Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Создание, видевшее рождение нового мира: как морской долгожитель нарушил правила биологии

Arctica islandica сохранял жизнь более пяти веков — биолог Дорис Абеле
Зоосфера

Пока менялись эпохи, рушились империи и переписывалась история человечества, одно морское существо продолжало тихо жить на дне океана. Оно появилось на свет в конце XV века и пережило более пятисот лет. Его жизнь оборвалась не в природе, а в лабораторной морозильной камере. Об этом сообщает BBC со ссылкой на научные исследования.

Морское дно
Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya is licensed under publik domain
Морское дно

Моллюск, переживший пять столетий

В 2006 году во время научной экспедиции у берегов Исландии исследователи подняли со дна Северной Атлантики несколько двустворчатых моллюсков вида Arctica islandica. Этот вид давно известен биологам своей продолжительной жизнью, однако одна из особей оказалась по-настоящему уникальной.

По годичным кольцам роста на раковине, аналогичным древесным, учёные сначала предположили возраст более 400 лет. Позже данные были подтверждены радиоуглеродным анализом. Оказалось, что моллюск родился в 1499 году — в эпоху, когда династия Мин всё ещё правила Китаем. Именно поэтому в СМИ он получил имя Мин и был признан самым старым точно датированным неколониальным животным в истории.

Почему Мин стал сенсацией для науки

Удивление исследователей вызвал не только возраст моллюска, но и состояние его организма. Несмотря на столетия жизни, признаки клеточного износа у него оказались минимальными. Это противоречит привычным представлениям о старении живых организмов.

В исследовании, опубликованном в журнале Age в 2015 году, учёные сравнили моллюсков разного возраста и изучили ключевые маркеры старения: повреждение ДНК, белков и липидов. Результаты оказались неожиданными — у старейших особей эти повреждения практически не накапливались.

"Мы видим организм с крайне медленным метаболизмом и поразительной способностью сохранять клеточную целостность", — отмечает морской биолог Дорис Абеле, говорится в материалах Science Nordic.

Клеточная устойчивость против времени

У Мина белки сохраняли стабильность, липиды оставались функциональными, а окислительное повреждение ДНК нарастало крайне медленно. Причём этот процесс, как считают учёные, был связан не с количеством прожитых лет, а с биологическим возрастом тканей.

Такая стратегия выживания ставит под сомнение теорию о неизбежности быстрого накопления клеточных повреждений. Моллюск словно существовал в другом ритме времени, где старение замедляется до почти незаметных масштабов.

Раковина как летопись океана

Помимо биологии долголетия, Мин стал ценным источником данных об истории океана. Каждое кольцо на его раковине отражает условия среды конкретного года — температуру воды, доступность пищи, химический состав моря.

Исследователи NOAA используют подобные раковины как природные архивы, позволяющие восстанавливать климатические изменения на протяжении сотен лет. В этом смысле Мин оказался не просто рекордсменом, а настоящей живой хроникой океана.

Как оборвалась жизнь древнего существа

Парадоксально, но столь долгоживущий организм погиб почти сразу после обнаружения. Моллюска заморозили для последующего изучения, не осознавая, что перед учёными находится уникальный долгожитель. Этот эпизод IFLScience называет одним из самых горьких моментов современной науки.

Тем не менее, даже после смерти Мин продолжает приносить пользу исследованиям. Его ткани и раковина уже дали ответы на многие вопросы и поставили новые — о границах жизни, старения и устойчивости живых систем.

Популярные вопросы о древнем моллюске

Почему Мин прожил так долго?

Ключевую роль сыграли медленный метаболизм и эффективная защита клеток.

Был ли он уникален?

Вид в целом долгоживущий, но возраст Мина оказался рекордным.

Можно ли применить эти знания к человеку?

Пока — только косвенно, но исследования помогают лучше понять механизмы старения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука старение биология экология долголетие
Новости Все >
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
Лишь 51 процент владельцев Jeep готовы купить марку снова — Consumer Reports
Утка в аэрогриле с мёдом и фруктами: рецепт запекания
Ученые усомнились в водном прошлом спутника Юпитера Ио — Naked Science
Сейчас читают
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Красота и стиль
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Последние материалы
Использование телефона в туалете повышает риск геморроя
Целозия образует бархатные соцветия насыщенных оттенков
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
Рыбный бульон содержит легкоусвояемый белок и коллаген
Морские коровы поддерживали морские луга 20 млн лет
В Европе отмечено снижение производительности газовых хранилищ: что это означает
Алоэ улучшает рост и эластичность волос
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Мандариновый сауэр готовится на основе виски и цитрусов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.