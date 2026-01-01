Пресноводный кошмар мелового периода: следы древнего гиганта обнаружены рядом с зубом тираннозавра

Исследование изотопов выявило речную адаптацию мозазавров — ScienceAlert

Первые находки нового года принесли неожиданное открытие: древний хищник мог свободно заходить в реки и охотиться там не менее успешно. Такое открытие меняет представление о том, насколько опасными были пресноводные зоны мезозоя. Об этом сообщает ScienceAlert.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Мозазавр в пресной реке

Мозазавры в новом свете

Учёные из Швеции, США и Нидерландов изучили изотопный состав зубов мозазавров, найденных в Северной Дакоте. Исследование позволило подтвердить, что эти гигантские морские рептилии могли проводить значительную часть времени в пресной воде. Масса и размеры хищников впечатляли: некоторые представители достигали длины около 11 метров, что сопоставимо с современными крупными косатками.

"По своим размерам это животное может соперничать с крупнейшими косатками, что делает его необычайно опасным хищником, встречающимся в речных районах, ранее не ассоциировавшихся с такими гигантскими морскими рептилиями", — говорит палеонтолог позвоночных Пер Ахльберг.

Найденный в пойме реки зуб оказался особенно информативным. Рядом с ним лежали зуб тираннозавра и фрагмент кости древнего крокодила, что вызвало вопросы о среде обитания мозазавра. Было ли это случайностью или же он действительно жил среди пресноводных экосистем?

Как изотопы раскрыли историю древнего хищника

Чтобы определить происхождение находки, учёные провели анализ изотопов кислорода, стронция и углерода. Такие исследования помогают понять не только рацион животного, но и условия, в которых оно существовало. Соотношение лёгкого изотопа кислорода 16O характерно для пресной воды, и именно оно оказалось ключом к разгадке.

Показатели зуба ясно указывали: мозазавр активно обитал в реке, а не просто случайно оказался в её русле. Дополнительные образцы, найденные неподалёку, подтвердили аналогичную картину.

"Когда мы изучили два дополнительных зуба мозазавра, найденных на близлежащих, несколько более древних стоянках в Северной Дакоте, мы обнаружили схожие признаки присутствия пресной воды", — говорит Мелани Дьюринг.

Изотопы углерода добавили ещё одну деталь: найденный хищник, вероятно, питался животными, обитавшими возле берегов рек. Его изотопный профиль отличался от океанических сородичей, что говорит о возможности охоты на динозавров, которые приходили к водопоям.

Новая картина древних экосистем

Открытие предполагает, что мозазавры могли адаптироваться к пресной воде незадолго до своего исчезновения. Такой переход сделал речные зоны ещё более опасными для динозавров: угрозы приходили не только с суши, но и из глубины.

Популярные вопросы

Как поняли, что мозазавр жил в пресной воде

Определяющим является анализ изотопов кислорода и стронция, которые отражают состав воды, в которой обитало животное.

Чем питались пресноводные мозазавры

Исследования показывают, что они могли поедать животных, обитавших возле рек, включая утонувших динозавров.

Почему мозазавры оказались в реках

Возможно, это была адаптация позднего периода, позволившая хищникам расширить ареал и использовать новые источники пищи.