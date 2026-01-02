Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Австралия снова удивила: в мелководье нашли следы хищника длиной 8 метров — и он старше мегалодона

Ископаемые позвонки в Австралии указали на новый очаг гигантских акул — IFLscience
Новые находки из Северной Австралии заставили учёных пересмотреть представления о том, когда и где появились первые гигантские акулы отряда ламнообразных. Окаменевшие позвонки огромного хищника, найденные у побережья Дарвина, перенесли точку эволюционного отсчёта на миллионы лет назад — и далеко на юг от прежних "центров происхождения", сообщает IFLscience.

Что обнаружили палеонтологи

В формации Дарвина, датируемой ранним мелом (около 115 млн лет назад), исследователи нашли пять позвонков крупной акулы. Диаметр самого большого из них — около 12,6 см. Размеры указывают на представителя семейства Cardabiodontidae — древнюю группу ламнообразных, относившихся к высшим морским хищникам.

По оценкам, эта акула достигала 6-8 метров в длину и весила более 3 тонн. Такой масштаб сопоставим с некоторыми современными морскими рептилиями, что ясно демонстрирует — гигантизм ламнообразных возник намного раньше, чем считалось.

Почему находка важна

Ранее считалось, что массивные акулы впервые появились примерно 100 млн лет назад и развивались преимущественно в водах Северной Америки и Европы. Австралийская находка смещает точку происхождения на 15 млн лет назад и переносит её в Южное полушарие.

Это меняет понимание ранней эволюции группы: гигантские размеры оказались древней адаптацией, а не поздним эволюционным шагом.

Как определяют размеры акул прошлого

Хрящевые рыбы редко оставляют полноценные скелеты — их ткани плохо окаменевают. Чаще всего палеонтологам достаются зубы, но иногда попадаются и позвонки, позволяющие судить о размерах животного.

Соотношения размеров позвонков и длины тела позволяют восстановить примерную массу и габариты. В случае австралийской находки значения оказались сопоставимыми с крупными современными хищниками, включая самых больших белых акул.

Экологическая роль древних акул

Судя по размерам, ранние ламнообразные занимали верхний уровень пищевых цепей. Они могли выполнять ту же функцию, что нынешние белые акулы, контролируя численность крупных рыб и морских животных.

При этом среди известных окаменелостей формации Дарвина встречаются в основном морские рептилии среднего размера. Это наталкивает на мысль, что гигантские акулы могли охотиться в других зонах либо избегали конкуренции с огромными хищниками вроде кронозавров.

Древние ламнообразные и современные крупные акулы

Современные белые акулы уступают своим доисторическим родственникам в массе, но демонстрируют схожие поведенческие черты. Ранние ламнообразные, судя по находкам, уже занимали вершину экосистемы, имели мощный каркас и могли выдерживать серьёзную конкуренцию за ресурсы — аналогично тем, кто упоминается среди морских хищников.

Эволюционная линия, ведущая к гигантам вроде мегалодона, теперь выглядит более протяжённой и сложной.

Популярные вопросы о гигантских акулообразных

Почему находку считают переворотом в науке

Она переносит возникновение гигантизма ламнообразных в более ранний период и другую часть света.

Можно ли сравнить эти акулы с мегалодоном

По размерам — нет, но по роли в экосистеме они могли быть аналогами.

Почему такие останки редки

Хрящевые скелеты окаменевают плохо, позвонки и зубы — почти единственные находки.

