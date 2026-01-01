Тихий великан Берингового моря: почему животное размером с лодку не выдержало встречи с людьми

История стеллеровой морской коровы — один из самых ярких примеров того, как быстро человек способен уничтожить редкий вид. Это крупное морское млекопитающее исчезло меньше чем за три десятилетия после того, как его впервые описали. Судьба гиганта стала первым известным случаем вымирания морского животного по вине человека, сообщает IFLscience.
В XVIII веке у берегов Камчатки и на Командорских островах обитал необычный представитель сирен — огромный сивуч (Hydrodamalis gigas). Его обнаружил в 1741 году биолог Георг Вильгельм Стеллер, когда экспедиция потерпела крушение у острова Беринга. Ученый подробно описал новое животное, не подозревая, что станет единственным специалистом, видевшим его живым.
По наблюдениям исследователя, морские коровы были массивными: до 9 метров в длину и около 10 тонн весом. Толстый слой жира достигал почти четверти метра, а поведение животных поражало доверчивостью — они не боялись человека и передвигались медленно, что делало их лёгкой добычей.
Поздние исследования показали, что численность стеллеровой морской коровы уже во времена Стеллера была небольшой. Ареал ограничивался мелководьями с обильными водорослями, так как животные питались исключительно ими. Они плохо ныряли, жили у поверхности и не могли уйти от опасности.
Некоторые специалисты считают, что экологические изменения и конкуренция за пищевые ресурсы могли со временем привести вид к упадку даже без человеческого вмешательства. Однако решающим фактором стала интенсивная охота.
После открытия островов в регион пришли промысловики. Морских коров убивали ради мяса и жира, а морских выдр — из-за ценного меха. Уничтожение выдр привело к ухудшению состояния водорослевых зарослей, что лишило стеллеровых коров единственного источника пищи. Спокойные и медлительные животные не могли сопротивляться охоте.
По данным историков, последний представитель вида исчез к 1768 году — всего через 27 лет после того, как Стеллер впервые описал морскую корову. Это стало беспрецедентно быстрым исчезновением крупного морского млекопитающего.
Стеллерова морская корова была значительно крупнее своих ныне живущих родственников. В отличие от ламантинов и дюгоней, она обитала в холодных водах и питалась только водорослями. Такая специализация делала её зависимой от состояния экосистемы, а утрата морских выдр — ключевых "садовников" подводных лесов — ускорила гибель вида.
