Полярные воды перестали быть безопасными: дроны зафиксировали вирус, способный устроить катастрофу

Морбилливирус выявлен у арктических китов — BMC Veterinary Research

Учёные зафиксировали тревожный сигнал в одном из самых уязвимых регионов планеты. У китов к северу от Полярного круга впервые обнаружен потенциально смертельный вирус, ранее не характерный для этих широт. Открытие стало возможным благодаря отбору проб дыхания с помощью дронов. Об этом сообщает научное издание BMC Veterinary Research.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кит

Как дроны помогли заглянуть в дыхание китов

Долгое время дыхательные пути китообразных оставались практически недоступными для изучения. Традиционные методы — биопсия или анализ тканей после гибели животного — либо инвазивны, либо дают запоздалую информацию. Новая методика позволила изменить подход к мониторингу здоровья морских гигантов.

Исследователи использовали беспилотники, оснащённые стерильными контейнерами, которые на несколько секунд зависали над китами в момент выдоха. Так называемый "выдох" содержит микрокапли воды, слизи и потенциальных патогенов. Метод оказался безопасным, точным и не вызывающим стресса у животных.

"Это меняет нашу способность изучать морские болезни, не подвергая животных стрессу", — отмечает профессор Королевского колледжа Лондона Терри Доусон.

Что именно обнаружили учёные

Анализ проб выявил присутствие морбилливируса китообразных (CeMV) — опасного патогена, известного массовыми вспышками гибели морских млекопитающих с 1980-х годов. Ранее вирус фиксировали в других регионах Мирового океана, но за Полярным кругом он был обнаружен впервые.

Морбилливирус поражает дыхательную систему, мозг и иммунитет, вызывая дезориентацию, вторичные инфекции и массовые выбросы животных на берег. Особую угрозу представляет его способность передаваться между видами и распространяться на большие расстояния.

Какие виды оказались затронуты

Вирус был выявлен у нескольких видов: горбатого кита в Норвегии, кашалота с признаками ухудшения состояния и чёрного гринды, выброшенного на берег. В последнем случае наличие вируса подтвердили на клеточном уровне при анализе органных тканей.

По словам первого автора исследования Хелены Коста, циркуляция вируса может происходить даже без явных симптомов, что усложняет раннее выявление угрозы.

Почему именно Арктика стала уязвимой

Распространение вируса напрямую связывают с климатическими изменениями. Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее среднемировых показателей. Это приводит к смещению миграционных маршрутов китов и увеличению контактов между видами, которые раньше не пересекались.

Горбатые киты, финвалы и кашалоты всё чаще заходят в северные воды в поисках пищи. Одновременно туда проникают более южные виды рыб и морских млекопитающих, создавая новые "точки контакта" для передачи патогенов.

Роль человека в распространении рисков

Дополнительным фактором остаётся рост человеческой активности: судоходство, рыболовство и полярный туризм усиливают стресс для экосистемы. В местах плотного зимнего нагула китов возрастает вероятность передачи вирусов воздушно-капельным путём при дыхании.

Таким образом, дроны становятся не только научным инструментом, но и элементом санитарного надзора в регионах, ранее считавшихся относительно изолированными.

Популярные вопросы о вирусе у арктических китов

Насколько опасен морбилливирус?

Он способен вызывать массовую гибель китообразных и быстро распространяться между видами.

Обнаружены ли другие патогены?

Учёные также выявили герпесвирусы, но не нашли следов птичьего гриппа и бруцеллёза.

Можно ли остановить распространение вируса?

Полностью — нет, но ранний мониторинг позволяет прогнозировать вспышки и снижать ущерб для популяций.