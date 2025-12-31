Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Домашние долгожители: какие коты спокойно переходят отметку в 20 лет и продолжают царствовать в доме

Мейн-куны могут жить свыше 15 лет при контроле здоровья — Kodami
Одни кошки уходят слишком рано, а другие десятилетиями остаются активными и любопытными. Продолжительность жизни питомца во многом определяется генетикой, но уход, питание и условия содержания способны заметно продлить кошачий век. Некоторые породы при правильном подходе легко перешагивают отметку в 18-20 лет. Об этом сообщает Kodami.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Что влияет на долголетие кошек

В среднем домашние кошки живут от 10 до 15 лет, однако статистика показывает, что отдельные животные способны значительно превзойти этот показатель. Абсолютный рекорд принадлежит кошке по кличке Creme Puff, прожившей 38 лет и 3 дня в Техасе, а среди ныне живущих долгожителей выделяется британская кошка Флосси, которой исполнилось 27 лет.

Интересно, что обе рекордсменки — метисы. Исследования Королевского ветеринарного колледжа Лондона показывают: смешанные породы в среднем живут дольше благодаря более широкой генетической вариативности. Это снижает риск наследственных заболеваний, характерных для некоторых чистокровных линий. Тем не менее породистые кошки при грамотном уходе также способны радовать хозяев долгие годы.

Мейн-кун

Мейн-кун — одна из самых крупных домашних кошек, происходящая из лесных районов штата Мэн. Несмотря на внушительные размеры, эта порода отличается спокойным и дружелюбным характером. Основной риск связан с гипертрофической кардиомиопатией, но регулярные осмотры у ветеринара и генетический контроль позволяют минимизировать угрозы.

При сбалансированном питании, умеренной физической активности и уходе за полудлинной шерстью мейн-куны нередко доживают до 15-17 лет и сохраняют активность в зрелом возрасте.

Сиамская кошка

Сиамы традиционно считаются одними из самых долгоживущих пород. Многие представители доживают до 20 лет и старше. Эти кошки известны своей "разговорчивостью", высоким интеллектом и тесной привязанностью к человеку.

Активный образ жизни, потребность в общении и умственной стимуляции положительно сказываются на здоровье. Стройное телосложение и крепкая мускулатура также способствуют более плавному старению.

Сибирская кошка

Сибирская порода формировалась в суровых климатических условиях России, что отразилось на ее выносливости. Плотное телосложение, густая водоотталкивающая шерсть и крепкий иммунитет делают этих кошек устойчивыми к внешним факторам.

При хорошем уходе и контроле здоровья сибиряки нередко превышают 18-20 лет, оставаясь подвижными и энергичными даже в пожилом возрасте.

Бирманская кошка

Бирманцы — кошки среднего размера с мускулистым телом и уравновешенным характером. Они ориентированы на общение с человеком и легче переносят жизнь в домашних условиях.

Порода отличается сравнительно низким уровнем наследственных заболеваний. При правильном рационе, регулярных профилактических осмотрах и спокойной обстановке бирманские кошки часто живут 18-20 лет.

Персидская кошка

Персидские кошки относятся к брахицефальным породам, что повышает риск респираторных и почечных заболеваний. Однако это не означает короткую жизнь по умолчанию.

При ответственном подходе — контроле дыхательных путей, уходе за глазами, шерстью и регулярных визитах к ветеринару — персы могут доживать до 16-17 лет, сохраняя спокойный и ласковый характер.

Советы по увеличению жизни кошки

  1. Подбирать корм с учетом возраста и породы.

  2. Обеспечивать регулярные ветеринарные осмотры и вакцинацию.

  3. Поддерживать физическую и умственную активность с помощью игр и общения.

Популярные вопросы о долгоживущих кошках

Какая порода кошек живет дольше всего?
Чаще всего долгожителями становятся сиамские и сибирские кошки, но многое зависит от ухода.

Сколько в среднем живут метисы?
Метисы нередко живут 15-18 лет и дольше благодаря генетической устойчивости.

Можно ли продлить жизнь породистой кошке?
Да, правильное питание, профилактика заболеваний и комфортные условия заметно повышают шансы на долгую жизнь.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
