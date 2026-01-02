Создание, видевшее рождение нового мира: как морской долгожитель нарушил правила биологии

Arctica islandica сохранял жизнь более пяти веков — биолог Дорис Абеле

Пока менялись эпохи, рушились империи и переписывалась история человечества, одно морское существо продолжало тихо жить на дне океана. Оно появилось на свет в конце XV века и пережило более пятисот лет. Его жизнь оборвалась не в природе, а в лабораторной морозильной камере. Об этом сообщает BBC со ссылкой на научные исследования.

Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya is licensed under publik domain Морское дно

Моллюск, переживший пять столетий

В 2006 году во время научной экспедиции у берегов Исландии исследователи подняли со дна Северной Атлантики несколько двустворчатых моллюсков вида Arctica islandica. Этот вид давно известен биологам своей продолжительной жизнью, однако одна из особей оказалась по-настоящему уникальной.

По годичным кольцам роста на раковине, аналогичным древесным, учёные сначала предположили возраст более 400 лет. Позже данные были подтверждены радиоуглеродным анализом. Оказалось, что моллюск родился в 1499 году — в эпоху, когда династия Мин всё ещё правила Китаем. Именно поэтому в СМИ он получил имя Мин и был признан самым старым точно датированным неколониальным животным в истории.

Почему Мин стал сенсацией для науки

Удивление исследователей вызвал не только возраст моллюска, но и состояние его организма. Несмотря на столетия жизни, признаки клеточного износа у него оказались минимальными. Это противоречит привычным представлениям о старении живых организмов.

В исследовании, опубликованном в журнале Age в 2015 году, учёные сравнили моллюсков разного возраста и изучили ключевые маркеры старения: повреждение ДНК, белков и липидов. Результаты оказались неожиданными — у старейших особей эти повреждения практически не накапливались.

"Мы видим организм с крайне медленным метаболизмом и поразительной способностью сохранять клеточную целостность", — отмечает морской биолог Дорис Абеле, говорится в материалах Science Nordic.

Клеточная устойчивость против времени

У Мина белки сохраняли стабильность, липиды оставались функциональными, а окислительное повреждение ДНК нарастало крайне медленно. Причём этот процесс, как считают учёные, был связан не с количеством прожитых лет, а с биологическим возрастом тканей.

Такая стратегия выживания ставит под сомнение теорию о неизбежности быстрого накопления клеточных повреждений. Моллюск словно существовал в другом ритме времени, где старение замедляется до почти незаметных масштабов.

Раковина как летопись океана

Помимо биологии долголетия, Мин стал ценным источником данных об истории океана. Каждое кольцо на его раковине отражает условия среды конкретного года — температуру воды, доступность пищи, химический состав моря.

Исследователи NOAA используют подобные раковины как природные архивы, позволяющие восстанавливать климатические изменения на протяжении сотен лет. В этом смысле Мин оказался не просто рекордсменом, а настоящей живой хроникой океана.

Как оборвалась жизнь древнего существа

Парадоксально, но столь долгоживущий организм погиб почти сразу после обнаружения. Моллюска заморозили для последующего изучения, не осознавая, что перед учёными находится уникальный долгожитель. Этот эпизод IFLScience называет одним из самых горьких моментов современной науки.

Тем не менее, даже после смерти Мин продолжает приносить пользу исследованиям. Его ткани и раковина уже дали ответы на многие вопросы и поставили новые — о границах жизни, старения и устойчивости живых систем.

Популярные вопросы о древнем моллюске

Почему Мин прожил так долго?

Ключевую роль сыграли медленный метаболизм и эффективная защита клеток.

Был ли он уникален?

Вид в целом долгоживущий, но возраст Мина оказался рекордным.

Можно ли применить эти знания к человеку?

Пока — только косвенно, но исследования помогают лучше понять механизмы старения.