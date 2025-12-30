Они старше лесов и мудрее людей: правда об акулах, которую скрывали за голливудскими страшилками

Плавание рядом с акулами может выглядеть как сцена из триллера, но в реальности всё решают подготовка и спокойствие. Эти хищники действительно непредсказуемы, однако чаще всего они не воспринимают человека как добычу. Главное — понимать поведение животного и внешние условия.
Акулы живут на Земле дольше деревьев, и сегодня известно более 500 их видов: от большой белой и молота до гигантской, но мирной китовой акулы и крошечной карликовой светящейся акулы. Размер не гарантирует агрессию: многое зависит от вида, ситуации и того, как ведет себя человек в воде.
Во время съемок проекта National Geographic Explorer Берти Грегори нырял в "жутковатую" пещеру Кэтидрал у рифа Аливал-Шол в ЮАР, где вокруг кружили десятки пятнистых песчаных акул. Он объясняет, что их игольчатые зубы рассчитаны скорее на захват, чем на разделку добычи, а значит, крупный объект вроде взрослого человека им просто не подходит.
"Страх появляется из-за отсутствия понимания", — говорит ведущий и исследователь National Geographic Берти Грегори.
Грегори подчеркивает: даже большая белая акула, которая больше всего пугает людей, не является "бездумным людоедом". Ее эволюционная цель — более жирная и энергетически выгодная добыча, например, тюлени и морские львы.
"Мы не входим в их меню. Мы недостаточно жирные и странные на вкус", — отмечает исследователь.
Ученый-ихтиолог Мелисса Кристина Маркес, которая более десяти лет ныряет с акулами, перед заходом в воду оценивает:
видимость и течение;
поведение рыбы в районе погружения;
наличие приманки или следов падали.
"Я не захожу в воду, если чувствуется сильный запах от приманки или туш, если только это не контролируемые научные исследования", — говорит Маркес.
Также важна команда: чёткие процедуры, опытные напарники и наличие специальной штанги для соблюдения дистанции, если акула станет слишком любопытной.
Многие хищники активнее охотятся в сумерках и на рассвете. В мутной воде риск возрастает: при плохой видимости акула может ошибочно принять силуэт человека за привычную добычу. Логика проста: лучше не создавать условий для "ошибки".
Статистика подтверждает, что инциденты редки: по данным International Shark Attack File, за 2024 год зафиксировано 47 неспровоцированных укусов. Однако даже "пробный укус" крупной особи может привести к тяжелым последствиям, поэтому профилактика важнее храбрости.
Поведенческий эколог Лейси Уильямс напоминает: заранее невозможно узнать, в каком настроении животное — голодно ли оно или просто патрулирует территорию.
Резкие, ломаные движения.
Приподнятая голова и выгнутая спина.
Опущенные грудные плавники.
Усиленные взмахи хвостом.
Сокращение радиуса кругов и повторяющиеся близкие проходы.
Если такие признаки присутствуют, эксперты советуют выходить из воды спокойно и быстро, без паники. В воде важно сохранять зрительный контакт: для засадных хищников наблюдающий за ними объект перестает быть "легкой целью", сообщает National Geographic.
Специалисты обеспокоены роликами, где люди трогают акул ради эффектных кадров. Эксперты настаивают: нельзя преследовать, загонять в угол и касаться диких животных. Это вызывает стресс у акулы и провоцирует защитную агрессию. Встреча должна происходить на условиях дикого животного, а не как цирковой трюк.
