Морское существо с крыльями: природа создала идею, которая не выдержала реальности

Длина тела орлиной акулы составляла около 1,6 метра

Иногда палеонтология показывает не "царей океана", а странные черновики эволюции — тех, кто выглядел эффектно, но не закрепился в природе. Одним из таких существ стала так называемая орлиная акула, напоминающая одновременно акулу и ската. Она жила в меловом периоде и охотилась не на добычу, а на планктон.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Орлиная акула

Кто такая орлиная акула и почему о ней говорят

Aquilolamna milarcae — хрящевая рыба мезозойской эры, внешне похожая на гибрид акулы и ската. Такое сочетание не выглядит фантастикой: обе группы относятся к хрящевым рыбам, а эволюция не раз "примеряла" похожие решения в разных ветвях.

Судя по описаниям, этот вид держался в пелагиали — в открытой толще воды вдали от берегов и дна. В такой среде не спрячешься за камнями или рифами, поэтому решают не шипы и броня, а экономичная, стабильная и быстрая механика движения.

Как выглядел этот прототип

Орлиная акула выделялась размерами и пропорциями. При длине тела около 1,6 метра её грудные плавники расправлялись почти до 2 метров, превращая силуэт в "крылатый". Широкая голова и огромные плавники намекают на мирный рацион: этот вид не был классическим хищником, а питался планктоном.

Такой план тела словно подталкивает к образу "парения" в воде: хвост обеспечивает тягу, а широкие плавники помогают держаться в толще воды, снижая энергозатраты на движение на больших дистанциях.

Почему планктонная стратегия оказалась рискованной

Питание планктоном звучит безопаснее, чем охота, но в океане это отдельная гонка эффективности. Чтобы прокормиться, нужно постоянно фильтровать огромные объёмы воды и тратить энергию очень экономно. В открытом море любые лишние "расходы" быстро становятся критичными — особенно если рядом появляются более удачные конкуренты.

Именно поэтому эволюция обычно "награждает" тех, кто-либо идеально приспособился к фильтрации, либо умеет перемещаться с минимальными потерями. В случае Aquilolamna схема оказалась красивой, но, вероятно, не самой выгодной в долгую.

Кто занял её нишу

Со временем роль крупных поедателей планктона досталась другим решениям. В океанах закрепились китовая акула и гигантская акула, а в другой ветви — гигантские манты. И здесь особенно интересно сравнение манты и орлиной акулы: манта не "скользит" на тяге хвоста, а активно "летит" в воде, работая плавниками почти как крыльями. Об этом сообщает Дзен-канал "Планетяне".

На этом фоне орлиная акула выглядит как промежуточный вариант: эффектный, понятный по логике, но проигравший в практической эффективности. В результате она осталась в истории как редкий пример того, как природа тестирует дизайн, а потом без сожаления отказывается от него.

Сравнение орлиной акулы, манты и планктоноядных акул

Орлиная акула сочетала акулье движение с "крылатыми" плавниками, полагаясь на хвостовую тягу и поддержку широких грудных плавников. Манты делают ставку на активную "аэродинамику" в воде — мощные взмахи плавниками дают маневренность и контроль, а хвост почти не участвует. Китовая и гигантская акулы, напротив, остаются "классическими" акулами по форме тела, но выигрывают за счет размеров, фильтрации и энергетической экономии при длительном движении.

Популярные вопросы о орлиной акуле

Как выбрать "ближайшего родственника" орлиной акуле по образу жизни?

Скорее всего, по логике питания и перемещений ближе всего планктоноядные гиганты и манты, хотя внешне сходство распределено между ними по-разному.

Что лучше для фильтрации планктона: "крылья" как у манты или "акулья" форма тела?

Обе стратегии работают, но по-разному: манта выигрывает за счет активного движения плавниками, а акулы — за счет крупных размеров и устойчивого "крейсерского" плавания.