Эта находка пролежала 200 млн лет — и показала, яйца динозавров были совсем не такими, как мы думали

Анализ скорлупы подтвердил кожистый тип яиц у древних динозавров — IFLscience

Яйца динозавров часто находят в виде прочных каменевших оболочек, но вопрос об их реальной структуре во время откладки долго оставался открытым. Новые исследования помогли уточнить, насколько твёрдыми или мягкими были эти яйца и как эволюция изменила их устройство, сообщает IFLscience.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Окаменелые яйца динозавров в земле

Как учёные изучают древние яйца

Яйца, сохранившиеся в породах возрастом десятки миллионов лет, дают уникальную информацию о репродуктивном поведении динозавров. В одном из исследований был описан новый вид завроподоморфа Qianlong shouhu — находка включала взрослых особей и несколько кладок с эмбрионами. Такой комплексный материал позволил сравнить структуру скорлупы с современными рептильими и птичьими яйцами.

Ученые применили набор методов: изучение тонких шлифов, электронную микроскопию, анализ химического состава. Эти технологии помогли установить толщину кальцитового слоя и характер фрагментации скорлупы.

Что показали результаты

Скорлупа яиц Qianlong shouhu оказалась толще, чем у мягких рептильих яиц, но всё же заметно тоньше, чем у птиц. Характер её разрушения — распад на мелкие поверхностные кусочки — указывает на кожистую структуру.

Таким образом, эти яйца не были ни полностью мягкими, ни полностью твёрдыми: они напоминали яйца современных черепах и некоторых ящериц.

Почему многие яйца не сохранились

Исследования указывают на закономерность: яйца, найденные в летописи, преимущественно принадлежат тероподам, продвинутым гадрозаврам и крупным зауроподам. У других групп, включая широко распространённых цератопсидов, яйца почти не находят.

Учёные предполагают, что причина — в мягкой скорлупе, которая плохо сохраняется. Если яйца закапывались в грунт — как это делали некоторые завроподоморфы, — они разрушались ещё до окаменения.

Как менялись яйца в ходе эволюции

Переход к твёрдой скорлупе связан с новыми формами поведения. У близких к птицам тероподов появились гнёзда, где яйца располагались в кольце, а взрослые особи высиживали кладку. Такая структура требовала большей прочности и способности выдерживать вертикальную нагрузку.

Ранние динозавры, напротив, откладывали меньшие и более округлые кожистые яйца, которые закапывались в почву и развивались без участия родителей.

Сравнение типов яиц у динозавров

Эволюционные изменения можно проследить через несколько признаков. Кожистая скорлупа позволяла скрывать кладки, но плохо защищала от давления. Твёрдая скорлупа обеспечивала прочность, но требовала более развитых гнездовых стратегий. Такая трансформация сопровождала появление высиживания и сложных форм родительского поведения, что отражается и в эволюции других групп, например у морских хищников далёкого прошлого.

Популярные вопросы

Были ли яйца динозавров мягкими

Ранние яйца были кожистыми, но поздние линии развили твёрдую скорлупу.

Почему чаще находят яйца тероподов

Твёрдая скорлупа лучше сохраняется и выдерживает давление пород.

Когда появились яйца с твёрдой скорлупой

При переходе к высиживанию у продвинутых тероподов, близких к птицам.