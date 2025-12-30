Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Морские чудовища вне классификации: что за существа океан выбрасывает на берег уже столетиями

ДНК анализ выявил совпадение глобстеров с кашалотом — IFLscience
Зоосфера

Истории о загадочных массах плоти, выброшенных на берег, появляются уже не одно столетие, и каждая такая находка мгновенно рождает легенды о морских чудовищах. Одним из самых известных случаев стал глобстер из Сент-Огастина — существо, обнаруженное в конце XIX века и долгое время считавшееся останками гигантского осьминога. Лишь спустя десятилетия наука смогла объяснить происхождение этих таинственных образований, сообщает IFLscience.

Глобстер на берегу
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Глобстер на берегу

Что такое глобстер и почему он так озадачил учёных

Термин "глобстер" придумали только в 1962 году, но сами странные туши выбрасывало на берега задолго до этого. Так было и во Флориде в 1896 году, когда двое мальчиков случайно нашли на острове Анастасия огромный рыхлый ком плоти длиной около пяти с половиной метров. Объект был бесформенным, с фрагментами, напоминавшими конечности и голову.

Доктор Девитт Уэбб, осмотрев находку, предположил, что это останки невиданного ранее гигантского осьминога и отправил материалы в Йельский университет. Первоначально профессор Аддисон Веррилл действительно счёл, что речь идёт о новом виде — Octopus giganteus. Однако при дальнейшем изучении он пересмотрел мнение и заявил, что перед ним не осьминог, а разложившаяся часть кита — одного из тех морских гигантов, чьи размеры объясняются условиями океана и механизмами, описывающими право быть гигантами.

Как наука разобралась в природе глобстеров

Несмотря на пересмотр идентификации, споры продолжались десятилетиями. Повторные анализы образцов публиковались снова и снова, но единого мнения долго не было. Перелом наступил в начале 2000-х, когда на побережье Чили обнаружили ещё один глобстер — так называемый "чилийский сгусток".

Благодаря современным методам удалось провести сравнение с образцами из Сент-Огастина. В 2004 году исследование с применением электронной микроскопии показало, что ткань "чилийского сгустка" содержит характерную для китового жира структуру. ДНК-анализ продемонстрировал совпадение участка митохондриального гена с геном кашалота.

Исследователи отметили, что эти данные совпадают и с другими загадочными объектами: тасманским глобстером, "каплями" из Бермуд и Нантакета. Всё это позволило сделать вывод: большинство подобных находок представляют собой разложившийся подкожный жир крупных китов, которые остаются ключевыми фигурами среди главных хищников океана.

Почему глобстеры так долго путали исследователей

Морская среда разрушает ткани неравномерно, и жирные волокнистые структуры могут сохраняться годами, превращаясь в плотные комки, совершенно не похожие на останки млекопитающего. Отсюда и загадочные "щупальца", "зубы" и странные формы, которые легко принять за неизвестных морских существ.

Некоторые глобстеры действительно трудно опознать даже специалистам. К примеру, недавний 8-метровый объект, выброшенный в Уэльсе, вызвал новую волну обсуждений именно из-за своей необычной формы.

Глобстер против реальных останков морских животных

Традиционные останки китов или крупных рыб сохраняют узнаваемые элементы: кости, позвоночные структуры, характерные фрагменты тканей. Глобстеры, напротив, — это аморфные массы, прошедшие сложный путь разложения. Они часто лишены костей, но содержат плотные волокнистые структуры жира и соединительной ткани. Такое отличие и ввело в заблуждение исследователей XIX века, не имевших современных методов анализа.

Популярные вопросы

Всегда ли глобстер — это кит

В большинстве случаев да, но иногда это разложившиеся остатки крупных рыб.

Почему они так странно выглядят

Жир и соединительная ткань сохраняются иначе, чем мышцы и кости, образуя плотные бесформенные массы.

Опасны ли глобстеры

Нет, это естественные объекты, хотя их запах и внешний вид могут быть неприятными.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
