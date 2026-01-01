Север вдохнул жизнь в Англию: в трёх реках зафиксировали пробуждение, похожее на экологическое чудо

Молодь лосося возвращается в реки северо-запада Англии — The Guardian

В реках северо-западной Англии произошло событие, которого экологи ждали почти десятилетие. Молодь атлантического лосося вновь появилась там, где вид считался почти утраченным. Это стало важным сигналом для специалистов, оценивающих состояние пресноводных экосистем. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: commons.wikimedia by Timothy Knepp, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атлантический лосось

Лосось возвращается в английские реки

Молодые особи атлантического лосося были зафиксированы сразу в трёх реках — Мерси, Боллин и Гойт. Последний раз подобное наблюдение в этих водоёмах происходило в 2015 году. Экологи расценивают находку как признак заметного улучшения качества воды и состояния речных экосистем.

Появление молоди означает, что взрослые рыбы успешно завершили сложную миграцию. Лосось прошёл путь от арктических районов кормления до мест нереста в пресной воде, что требует не только выносливости, но и благоприятных условий на всём маршруте.

Почему это событие считают знаковым

В 2023 году атлантический лосось был официально признан видом, находящимся на грани исчезновения в Великобритании. С 2006 года его численность сократилась, по оценкам специалистов, на 30-50%.

"Мы очень рады видеть, что рыба успешно нерестится, учитывая, что этот вид находится под угрозой исчезновения", — заявил представитель Агентства по охране окружающей среды в комментарии BBC.

Лосось нерестится в чистых пресноводных реках с гравийным дном. После этого молодь проводит два-три года в арктических водах, прежде чем вернуться в реки своего происхождения.

Экология против прошлого загрязнения

Северо-запад Англии долгое время считался неблагоприятным регионом для чувствительных видов рыб. В период промышленной революции многие реки фактически стали биологически мёртвыми из-за сточных вод и промышленных отходов.

"В 1980-х годах значительные участки реки были биологически мертвы, а сегодня там процветают экосистемы", — отмечает менеджер United Utilities Марк Сьюэлл в интервью BBC.

По его словам, современные виды рыб, плохо переносящие загрязнение, возвращаются именно благодаря системным улучшениям в очистке воды и экологическом контроле.

Препятствия на пути миграции

Несмотря на позитивные изменения, лосось по-прежнему сталкивается с серьёзными барьерами. В реках Боллин и Гойт рыба может добраться до нерестилищ, поднимаясь по Мерси, однако в других водоёмах путь закрыт.

Плотины на реке Тейм и шлюзы Мод-Уил на Ирвелле остаются непреодолимыми препятствиями. Это ограничивает восстановление популяции даже при улучшении качества воды.

"Если мы думаем о будущих поколениях, сейчас самое время строить рыбопропускные каналы", — говорит представитель Общества рыболовов-любителей Солфорда Майк Дадди.

Популярные вопросы о восстановлении атлантического лосося

Почему молодь так важна для оценки ситуации?

Она напрямую указывает на успешный нерест и пригодность рек для размножения.

Как именно будут отслеживать популяцию дальше?

Агентство по охране окружающей среды планирует использовать анализ эДНК для выявления нерестилищ.

Можно ли ожидать полного восстановления численности?

Это возможно только при сочетании экологических и инфраструктурных мер.