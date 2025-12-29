Старость обходит их стороной: они живут десятилетиями и не дряхлеют — секрет вечной молодости найден

Ночью они появляются бесшумно, а утром снова будто растворяются в воздухе. Летучие мыши выглядят загадочно, но за этим образом скрывается набор навыков, которым позавидовал бы любой "супергерой". Они умеют ориентироваться в темноте с помощью звука, летать на рекордных скоростях и при этом оставаться важной опорой для экосистем.
Вопреки мифам, летучие мыши не слепые — просто многие виды делают ставку не на зрение. Их главный инструмент — эхолокация: животное издаёт высокочастотные сигналы и считывает отражённое эхо, чтобы оценить расстояние, форму и размер объектов, включая насекомых.
"Эхолокация — гибкий и универсальный способ понимать мир", — говорит эколог Института экологии Национального автономного университета Мексики Родриго Медельин.
При этом исследования показывают, что мыши не всегда "озвучивают" пространство. Отдельные наблюдения указывают: некоторые особи способны пролетать отдельные участки в тишине — вероятно, чтобы не привлекать внимание сородичей, а ориентирование поддерживают зрением и памятью о маршрутах.
Летучие мыши — единственные млекопитающие с активным, машущим полётом: они работают мышцами, а не планируют, как белки-летяги. Их крылья — это, по сути, "руки" с удлинёнными пальцами, соединёнными кожной перепонкой. Такая конструкция обеспечивает высокую манёвренность: крылья можно складывать и менять их форму прямо в полёте.
Одна из рекордсменок — мексиканская складчатогубая летучая мышь. В материале упоминается, что в 2016 году исследователи в Техасе зафиксировали у неё скорость до 100 миль в час (около 160 км/ч). Это делает её одним из самых быстрых животных в мире при горизонтальном полёте.
Обычно маленькие животные живут меньше крупных, но летучие мыши нарушают это правило. В тексте приводится пример: крошечная ночница Брандта в России дожила как минимум до 41 года. Учёные связывают этот феномен с особенностями клеточной защиты — в частности, с теломерами на концах хромосом: у некоторых долгоживущих групп они, похоже, не укорачиваются с возрастом так заметно, как у других животных.
Летучие мыши могут переносить опасные вирусы, не демонстрируя тяжёлых симптомов, и это подталкивает учёных изучать их иммунитет. В тексте также отмечается, что мышей нередко считают природным "резервуаром" ряда инфекций, а относительно происхождения SARS-CoV-2 существуют разные мнения. При этом подчёркивается: если диких летучих мышей не тревожить, они не представляют угрозы для человека. Об этом пишет National Geographic.
Наконец, "супергеройство" мышей заключается не только в их биологии, но и в роли для природы. Большинство видов питается насекомыми и за ночь способно уничтожить огромное количество добычи, помогая сдерживать вредителей. Другие виды опыляют растения и распространяют семена, влияя на биоразнообразие и урожайность.
"Летучие мыши — непризнанные герои биоразнообразия", — говорит Медельин.
Совы и кошки в темноте опираются на зрение и слух, но не "рисуют" картину мира с помощью эха. Насекомые, например мотыльки, чувствуют ультразвук и пытаются уйти от атаки, однако сами не используют такую точную навигацию. Летучие мыши выделяются тем, что совмещают полёт млекопитающего с сонаром и высокой манёвренностью.
Не берите летучую мышь в руки, даже если она кажется "слабой" или неподвижной.
Если животное залетело в помещение, откройте окно, выключите свет и дайте ему вылететь самостоятельно.
При обнаружении колонии в доме не применяйте яды и не разрушайте укрытие — лучше обратиться в службы по работе с дикой фауной или к волонтёрам-хироптерологам.
Домашних животных держите подальше: охотничий инстинкт приводит к травмам зверька и стрессу у питомца.
Если контакт всё же произошёл (укус или царапина), немедленно обратитесь к врачу для профилактики бешенства.
Нет. Многие просто сильнее полагаются на эхолокацию, чем на зрение, особенно в полной темноте.
Риск появляется только при прямом контакте или беспокойстве животных. В дикой природе при соблюдении дистанции угрозы нет.
Они поедают насекомых-вредителей сельхозкультур, снижая экономический ущерб и потребность в пестицидах.
