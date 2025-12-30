Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost

Мы привыкли видеть птиц, спокойно сидящих на проводах, по которым проходит высокое напряжение, и редко задумываемся, почему им это никак не вредит. Между тем такое поведение связано с работой базовых физических принципов и особенностями устройства линий электропередач. Понимание этого механизма важно не только для науки, но и для защиты диких животных, сообщает Sciencepost.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Птицы на линиях электропередач

Почему птицы выбирают линии электропередач

Провода расположены достаточно высоко, чтобы обеспечить хороший обзор — это идеальные наблюдательные точки для отслеживания добычи или опасности. Хищные птицы используют такие места как удобные "вышки" для отдыха и охоты. На открытых пространствах линии электропередач в каком-то смысле заменяют деревья, особенно там, где естественных насестов мало.

Однако близость к электроустановкам сопряжена с рисками. По оценкам американских исследований, ежегодно от удара током погибают миллионы птиц, чаще всего крупные виды. Опасность возрастает, когда птица касается сразу двух элементов конструкции — например, двух проводов или провода и металлической опоры. В этот момент появляется путь для протекания тока, и цепь замыкается, что особенно критично для видов со сложными маршрутами и тонкими механизмами ориентации, связанными с магнитной навигацией перелётных птиц.

Почему птицы не получают удар тока

Главное правило электричества звучит просто: ток проходит только по замкнутой цепи. Когда птица сидит на одном-единственном проводе, её тело не соединяет кабель с землёй или другим проводником. Соответственно, путь для тока не возникает. Даже если по линии проходит сотни тысяч вольт, напряжение "не видит" возможности уйти через птицу, и она остаётся невредимой.

Удобно представить аналогию с водопроводом: вода под давлением течёт по трубе, но не вырывается наружу, если нет боковых отверстий. Так и ток продолжает идти по проводу, не затрагивая сидящую на нём птицу, пока не появится альтернативный путь. Опасность возникает только тогда, когда животное соприкасается с двумя элементами, создавая разницу потенциалов.

Когда риск всё же возникает

Крупные птицы более уязвимы, потому что их размах и масса увеличивают вероятность одновременного касания двух проводов. Если это происходит, образуется новый маршрут для тока — и удар становится неизбежным. Подобные случаи приводят не только к гибели птиц, но и к повреждениям оборудования, что делает проблему важной и для энергетической отрасли, и для сохранения экологических связей в дикой природе.

Инфраструктура во многих регионах уже адаптируется: изоляция проводов, установка защитных кожухов и конструктивные ограничения на доступ к опасным участкам помогают снизить риск. Такие меры одновременно защищают и птиц, и энергосистему.

Популярные вопросы

Почему маленькие птицы гибнут реже

Их размеры менее опасны: им труднее достать до двух проводов одновременно.

Почему ток идёт через птицу только при замыкании цепи

Ток движется по пути наименьшего сопротивления, и без замкнутого маршрута он не "выбирает" тело птицы.

Можно ли полностью исключить такие случаи

Полностью — нет, но инженерные решения значительно снижают риски.