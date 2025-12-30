Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночная романтика без слов: лесные огни, по которым олени находят друг друга

Светящиеся метки оленей заметны другим особям — биолог ДеРоуз-Брокерт
Зоосфера

Вот это романтика: в брачный период моча оленей светится, как сигнальные огни в лесу. Это свечение заметно в сумерках, когда животные наиболее активны, и может играть роль в их брачном поведении. Необычный эффект связан не с магией, а с особенностями восприятия света и химическим составом следов. Об этом сообщает "Вокруг света".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как самцы оленей "помечают" территорию в период гона

В сезон размножения самцы белохвостых оленей активно заявляют о себе. Они сдирают кору с деревьев рогами, трутся о стволы лобными железами и выкапывают небольшие углубления в земле, куда мочатся. Такие метки демонстрируют доминирование и сигнализируют самкам о готовности к спариванию.

"Я бы сравнил это с дорожными отражателями", — говорит биолог Университета Джорджии, ведущий автор исследования, опубликованного в научном журнале Дэниел ДеРоуз-Брокерт.

Почему оленьи следы начинают светиться

Ученые обратили внимание на фотолюминесценцию — способность органических материалов поглощать ультрафиолетовый свет и переизлучать его в видимом диапазоне. В природе это свойство встречается довольно часто, но чаще его изучали у самих животных, а не в их окружении.

Команда исследователей изучала следы диких белохвостых оленей в лесах штата Джорджия за несколько недель до начала брачного сезона. С помощью ультрафиолетовых ламп они сканировали деревья, почву и пятна мочи, фиксируя отраженный свет на длинах волн, которые способны различать глаза оленей.

Что показали наблюдения в лесу

Всего ученые проанализировали 146 следов активности, включая 20 участков с мочой. Результаты показали, что и натертые деревья, и почвенные метки, и сама моча излучают голубоватое свечение в сумерках. Для других оленей такие "указатели" могут быть хорошо заметны даже в полумраке.

Авторы работы предполагают, что подобный эффект может помогать самкам находить активных самцов, а также усиливать визуальную составляющую брачных сигналов в условиях низкой освещенности.

Что именно вызывает это свечение

Точного ответа у ученых пока нет. Предполагается, что дело в сочетании соединений, содержащихся в железистых выделениях оленей, их моче и внутренних слоях коры деревьев. Некоторые из этих веществ обладают фотолюминесцентными свойствами.

Интересно, что яркость свечения усиливалась по мере приближения брачного периода. Это может быть связано с более агрессивным трением о деревья и увеличением количества выделяемых секретов.

Сравнение: оленьи "сигналы" и другие примеры фотолюминесценции

Фотолюминесценция встречается у самых разных биологических материалов. Известно, что некоторые ткани, жидкости и органические соединения могут светиться в ультрафиолете без очевидной биологической функции. В этом смысле оленьи следы не уникальны, но редки по сочетанию поведенческой и визуальной роли.

В отличие от случайного свечения, оленьи метки появляются строго в контексте брачного поведения, что делает их особенно интересными для дальнейших исследований.

Как ученые изучают такие явления

  1. Выбирают период наибольшей активности животных, например, брачный сезон.
  2. Используют источники ультрафиолетового света с разной длиной волн.
  3. Фиксируют отражение на уровне, доступном зрению конкретного вида.
  4. Сравнивают данные в разные фазы сезона.
  5. Анализируют химический состав следов и окружающих материалов.

Популярные вопросы о светящихся следах оленей

Видят ли люди это свечение без приборов?

Нет, эффект заметен в ультрафиолетовом диапазоне и адаптирован под зрение оленей.

Зачем самцам нужно светиться?

Пока это лишь гипотеза. Ученые предполагают, что свечение может усиливать брачные сигналы.

Бывает ли такое у других животных?

Фотолюминесценция встречается у разных видов, но ее роль в поведении изучена слабо.

Является ли это доказанным способом привлечения самок?

Нет, это направление исследований только развивается и требует дополнительных экспериментов.

Что это говорит о поведении животных

Даже привычные природные процессы могут скрывать неожиданные механизмы коммуникации. Светящиеся следы оленей показывают, насколько сложными и многоуровневыми бывают брачные ритуалы в дикой природе. Будущие исследования помогут понять, является ли это свечение осознанным сигналом или лишь эффектным побочным явлением.

