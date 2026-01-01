Зимняя сказка для собаки превращается в триллер: развлечения, после которых нужен ветеринар

Катание на санках повышает риск травм у собак — кинолог Голубев

Зима традиционно ассоциируется с активным отдыхом и весёлыми забавами на свежем воздухе. Санки, тюбинги и снежные горки дарят яркие эмоции, и владельцам собак нередко хочется разделить этот восторг со своими питомцами. Однако специалисты предупреждают: далеко не все зимние развлечения безопасны для животных.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Собака в санках

Почему катание на санках опасно для собак

Идея прокатить собаку с горки может показаться безобидной, но на практике она несёт серьёзные риски. Животное не способно контролировать скорость движения, удерживаться на скользкой поверхности или выбрать безопасное направление. Санки и особенно тюбинги легко разгоняются и могут вращаться вокруг своей оси, что даже для человека нередко становится проблемой.

В таких условиях собака оказывается полностью беспомощной. Потеря ориентации, резкие удары и падения могут привести к травмам позвоночника, суставов и внутренних органов. Именно поэтому кинологи настоятельно рекомендуют отказаться от подобных экспериментов и выбирать более спокойные форматы зимнего досуга, как во время обычных зимних прогулок с собакой.

"Такое развлечение совершенно не подходит для собак. Я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга, ведь такое катание может закончиться серьезной травмой или гибелью собаки. Лучше погуляйте с питомцем в заснеженном лесу, так вы проведете время с пользой, не рискуя здоровьем животного", — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Психологический стресс и поведенческие последствия

Физическая опасность — лишь часть проблемы. Для собаки катание на санках становится сильным стрессом. Животное не понимает, что происходит, не может остановить процесс и испытывает чувство паники. Такой опыт способен надолго закрепиться в памяти питомца.

В дальнейшем это может привести к тревожности, отказу выходить на прогулки, резким рывкам на поводке или деструктивному поведению. Кинологи подчёркивают, что собаки никогда не выбрали бы подобные экстремальные развлечения по собственной инициативе.

Опасные шутки со снегом

Ещё одна распространённая ошибка владельцев — бросать собаку в глубокий сугроб ради забавы или эффектного видео. Под слоем снега могут скрываться камни, лёд, ветки или металлические предметы, способные поранить лапы и грудную клетку, сообщает Pet Story.

Кроме того, контакт с холодным и влажным снегом увеличивает риск переохлаждения, особенно у короткошёрстных пород и щенков. В сочетании с реагентами на дорогах и тротуарах это создаёт дополнительные угрозы для здоровья, о чём напоминают специалисты, говоря о зимних рисках для собак.

Зимние развлечения для собак

Экстремальные виды отдыха, такие как катание на санках или тюбингах, делают собаку пассивным участником, лишённым контроля. Прогулки, игры и спортивные дисциплины, напротив, предполагают осознанное движение, понятные правила и возможность остановиться в любой момент. Именно такие форматы считаются безопасными и полезными.

Популярные вопросы о зимнем отдыхе с собакой

Можно ли катать собаку на санках по ровной поверхности?

Риск остаётся высоким даже без горки из-за скольжения и невозможности для животного удержаться.

Какие зимние виды спорта подходят собакам?

Кинологи рекомендуют скиджоринг, каникросс и гонки в упряжке при наличии подготовки и подходящей породы.

Что лучше выбрать для щенка зимой?

Короткие прогулки, игры и постепенное привыкание к холоду без экстремальных нагрузок.