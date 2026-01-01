Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Зимняя сказка для собаки превращается в триллер: развлечения, после которых нужен ветеринар

Катание на санках повышает риск травм у собак — кинолог Голубев
Зоосфера

Зима традиционно ассоциируется с активным отдыхом и весёлыми забавами на свежем воздухе. Санки, тюбинги и снежные горки дарят яркие эмоции, и владельцам собак нередко хочется разделить этот восторг со своими питомцами. Однако специалисты предупреждают: далеко не все зимние развлечения безопасны для животных.

Собака в санках
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Собака в санках

Почему катание на санках опасно для собак

Идея прокатить собаку с горки может показаться безобидной, но на практике она несёт серьёзные риски. Животное не способно контролировать скорость движения, удерживаться на скользкой поверхности или выбрать безопасное направление. Санки и особенно тюбинги легко разгоняются и могут вращаться вокруг своей оси, что даже для человека нередко становится проблемой.

В таких условиях собака оказывается полностью беспомощной. Потеря ориентации, резкие удары и падения могут привести к травмам позвоночника, суставов и внутренних органов. Именно поэтому кинологи настоятельно рекомендуют отказаться от подобных экспериментов и выбирать более спокойные форматы зимнего досуга, как во время обычных зимних прогулок с собакой.

"Такое развлечение совершенно не подходит для собак. Я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга, ведь такое катание может закончиться серьезной травмой или гибелью собаки. Лучше погуляйте с питомцем в заснеженном лесу, так вы проведете время с пользой, не рискуя здоровьем животного", — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Психологический стресс и поведенческие последствия

Физическая опасность — лишь часть проблемы. Для собаки катание на санках становится сильным стрессом. Животное не понимает, что происходит, не может остановить процесс и испытывает чувство паники. Такой опыт способен надолго закрепиться в памяти питомца.

В дальнейшем это может привести к тревожности, отказу выходить на прогулки, резким рывкам на поводке или деструктивному поведению. Кинологи подчёркивают, что собаки никогда не выбрали бы подобные экстремальные развлечения по собственной инициативе.

Опасные шутки со снегом

Ещё одна распространённая ошибка владельцев — бросать собаку в глубокий сугроб ради забавы или эффектного видео. Под слоем снега могут скрываться камни, лёд, ветки или металлические предметы, способные поранить лапы и грудную клетку, сообщает Pet Story.

Кроме того, контакт с холодным и влажным снегом увеличивает риск переохлаждения, особенно у короткошёрстных пород и щенков. В сочетании с реагентами на дорогах и тротуарах это создаёт дополнительные угрозы для здоровья, о чём напоминают специалисты, говоря о зимних рисках для собак.

Зимние развлечения для собак

Экстремальные виды отдыха, такие как катание на санках или тюбингах, делают собаку пассивным участником, лишённым контроля. Прогулки, игры и спортивные дисциплины, напротив, предполагают осознанное движение, понятные правила и возможность остановиться в любой момент. Именно такие форматы считаются безопасными и полезными.

Популярные вопросы о зимнем отдыхе с собакой

Можно ли катать собаку на санках по ровной поверхности?

Риск остаётся высоким даже без горки из-за скольжения и невозможности для животного удержаться.

Какие зимние виды спорта подходят собакам?

Кинологи рекомендуют скиджоринг, каникросс и гонки в упряжке при наличии подготовки и подходящей породы.

Что лучше выбрать для щенка зимой?

Короткие прогулки, игры и постепенное привыкание к холоду без экстремальных нагрузок.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы зима собака питомец питомцы животные безопасность
Новости Все >
Решения в январе задают долгосрочные сценарии жизни
В Дании письма теперь будут доставлять частные компании — The Sun
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи
Зимой на Кубе устанавливается сухая погода 25–27 градусов — туристический обзор
Полы из натуральных материалов станут популярнее в 2026 году — 20 Minutes
ДНК чумы бронзового века нашли в останках овцы — археолог Тейлор Хермес
Новый формат руля сократил движения руками при парковке — CAR & MOTOR
Слоистый уход с сывороткой и кремом помогает удерживать влагу в коже зимой
Учёные зафиксировали температуру ионов выше 60 млн кельвинов при вспышках — Earth
Пищевые волокна усиливают чувство сытости в рационе — специалисты по питанию
Сейчас читают
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Красота и стиль
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи
Зимой на Кубе устанавливается сухая погода 25–27 градусов — туристический обзор
Полы из натуральных материалов станут популярнее в 2026 году — 20 Minutes
ДНК чумы бронзового века нашли в останках овцы — археолог Тейлор Хермес
Ежедневные 7500 шагов снижают риск болезней цивилизации — Prozeny
Декапирование растворяет пигмент и раскрывает чешуйки волоса
Фета формирует сырный слой в овощном террине
Натуральные ели разлагаются медленно в компосте
Новый формат руля сократил движения руками при парковке — CAR & MOTOR
Слоистый уход с сывороткой и кремом помогает удерживать влагу в коже зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.