сумерках и темноте. Активнее всего сом-кукушка ведёт себя ночью, когда выходит на поиски пищи.

Обман вместо заботы о потомстве

Главная особенность сомика — необычная стратегия размножения, аналогов которой почти нет среди рыб. Он не вынашивает икру и не охраняет кладку. Вместо этого сом-кукушка использует заботливых соседей — цихлид, практикующих вынашивание икры во рту.

Во время брачного ритуала цихлид самка откладывает икру и сразу собирает её в рот. В этот момент сом-кукушка стремительно вмешивается в процесс и подбрасывает свои яйца прямо среди чужих. Самка, действуя инстинктивно, заглатывает и их, не отличая подмену.

Чем заканчивается эта подмена

Икра сома развивается быстрее, чем икра цихлид. Личинки вылупляются первыми и начинают поедать находящуюся рядом икру или молодь своих приёмных хозяев. В результате через несколько недель самка цихлиды выпускает изо рта полностью сформировавшихся сомиков, потеряв собственное потомство.

Эта стратегия не случайна и не единична. Она отточена эволюцией и позволяет виду выживать без затрат энергии на охрану кладки. В условиях высокой конкуренции Танганьики такой подход оказался удивительно эффективным. Об этом сообщает Дзен-канал "Планетяне".

Ночной образ жизни и питание

Днём сом-кукушка предпочитает скрываться в расщелинах и среди камней. С наступлением темноты он становится активным охотником, питаясь мелкими беспозвоночными, остатками пищи и органикой со дна. Такая всеядность делает его важным элементом экосистемы озера.

Сравнение: сом-кукушка и классические заботливые рыбы

Большинство рыб либо охраняют кладку, либо активно защищают мальков после вылупления. Сом-кукушка пошёл противоположным путём, полностью переложив заботу о потомстве на других. В отличие от цихлид, которые тратят недели на вынашивание икры, он инвестирует только в точный момент подмены.

Сом-кукушка в аквариумах

Несмотря на сомнительную репутацию в дикой природе, в аквариумах сом-кукушка пользуется популярностью. Он активен ночью, помогает поддерживать чистоту дна и интересен для наблюдений. Однако при содержании с цихлидами его природные инстинкты могут проявиться и в неволе.

Советы для содержания в аквариуме

  1. Обеспечьте укрытия из камней и гротов.

  2. Используйте просторный аквариум с хорошей фильтрацией.

  3. Учитывайте ночную активность рыбы.

  4. Подбирайте соседей с осторожностью.

  5. Кормите разнообразно, включая донные корма.

  6. Следите за параметрами воды, близкими к условиям Танганьики.

Популярные вопросы о соме-кукушке

Почему его называют кукушкой?

Из-за стратегии подбрасывания икры другим рыбам, аналогичной поведению кукушек у птиц.

Опасен ли он для других рыб?

Взрослых особей не трогает, но может уничтожать икру и мальков.

Подходит ли он для начинающих аквариумистов?

Да, при понимании его особенностей и правильном подборе соседей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы рыба природа животные
Новости Все >
Лотос символизирует очищение и обновление в культурах Азии — Ciceksel
В дельте Нила нашли мастерские Птолемеев и римское кладбище — Минтуризма Египта
Налёт от жёсткой воды в унитазе удаляют пемзой и очистителями — Southern Living
Россия направила США ноту из-за преследования танкера Bella 1 — The New York Times
Флэт уайт объединяет двойной эспрессо и молоко с микропеной — бариста
Алкоголь на морозе повышает риск переохлаждения и отравления — нарколог Стрелковский
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Ночной шум в квартире является нарушением закона о тишине — Мельников
Подснежники зацветают при минусовой температуре — Ciceksel
Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Сейчас читают
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Красота и стиль
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
Последние материалы
Неочищенные стоки попали в море у берегов Тенерифе
Лотос символизирует очищение и обновление в культурах Азии — Ciceksel
Сом-кукушка выводит потомство в ротовых кладках цихлид
В дельте Нила нашли мастерские Птолемеев и римское кладбище — Минтуризма Египта
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling
Налёт от жёсткой воды в унитазе удаляют пемзой и очистителями — Southern Living
Бойцовая рыбка живет в одиночку без сложного ухода
Серое и леопардовое пальто формируют тренды верхней одежды — Elle
Россия направила США ноту из-за преследования танкера Bella 1 — The New York Times
Флэт уайт объединяет двойной эспрессо и молоко с микропеной — бариста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.