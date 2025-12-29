Старость обходит их стороной: они живут десятилетиями и не дряхлеют — секрет вечной молодости найден

Теломеры летучих мышей сохраняют длину при старении — National Geographic

Ночью они появляются бесшумно, а утром снова будто растворяются в воздухе. Летучие мыши выглядят загадочно, но за этим образом скрывается набор навыков, которым позавидовал бы любой "супергерой". Они умеют ориентироваться в темноте с помощью звука, летать на рекордных скоростях и при этом оставаться важной опорой для экосистем.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гены

"Суперспособность" №1: видеть ушами

Вопреки мифам, летучие мыши не слепые — просто многие виды делают ставку не на зрение. Их главный инструмент — эхолокация: животное издаёт высокочастотные сигналы и считывает отражённое эхо, чтобы оценить расстояние, форму и размер объектов, включая насекомых.

"Эхолокация — гибкий и универсальный способ понимать мир", — говорит эколог Института экологии Национального автономного университета Мексики Родриго Медельин.

При этом исследования показывают, что мыши не всегда "озвучивают" пространство. Отдельные наблюдения указывают: некоторые особи способны пролетать отдельные участки в тишине — вероятно, чтобы не привлекать внимание сородичей, а ориентирование поддерживают зрением и памятью о маршрутах.

"Суперспособность" №2: полёт, которого нет у других млекопитающих

Летучие мыши — единственные млекопитающие с активным, машущим полётом: они работают мышцами, а не планируют, как белки-летяги. Их крылья — это, по сути, "руки" с удлинёнными пальцами, соединёнными кожной перепонкой. Такая конструкция обеспечивает высокую манёвренность: крылья можно складывать и менять их форму прямо в полёте.

"Суперспособность" №3: скорость и выносливость

Одна из рекордсменок — мексиканская складчатогубая летучая мышь. В материале упоминается, что в 2016 году исследователи в Техасе зафиксировали у неё скорость до 100 миль в час (около 160 км/ч). Это делает её одним из самых быстрых животных в мире при горизонтальном полёте.

"Суперспособность" №4: долгожительство "вопреки правилам"

Обычно маленькие животные живут меньше крупных, но летучие мыши нарушают это правило. В тексте приводится пример: крошечная ночница Брандта в России дожила как минимум до 41 года. Учёные связывают этот феномен с особенностями клеточной защиты — в частности, с теломерами на концах хромосом: у некоторых долгоживущих групп они, похоже, не укорачиваются с возрастом так заметно, как у других животных.

"Суперспособность" №5: сосуществование с вирусами и польза для людей

Летучие мыши могут переносить опасные вирусы, не демонстрируя тяжёлых симптомов, и это подталкивает учёных изучать их иммунитет. В тексте также отмечается, что мышей нередко считают природным "резервуаром" ряда инфекций, а относительно происхождения SARS-CoV-2 существуют разные мнения. При этом подчёркивается: если диких летучих мышей не тревожить, они не представляют угрозы для человека. Об этом пишет National Geographic.

Наконец, "супергеройство" мышей заключается не только в их биологии, но и в роли для природы. Большинство видов питается насекомыми и за ночь способно уничтожить огромное количество добычи, помогая сдерживать вредителей. Другие виды опыляют растения и распространяют семена, влияя на биоразнообразие и урожайность.

"Летучие мыши — непризнанные герои биоразнообразия", — говорит Медельин.

Сравнение: летучие мыши и другие ночные "охотники"