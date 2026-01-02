Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Гнездо с подвохом: птицы научились защищать потомство змеиной уловкой, которая отпугивает хищников

Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Зоосфера

Некоторые птицы нашли неожиданный способ защитить потомство, не вступая в прямое противостояние с хищниками. Вместо агрессии они используют предметы, которые сами по себе вызывают страх и настороженность у врагов. Таким "инструментом" становится сброшенная змеиная кожа, которую пернатые приносят в гнёзда.

Птица в дупле со змеиной кожей
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Птица в дупле со змеиной кожей

Необычный защитный приём в птичьих гнёздах

Учёные обратили внимание на поведение птиц, гнездящихся в дуплах деревьев. Именно у них чаще всего находят фрагменты змеиной кожи, аккуратно вплетённые в подстилку. Виды с открытыми гнёздами прибегают к такому способу значительно реже.

Сравнение архивных наблюдений и современных данных показало, что в дуплистых гнёздах змеиная кожа встречается в 6,5 раза чаще. Это указывает на осознанную стратегию, а не случайный выбор материала, и вписывается в более широкий контекст защитных механизмов птиц, включая химические и поведенческие формы защиты, подобные тем, что описываются в материале о птицах с токсичной защитой.

Почему хищники обходят такие гнёзда стороной

Основная версия исследователей связана с реакцией мелких млекопитающих — частых разорителей кладок. Для них змея представляет серьёзную угрозу, и даже косвенные признаки её присутствия могут стать поводом держаться подальше. Запах и внешний вид сброшенной кожи работают как предупреждающий сигнал.

Эта реакция хорошо согласуется с общими механизмами страха перед рептилиями, которые сформировались у многих животных в ходе эволюции. Подобные инстинктивные реакции подробно изучаются и на примере змей, включая виды, использующие запугивание как оружие, о чём рассказывается в исследовании про оружие кобры без укуса.

Экспериментальные подтверждения

Чтобы проверить гипотезу, учёные провели серию экспериментов с имитацией гнёзд. В одни из них помещали змеиную кожу, другие оставляли без неё. Наблюдения показали, что рядом с "защищёнными" гнёздами активность хищников заметно снижалась.

Это означает, что эффект работает даже без присутствия самой змеи. Достаточно визуального или химического сигнала, чтобы изменить поведение потенциальной угрозы.

Эволюционное преимущество стратегии

Такой способ защиты позволяет птицам экономить ресурсы. Им не нужно постоянно охранять кладку или рисковать жизнью в столкновениях. Использование змеиной кожи становится пассивным, но устойчивым барьером.

С эволюционной точки зрения это увеличивает шансы на выживание яиц и птенцов. Поведение, приносящее такой эффект, закрепляется и передаётся следующим поколениям, формируя тонкую, но эффективную адаптацию. Об этом сообщает GISMETEO.

Дуплистые и открытые гнёзда

Птицы, выбирающие дупла, ограничены в обзоре и возможностях раннего обнаружения врага. Для них подобный "обман" хищников особенно полезен. Виды с открытыми гнёздами чаще делают ставку на маскировку, коллективную защиту или расположение гнезда в труднодоступных местах.

Таким образом, тип гнездования напрямую влияет на выбор стратегии защиты.

Плюсы и минусы такого способа защиты

Использование змеиной кожи не требует дополнительных усилий после строительства гнезда и работает постоянно. При этом эффективность зависит от состава местных хищников и их чувствительности к подобным сигналам. В одних экосистемах метод может быть крайне действенным, в других — менее заметным.

Популярные вопросы о защите птичьих гнёзд

Все ли птицы используют змеиную кожу?

Нет, такое поведение характерно лишь для отдельных видов воробьиных, преимущественно гнездящихся в дуплах.

Насколько это безопасно для самих птиц?

Змеиная кожа не представляет для них угрозы и не содержит яда.

Можно ли считать это инстинктом?

Скорее всего, речь идёт о поведенческой стратегии, закреплённой эволюцией и усиливающей выживаемость потомства.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы птицы животные поведение животных
Новости Все >
Фильм "Чебурашка 2" триумфально стартовал в прокате и собрал 1 млрд за сутки — ЕАИС
Томатная паста подходит для соусов, супов и рагу разных кухонь — Simply Recipe
Громоздкий комод в спальне ухудшает планировку — The Spruce
Нехватка воды и жирная пища в праздники ухудшают работу печени — терапевт Горькавая
Лотос символизирует очищение и обновление в культурах Азии — Ciceksel
В дельте Нила нашли мастерские Птолемеев и римское кладбище — Минтуризма Египта
Налёт от жёсткой воды в унитазе удаляют пемзой и очистителями — Southern Living
Россия направила США ноту из-за преследования танкера Bella 1 — The New York Times
Флэт уайт объединяет двойной эспрессо и молоко с микропеной — бариста
Алкоголь на морозе повышает риск переохлаждения и отравления — нарколог Стрелковский
Сейчас читают
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Наука и техника
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
Последние материалы
Фильм "Чебурашка 2" триумфально стартовал в прокате и собрал 1 млрд за сутки — ЕАИС
Томатная паста подходит для соусов, супов и рагу разных кухонь — Simply Recipe
Птицы закладывают змеиную кожу в гнезда для отпугивания хищников
Кузов, мотор и коробка — ключевые риски при покупке авто
Громоздкий комод в спальне ухудшает планировку — The Spruce
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Нехватка воды и жирная пища в праздники ухудшают работу печени — терапевт Горькавая
SPF после 35 лет признан ключевым фактором замедления старения
Нашатырный спирт ускоряет рост рассады при поливе
Короткий и мягкий шаг повышает устойчивость при беге на скользкой поверхности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.