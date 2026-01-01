Пресноводный кошмар мелового периода: следы древнего гиганта обнаружены рядом с зубом тираннозавра

Первые находки нового года принесли неожиданное открытие: древний хищник мог свободно заходить в реки и охотиться там не менее успешно. Такое открытие меняет представление о том, насколько опасными были пресноводные зоны мезозоя. Об этом сообщает ScienceAlert.
Учёные из Швеции, США и Нидерландов изучили изотопный состав зубов мозазавров, найденных в Северной Дакоте. Исследование позволило подтвердить, что эти гигантские морские рептилии могли проводить значительную часть времени в пресной воде. Масса и размеры хищников впечатляли: некоторые представители достигали длины около 11 метров, что сопоставимо с современными крупными косатками.
"По своим размерам это животное может соперничать с крупнейшими косатками, что делает его необычайно опасным хищником, встречающимся в речных районах, ранее не ассоциировавшихся с такими гигантскими морскими рептилиями", — говорит палеонтолог позвоночных Пер Ахльберг.
Найденный в пойме реки зуб оказался особенно информативным. Рядом с ним лежали зуб тираннозавра и фрагмент кости древнего крокодила, что вызвало вопросы о среде обитания мозазавра. Было ли это случайностью или же он действительно жил среди пресноводных экосистем?
Чтобы определить происхождение находки, учёные провели анализ изотопов кислорода, стронция и углерода. Такие исследования помогают понять не только рацион животного, но и условия, в которых оно существовало. Соотношение лёгкого изотопа кислорода 16O характерно для пресной воды, и именно оно оказалось ключом к разгадке.
Показатели зуба ясно указывали: мозазавр активно обитал в реке, а не просто случайно оказался в её русле. Дополнительные образцы, найденные неподалёку, подтвердили аналогичную картину.
"Когда мы изучили два дополнительных зуба мозазавра, найденных на близлежащих, несколько более древних стоянках в Северной Дакоте, мы обнаружили схожие признаки присутствия пресной воды", — говорит Мелани Дьюринг.
Изотопы углерода добавили ещё одну деталь: найденный хищник, вероятно, питался животными, обитавшими возле берегов рек. Его изотопный профиль отличался от океанических сородичей, что говорит о возможности охоты на динозавров, которые приходили к водопоям.
Открытие предполагает, что мозазавры могли адаптироваться к пресной воде незадолго до своего исчезновения. Такой переход сделал речные зоны ещё более опасными для динозавров: угрозы приходили не только с суши, но и из глубины.
Как поняли, что мозазавр жил в пресной воде
Определяющим является анализ изотопов кислорода и стронция, которые отражают состав воды, в которой обитало животное.
Чем питались пресноводные мозазавры
Исследования показывают, что они могли поедать животных, обитавших возле рек, включая утонувших динозавров.
Почему мозазавры оказались в реках
Возможно, это была адаптация позднего периода, позволившая хищникам расширить ареал и использовать новые источники пищи.
