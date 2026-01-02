Материнский инстинкт переиграл смерть: тюлени застревают между утратой и опасной заботой

Тюлени продолжают защищать детёнышей после их гибели — биолог Сперу

Самки тюленей продолжают заботиться о погибшем потомстве. Это поведение выглядит трогательно и тревожно одновременно и долго оставалось вне поля зрения науки. Недавние наблюдения показали, что некоторые самки морских леопардов способны не расставаться с детёнышем даже спустя недели после его гибели.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тюлени

Неожиданная форма материнской заботы

Антарктические морские леопарды считаются одиночными и малоизученными животными. Тем удивительнее оказалось открытие, сделанное докторантами Университета Род-Айленда Эмили Сперу и Ренато Боррас-Чавесом. В ходе многолетних наблюдений ученые зафиксировали редкое поведение: самки тюленей более 20 дней носили на себе и охраняли погибших детенышей.

В одном из случаев самка демонстрировала подобное поведение неоднократно на протяжении нескольких лет. Она не только переносила тело детеныша, но и защищала его от хищников, словно тот был жив, пишет журнал "Вокруг света".

Что такое посмертное внимательное поведение

Ученые относят такие действия к так называемому посмертному заботливому поведению. Это редкая форма материнской реакции, при которой животное продолжает проявлять привязанность, охрану или интерес к погибшему сородичу, чаще всего к собственному потомству.

Подобные примеры хорошо известны у наземных млекопитающих. Аналогичное поведение наблюдали у слонов, шимпанзе, динго и жирафов. Однако среди морских млекопитающих такие случаи фиксируются крайне редко, что связано с трудностями наблюдения в океанической среде. У ластоногих — тюленей, морских львов и моржей — ранее было описано всего несколько подобных эпизодов.

Как учёным удалось отследить тюленей

Исследователи использовали характерные пятна на шкуре морских леопардов как "природные метки". Это позволило точно идентифицировать отдельных самок и наблюдать за ними на протяжении длительного времени, отслеживая повторяющиеся модели поведения.

Такой метод дал возможность не только зафиксировать сам факт заботы о погибшем детеныше, но и понять, что это не единичная случайность, а устойчивая реакция у отдельных особей.

Возможные причины: гормоны и физиология

Эмили Сперу предполагает, что ключ к пониманию этого поведения может скрываться в физиологии млекопитающих. После родов в организме самки циркулирует сложный гормональный коктейль, запускающий инстинкты заботы и защиты.

"Эти гормоны все еще могут действовать в организме матери. Возможно, она просто не в состоянии сразу отпустить детёныша", — отмечает исследовательница Эмили Сперу.

Несмотря на высокие энергетические затраты, самка продолжает выполнять материнскую роль, даже если потомство уже погибло. Это делает поведение биологически невыгодным, но эмоционально и физиологически объяснимым.

Почему такое поведение встречается не у всех

Важно подчеркнуть: подобная форма заботы характерна далеко не для всех животных и даже не для всех самок морских леопардов. Ученые считают, что здесь может играть роль индивидуальный опыт, возраст, репродуктивная история и условия окружающей среды.

Сравнение: морские леопарды и другие животные

У китообразных — косаток, дельфинов — случаи переноса погибших детенышей описывались чаще. Один из недавних примеров — косатка у берегов штата Вашингтон, которая долго несла тело новорожденного, пытаясь удержать его на поверхности воды. У тюленей же такое поведение до сих пор считалось почти невозможным.

Популярные вопросы о поведении тюленей

Все ли самки тюленей так поступают?

Нет, такое поведение наблюдается лишь у отдельных особей.

Связано ли это с интеллектом животных?

Скорее с физиологией и гормональными механизмами, чем с уровнем интеллекта.

Встречается ли подобное у других морских животных?

Да, но чаще у китообразных, чем у ластоногих.

Может ли это поведение длиться месяцами?

Зафиксированные случаи у тюленей длились до 20 дней, более длительные периоды пока не подтверждены.