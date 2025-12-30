Ночная романтика без слов: лесные огни, по которым олени находят друг друга

Вот это романтика: в брачный период моча оленей светится, как сигнальные огни в лесу. Это свечение заметно в сумерках, когда животные наиболее активны, и может играть роль в их брачном поведении. Необычный эффект связан не с магией, а с особенностями восприятия света и химическим составом следов. Об этом сообщает "Вокруг света".
В сезон размножения самцы белохвостых оленей активно заявляют о себе. Они сдирают кору с деревьев рогами, трутся о стволы лобными железами и выкапывают небольшие углубления в земле, куда мочатся. Такие метки демонстрируют доминирование и сигнализируют самкам о готовности к спариванию.
"Я бы сравнил это с дорожными отражателями", — говорит биолог Университета Джорджии, ведущий автор исследования, опубликованного в научном журнале Дэниел ДеРоуз-Брокерт.
Ученые обратили внимание на фотолюминесценцию — способность органических материалов поглощать ультрафиолетовый свет и переизлучать его в видимом диапазоне. В природе это свойство встречается довольно часто, но чаще его изучали у самих животных, а не в их окружении.
Команда исследователей изучала следы диких белохвостых оленей в лесах штата Джорджия за несколько недель до начала брачного сезона. С помощью ультрафиолетовых ламп они сканировали деревья, почву и пятна мочи, фиксируя отраженный свет на длинах волн, которые способны различать глаза оленей.
Всего ученые проанализировали 146 следов активности, включая 20 участков с мочой. Результаты показали, что и натертые деревья, и почвенные метки, и сама моча излучают голубоватое свечение в сумерках. Для других оленей такие "указатели" могут быть хорошо заметны даже в полумраке.
Авторы работы предполагают, что подобный эффект может помогать самкам находить активных самцов, а также усиливать визуальную составляющую брачных сигналов в условиях низкой освещенности.
Точного ответа у ученых пока нет. Предполагается, что дело в сочетании соединений, содержащихся в железистых выделениях оленей, их моче и внутренних слоях коры деревьев. Некоторые из этих веществ обладают фотолюминесцентными свойствами.
Интересно, что яркость свечения усиливалась по мере приближения брачного периода. Это может быть связано с более агрессивным трением о деревья и увеличением количества выделяемых секретов.
Фотолюминесценция встречается у самых разных биологических материалов. Известно, что некоторые ткани, жидкости и органические соединения могут светиться в ультрафиолете без очевидной биологической функции. В этом смысле оленьи следы не уникальны, но редки по сочетанию поведенческой и визуальной роли.
В отличие от случайного свечения, оленьи метки появляются строго в контексте брачного поведения, что делает их особенно интересными для дальнейших исследований.
Нет, эффект заметен в ультрафиолетовом диапазоне и адаптирован под зрение оленей.
Пока это лишь гипотеза. Ученые предполагают, что свечение может усиливать брачные сигналы.
Фотолюминесценция встречается у разных видов, но ее роль в поведении изучена слабо.
Нет, это направление исследований только развивается и требует дополнительных экспериментов.
Даже привычные природные процессы могут скрывать неожиданные механизмы коммуникации. Светящиеся следы оленей показывают, насколько сложными и многоуровневыми бывают брачные ритуалы в дикой природе. Будущие исследования помогут понять, является ли это свечение осознанным сигналом или лишь эффектным побочным явлением.
