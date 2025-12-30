Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Зоосфера

Мы привыкли видеть птиц, спокойно сидящих на проводах, по которым проходит высокое напряжение, и редко задумываемся, почему им это никак не вредит. Между тем такое поведение связано с работой базовых физических принципов и особенностями устройства линий электропередач. Понимание этого механизма важно не только для науки, но и для защиты диких животных, сообщает Sciencepost.

Птицы на линиях электропередач
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Птицы на линиях электропередач

Почему птицы выбирают линии электропередач

Провода расположены достаточно высоко, чтобы обеспечить хороший обзор — это идеальные наблюдательные точки для отслеживания добычи или опасности. Хищные птицы используют такие места как удобные "вышки" для отдыха и охоты. На открытых пространствах линии электропередач в каком-то смысле заменяют деревья, особенно там, где естественных насестов мало.

Однако близость к электроустановкам сопряжена с рисками. По оценкам американских исследований, ежегодно от удара током погибают миллионы птиц, чаще всего крупные виды. Опасность возрастает, когда птица касается сразу двух элементов конструкции — например, двух проводов или провода и металлической опоры. В этот момент появляется путь для протекания тока, и цепь замыкается, что особенно критично для видов со сложными маршрутами и тонкими механизмами ориентации, связанными с магнитной навигацией перелётных птиц.

Почему птицы не получают удар тока

Главное правило электричества звучит просто: ток проходит только по замкнутой цепи. Когда птица сидит на одном-единственном проводе, её тело не соединяет кабель с землёй или другим проводником. Соответственно, путь для тока не возникает. Даже если по линии проходит сотни тысяч вольт, напряжение "не видит" возможности уйти через птицу, и она остаётся невредимой.

Удобно представить аналогию с водопроводом: вода под давлением течёт по трубе, но не вырывается наружу, если нет боковых отверстий. Так и ток продолжает идти по проводу, не затрагивая сидящую на нём птицу, пока не появится альтернативный путь. Опасность возникает только тогда, когда животное соприкасается с двумя элементами, создавая разницу потенциалов.

Когда риск всё же возникает

Крупные птицы более уязвимы, потому что их размах и масса увеличивают вероятность одновременного касания двух проводов. Если это происходит, образуется новый маршрут для тока — и удар становится неизбежным. Подобные случаи приводят не только к гибели птиц, но и к повреждениям оборудования, что делает проблему важной и для энергетической отрасли, и для сохранения экологических связей в дикой природе.

Инфраструктура во многих регионах уже адаптируется: изоляция проводов, установка защитных кожухов и конструктивные ограничения на доступ к опасным участкам помогают снизить риск. Такие меры одновременно защищают и птиц, и энергосистему.

Популярные вопросы

Почему маленькие птицы гибнут реже

Их размеры менее опасны: им труднее достать до двух проводов одновременно.

Почему ток идёт через птицу только при замыкании цепи

Ток движется по пути наименьшего сопротивления, и без замкнутого маршрута он не "выбирает" тело птицы.

Можно ли полностью исключить такие случаи

Полностью — нет, но инженерные решения значительно снижают риски.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы птицы природа экология животные безопасность электричество
Новости Все >
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Полноприводные кемпервэны обеспечивают проходимость на снегу, песке и бездорожье
Томатам и перцам зимой требуется до 16 часов освещения — данные Antonovsad
Боль в бицепсе после тренировки чаще связана с перегрузкой — тренеры
Микробиом диких пчёл используют для оценки экологического состояния городов — Earth
Работа двигателя, давление в шинах и холостой ход повышают выбросы — Le mag de la con
Сейчас читают
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Красота и стиль
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Недвижимость
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Гороскоп на 30 декабря: день для мягкого завершения дел
Блюдо "Сокровища Нового года" готовят из запечённых шампиньонов с сыром
Рыхлый снег лучше защищает корни яблонь от морозов
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Сухой воздух в салоне предотвращает обмерзание стекол ночью
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
ДНК анализ выявил совпадение глобстеров с кашалотом — IFLscience
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.