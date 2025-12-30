Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

Они старше лесов и мудрее людей: правда об акулах, которую скрывали за голливудскими страшилками

Акулы не едят людей из-за малого количества жира — исследователь Грегори
Зоосфера

Плавание рядом с акулами может выглядеть как сцена из триллера, но в реальности всё решают подготовка и спокойствие. Эти хищники действительно непредсказуемы, однако чаще всего они не воспринимают человека как добычу. Главное — понимать поведение животного и внешние условия.

Акула-бык под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула-бык под водой

Почему акулы не охотятся на людей

Акулы живут на Земле дольше деревьев, и сегодня известно более 500 их видов: от большой белой и молота до гигантской, но мирной китовой акулы и крошечной карликовой светящейся акулы. Размер не гарантирует агрессию: многое зависит от вида, ситуации и того, как ведет себя человек в воде.

Во время съемок проекта National Geographic Explorer Берти Грегори нырял в "жутковатую" пещеру Кэтидрал у рифа Аливал-Шол в ЮАР, где вокруг кружили десятки пятнистых песчаных акул. Он объясняет, что их игольчатые зубы рассчитаны скорее на захват, чем на разделку добычи, а значит, крупный объект вроде взрослого человека им просто не подходит.

"Страх появляется из-за отсутствия понимания", — говорит ведущий и исследователь National Geographic Берти Грегори.

Грегори подчеркивает: даже большая белая акула, которая больше всего пугает людей, не является "бездумным людоедом". Ее эволюционная цель — более жирная и энергетически выгодная добыча, например, тюлени и морские львы.

"Мы не входим в их меню. Мы недостаточно жирные и странные на вкус", — отмечает исследователь.

Что проверяют профессионалы перед погружением

Ученый-ихтиолог Мелисса Кристина Маркес, которая более десяти лет ныряет с акулами, перед заходом в воду оценивает:

  • видимость и течение;

  • поведение рыбы в районе погружения;

  • наличие приманки или следов падали.

"Я не захожу в воду, если чувствуется сильный запах от приманки или туш, если только это не контролируемые научные исследования", — говорит Маркес.

Также важна команда: чёткие процедуры, опытные напарники и наличие специальной штанги для соблюдения дистанции, если акула станет слишком любопытной.

Время, видимость и риск ошибки

Многие хищники активнее охотятся в сумерках и на рассвете. В мутной воде риск возрастает: при плохой видимости акула может ошибочно принять силуэт человека за привычную добычу. Логика проста: лучше не создавать условий для "ошибки".

Статистика подтверждает, что инциденты редки: по данным International Shark Attack File, за 2024 год зафиксировано 47 неспровоцированных укусов. Однако даже "пробный укус" крупной особи может привести к тяжелым последствиям, поэтому профилактика важнее храбрости.

Как понять, что акула напряжена

Поведенческий эколог Лейси Уильямс напоминает: заранее невозможно узнать, в каком настроении животное — голодно ли оно или просто патрулирует территорию.

Признаки голодной акулы

  • Резкие, ломаные движения.

  • Приподнятая голова и выгнутая спина.

  • Опущенные грудные плавники.

  • Усиленные взмахи хвостом.

  • Сокращение радиуса кругов и повторяющиеся близкие проходы.

Если такие признаки присутствуют, эксперты советуют выходить из воды спокойно и быстро, без паники. В воде важно сохранять зрительный контакт: для засадных хищников наблюдающий за ними объект перестает быть "легкой целью", сообщает National Geographic.

Почему контент из соцсетей опасен

Специалисты обеспокоены роликами, где люди трогают акул ради эффектных кадров. Эксперты настаивают: нельзя преследовать, загонять в угол и касаться диких животных. Это вызывает стресс у акулы и провоцирует защитную агрессию. Встреча должна происходить на условиях дикого животного, а не как цирковой трюк.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Темы природа дайвинг питомцы животные поведение животных
Новости Все >
Мах прямой ногой вверх включает ягодицы без прогиба в пояснице — тренеры
В Германии ограблен банк Sparkasse на 30 млн евро — DPA
Румяна сохранят статус ключевого акцента макияжа в 2026 году — Vogue
Картофель на пару даёт корочку во время запекания — Exclusia Zivot
Автоворы сместили фокус с машин на зарядные кабели — CAR & MOTOR
Венесуэла сокращает добычу нефти из-за санкций США — Bloomberg
Зимой на Филиппинах открывается сезон дайвинга — тревел-журналисты
Луковый сок применяют при выпадении волос как поддерживающее средство — iGlanc
Арктика пережила самый теплый год за историю наблюдений — данные Sciencepost
В Казани разгорелся скандал из-за новогодних сладостей для детей
Сейчас читают
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Румяна сохранят статус ключевого акцента макияжа в 2026 году — Vogue
Красное вино приравнивают по вреду к водке — гастроэнтеролог Сергей Вялов
Картофель на пару даёт корочку во время запекания — Exclusia Zivot
Неприхотливые растения переносят сухой воздух отопления — Ciceksel
Акулы не едят людей из-за малого количества жира — исследователь Грегори
Автоворы сместили фокус с машин на зарядные кабели — CAR & MOTOR
Артемьев: Россия не получила триллионы из-за западных методик расчётов цен на нефть
Венесуэла сокращает добычу нефти из-за санкций США — Bloomberg
Зимой на Филиппинах открывается сезон дайвинга — тревел-журналисты
Луковый сок применяют при выпадении волос как поддерживающее средство — iGlanc
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.