Ольга Сакиулова

Земля трещала, океаны кипели, виды исчезали — крокодилы крепли: почему их не берет ни один катаклизм

Крокодилы пережили два массовых вымирания за 230 млн лет
Зоосфера

Крокодилы — одни из немногих животных, которым удалось пройти сквозь крупнейшие катастрофы в истории Земли. Они пережили эпоху динозавров, резкие климатические сдвиги и массовые вымирания, почти не изменив свой облик. Новое исследование объясняет, какие эволюционные качества помогли им удержаться там, где исчезли целые ветви жизни. Об этом сообщает журнал Palaeontology.

Крокодиловы слёзы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крокодиловы слёзы

Долгий путь сквозь вымирания

История крокодилов начинается около 230 миллионов лет назад. Их древние родственники — псевдозухи — в позднем триасе занимали доминирующее положение среди наземных хищников. Однако именно крокодиломорфы оказались единственной линией, которая смогла пережить сразу два глобальных кризиса: вымирание в конце триаса и катастрофу на границе мела и палеогена, уничтожившую неавианских динозавров.

Исследователи отмечают, что ключевым фактором стала не сила или размеры, а гибкость. В отличие от узкоспециализированных форм, древние крокодиломорфы могли существовать в разных средах и менять образ жизни в зависимости от условий. Это позволило им не исчезнуть вместе с экосистемами, которые рушились одна за другой.

Универсалы вместо специалистов

Во времена позднего триаса рядом с предками крокодилов жили многочисленные рептилии с узкой пищевой специализацией. Когда климат и экосистемы резко изменились, именно такие формы оказались наиболее уязвимыми. Выжили те, кто мог питаться разной пищей и использовать как наземные, так и водные ресурсы.

Похожая ситуация повторилась спустя миллионы лет, когда падение астероида и последующие изменения климата положили конец эпохе динозавров. Полуводные линии с разнообразным рационом вновь оказались в выигрыше. Ученые из Университета Юты и Центрального университета Оклахомы считают, что именно от этих выживших произошли все современные виды крокодилов.

Пищевая стратегия как эволюционное оружие

Современные крокодилы с раннего возраста демонстрируют удивительную всеядность. Молодые особи питаются насекомыми, головастиками и ракообразными, а по мере роста переходят на рыбу, птиц и других позвоночных. Такая стратегия снижает зависимость от одного источника пищи и повышает шансы пережить экологические кризисы.

Чтобы проследить, как это работало в прошлом, ученые сравнили форму черепов 99 ископаемых и 20 современных видов. Анализ показал, что разнообразие челюстей и зубов отражает широкий спектр рационов. Эти данные позволили реконструировать питание вымерших форм и подтвердили, что именно неспециализированные виды имели наибольшие шансы на выживание.

Современные крокодилы и уроки прошлого

Сегодня крокодилы обитают в реках, озерах и болотах разных континентов. Их способность приспосабливаться к условиям среды — прямое наследие древней эволюционной гибкости. Однако современные угрозы носят иной характер. Разрушение мест обитания, браконьерство и изменение климата ставят под угрозу даже этих "ветеранов" эволюции.

Отдельные виды, включая гавиала Ганга и кубинского крокодила, уже находятся на грани исчезновения. Ученые подчеркивают: природная устойчивость не заменяет охранных мер и сохранения экосистем.

Сравнение: крокодилы и динозавры

Динозавры часто отличались высокой специализацией — как в питании, так и в среде обитания. Крокодилы же развивались как универсалы, способные существовать в воде и на суше. Эта разница стала решающей во времена глобальных кризисов, когда узкая специализация превращалась в слабость.

Популярные вопросы о выживании крокодилов

Почему крокодилы не вымерли вместе с динозаврами?
Потому что они были менее специализированы и могли менять рацион и среду обитания.

Сколько видов крокодилов существует сегодня?
В настоящее время известно 26 современных видов.

Поможет ли их устойчивость пережить нынешние изменения климата?
Частично да, но без защиты экосистем даже крокодилы остаются уязвимыми.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
