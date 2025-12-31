Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

У вашей кошки висит живот? Что это значит на самом деле и какой тревожный сигнал нельзя пропустить

Висящий живот у кошек чаще всего является нормой анатомии
Зоосфера

Многие владельцы замечают у своих кошек мягкий, покачивающийся живот и автоматически предполагают лишний вес или проблему со здоровьем. Однако в большинстве случаев эта особенность никак не связана с заболеванием или перееданием. Такой "мешочек" есть у множества здоровых кошек и нередко появляется ещё в молодом возрасте.

Кошачий брюшной мешок
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Кошачий брюшной мешок

Что такое зачаточный брюшной мешок

Подвижная складка кожи и жира на нижней части живота — анатомическая особенность, присущая почти всем кошкам. Она не влияет на подвижность и не отражается на нормальном весе животного. У стройных и активных кошек этот участок может двигаться при ходьбе, создавая впечатление обвисшего живота.

Особенность заметнее у взрослых и стерилизованных животных, а также у тех, кто мало двигается. Но сама по себе стерилизация мешок не создаёт — она лишь делает его визуально более выраженным.

Зачем кошке такой живот

Брюшной мешок выполняет несколько функций. Он помогает коже растягиваться при прыжках, разворотах и рывках, не ограничивая подвижность. Кроме того, эта зона служит естественной защитой: дополнительный слой кожи и мягких тканей снижает риск травм в драке или при падении, прикрывая одно из самых уязвимых мест кошачьего тела.

Когда обвисающий живот — норма

У здоровой кошки сохраняется талия, хорошо прощупываются рёбра, бока не выглядят округлыми, а движения остаются лёгкими. При этом сам мешок живёт "отдельно" — он мягкий и подвижный. Такое строение тела встречается у кошек любых пород, и внешняя "дряблость" живота не требует коррекции.

Если живот увеличивается постепенно в течение жизни, а поведение питомца остаётся прежним, поводов для беспокойства нет. С возрастом складка может становиться заметнее — это естественный процесс, связанный с уменьшением мышечного тонуса.

Нормальный брюшной мешок и признаки ожирения

Обвисающий живот легко спутать с лишним весом. Но между ними есть важные различия. При ожирении изменяется весь силуэт: талия пропадает, грудная клетка становится округлой, кошка выглядит тяжёлой в движении. У некоторых животных при этом могут усиливаться проявления запаха из-за снижения ухоженности и трудностей в самообслуживании.

Советы по наблюдению за здоровьем кошки

Владельцу важно оценивать кошку комплексно. Если живот мягкий, подвижный, а сама кошка активна и не выглядит тяжёлой — это норма. Следите за рационом, поддерживайте подвижность питомца и обращайте внимание на общее состояние: блеск шерсти, качество аппетита, настроение.

Повод обратиться к ветеринару появляется в случаях, когда живот увеличивается резко, становится плотным, асимметричным, если животное перестаёт есть, теряет активность или испытывает боль при прикосновении, сообщает IXBT.

Популярные вопросы

Почему живот появился после стерилизации

Изменение гормонального фона и снижение активности делают мешок более заметным, но он был и до операции.

Можно ли убрать брюшной мешок упражнениями

Нет, это анатомическая часть тела, а не жировой запас.

Когда живот — симптом проблемы

Когда он твёрдый, быстро увеличивается или вызывает боль — в этих случаях нужна диагностика.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы кошка здоровье животные лишний вес домашние питомцы
Новости Все >
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи
Для скольжения не обязательно превращаться в воду. — The Brighter Side of News
Кардио без силовых нагрузок снижает мышечную массу — врачи
Балансировка колес снижает износ шин и элементов подвески — Actualno
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian
Уникальное явление AT2020afhd раскрывает тайны гравитации и джетов в космосе — Space
Сейчас читают
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Еда и рецепты
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Висящий живот у кошек чаще всего является нормой анатомии
Конец года под влиянием Венеры обнажает слабые места пар
Длинные ПВХ-каналы снижают тягу из-за сопротивления
Петуния хорошо переносит солнце и длительное цветение
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Лосося в соусе из шампанского с икрой предлагается приготовить на Новый год
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Китайские бренды занимают средние позиции на авторынке КНР
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.