Зимняя сказка для собаки превращается в триллер: развлечения, после которых нужен ветеринар

Зима традиционно ассоциируется с активным отдыхом и весёлыми забавами на свежем воздухе. Санки, тюбинги и снежные горки дарят яркие эмоции, и владельцам собак нередко хочется разделить этот восторг со своими питомцами. Однако специалисты предупреждают: далеко не все зимние развлечения безопасны для животных.
Идея прокатить собаку с горки может показаться безобидной, но на практике она несёт серьёзные риски. Животное не способно контролировать скорость движения, удерживаться на скользкой поверхности или выбрать безопасное направление. Санки и особенно тюбинги легко разгоняются и могут вращаться вокруг своей оси, что даже для человека нередко становится проблемой.
В таких условиях собака оказывается полностью беспомощной. Потеря ориентации, резкие удары и падения могут привести к травмам позвоночника, суставов и внутренних органов. Именно поэтому кинологи настоятельно рекомендуют отказаться от подобных экспериментов и выбирать более спокойные форматы зимнего досуга, как во время обычных зимних прогулок с собакой.
"Такое развлечение совершенно не подходит для собак. Я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга, ведь такое катание может закончиться серьезной травмой или гибелью собаки. Лучше погуляйте с питомцем в заснеженном лесу, так вы проведете время с пользой, не рискуя здоровьем животного", — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Физическая опасность — лишь часть проблемы. Для собаки катание на санках становится сильным стрессом. Животное не понимает, что происходит, не может остановить процесс и испытывает чувство паники. Такой опыт способен надолго закрепиться в памяти питомца.
В дальнейшем это может привести к тревожности, отказу выходить на прогулки, резким рывкам на поводке или деструктивному поведению. Кинологи подчёркивают, что собаки никогда не выбрали бы подобные экстремальные развлечения по собственной инициативе.
Ещё одна распространённая ошибка владельцев — бросать собаку в глубокий сугроб ради забавы или эффектного видео. Под слоем снега могут скрываться камни, лёд, ветки или металлические предметы, способные поранить лапы и грудную клетку, сообщает Pet Story.
Кроме того, контакт с холодным и влажным снегом увеличивает риск переохлаждения, особенно у короткошёрстных пород и щенков. В сочетании с реагентами на дорогах и тротуарах это создаёт дополнительные угрозы для здоровья, о чём напоминают специалисты, говоря о зимних рисках для собак.
Экстремальные виды отдыха, такие как катание на санках или тюбингах, делают собаку пассивным участником, лишённым контроля. Прогулки, игры и спортивные дисциплины, напротив, предполагают осознанное движение, понятные правила и возможность остановиться в любой момент. Именно такие форматы считаются безопасными и полезными.
Риск остаётся высоким даже без горки из-за скольжения и невозможности для животного удержаться.
Кинологи рекомендуют скиджоринг, каникросс и гонки в упряжке при наличии подготовки и подходящей породы.
Короткие прогулки, игры и постепенное привыкание к холоду без экстремальных нагрузок.
Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?