Душа моряков и хозяин штормов: небесный гигант пересекающий океаны, не касаясь суши неделями

Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3 метров — RSPB

Альбатросы долго оставались загадкой, поскольку большую часть жизни проводят вдали от суши. Только развитие наблюдательных технологий позволило понять, насколько уникальны их способности и насколько сложна их экология. Об этом сообщает RSPB.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Альбатрос в полёте над океаном

Кто такие альбатросы

Альбатросы принадлежат к семейству трубконосых — группе птиц, приспособленных к океанической жизни. Они отличаются долголетием, высоким уровнем ориентации в море и способностью преодолевать огромные расстояния, опираясь на встроенный компас в голове. Эти птицы проводят месяцы вдали от суши, возвращаясь на берег лишь для размножения.

Размах крыльев странствующего альбатроса достигает около трёх метров, что делает его крупнейшей летающей птицей современности. Вес отдельных особей достигает примерно 10 кг. Всего насчитывается 22 вида, объединённые в четыре рода, каждый из которых имеет собственные особенности и ареал.

Где живут и как путешествуют альбатросы

Большинство видов обитает в Южном полушарии, от Антарктиды до Южной Америки, Африки и Австралии. Лишь четыре вида встречаются на севере Тихого океана — от Гавайев до Японии и Аляски. Для многих альбатросов характерны огромные миграции: они могут перемещаться на тысячи километров, используя ветровые потоки и практически не расходуя энергию, как и другие животные с выраженной адаптацией к экстремальному холоду.

Спутниковая телеметрия позволила наглядно увидеть маршруты перемещений и определить ключевые зоны питания. Эти данные помогают снижать риски взаимодействия птиц с рыболовными судами и повышать эффективность природоохранных мер.

Чем питаются и что угрожает альбатросам

Основу рациона составляют кальмары, рыба и криль. Они также подбирают отходы, выбрасываемые рыболовными судами, что нередко приводит к трагическим последствиям. Прилов стал главной угрозой: птицы, привлечённые наживкой, запутываются в снастях или получают смертельные травмы. По мировым оценкам, ежегодно таким образом гибнет десятки тысяч особей.

Дополнительную опасность представляют инвазивные виды на островах, где гнездятся альбатросы. Завезённые хищники и грызуны наносят серьёзный урон кладкам и птенцам, что особенно критично для видов, размножающихся медленно и воспроизводящих всего одного птенца раз в несколько лет.

Почему альбатросы так хорошо летают

Алгоритм их полёта основан на динамическом парении — сложном взаимодействии с ветровыми потоками. Птицы используют разницу в скорости воздуха на разных высотах, поднимаясь и спускаясь по диагонали, чтобы поддерживать скорость почти без взмахов крыльями. Такой тип полёта обеспечивает невероятную дальность и экономичность, а также позволяет птицам путешествовать месяцами.

Популярные вопросы

Сколько видов альбатросов существует

Учёные выделяют 22 вида, принадлежащие к четырём родам.

Почему альбатросам угрожает вымирание

Основные причины — прилов, изменение климата и инвазивные виды на местах гнездования.

Как им удаётся летать почти без взмахов крыльями

Они используют динамическое парение и разницу в скорости ветра на разных высотах над океаном.