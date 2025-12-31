Многие владельцы замечали, как собака во сне подёргивает лапами, тихо поскуливает или будто бежит на месте. Эти сцены заставляют задуматься, что именно происходит в голове питомца, когда он отдыхает. Современные исследования помогают приоткрыть эту загадку и понять, зачем животным нужны сновидения.
По данным американских специалистов по сну, собаки проводят во сне до половины суток. Продолжительность отдыха зависит от возраста, породы и образа жизни: щенки и пожилые животные спят заметно дольше взрослых. Сон состоит из нескольких фаз, каждая из которых важна для восстановления организма.
Особый интерес вызывает фаза быстрого сна, или REM. Именно в этот период мозг остаётся активным, а тело временно обездвижено. Похожие механизмы наблюдаются и у других домашних животных, например, у кошек.
Нейробиолог Мэтт Уилсон, профессор Массачусетского технологического института, считает, что способность видеть сны характерна для большинства млекопитающих. В рамках экспериментов учёный изучал активность мозга крыс. Сначала животные проходили лабиринт, а затем их нейронную активность сравнивали с показателями во время сна.
Выяснилось, что во сне мозг воспроизводит те же схемы активности, что и при бодрствовании. Это означает, что животные "проигрывают" пережитые события, закрепляя опыт и навыки.
"Мы всё больше убеждаемся в том, что сон, его функции и, вероятно, сновидения широко распространены среди животных", — говорит нейробиолог Мэтт Уилсон.
Дополнительные аргументы дали наблюдения за кошками. Когда учёные временно нарушали работу участка мозга, отвечающего за неподвижность во время REM-фазы, животные начинали активно двигаться во сне. Они ходили, следили взглядом за воображаемыми объектами и даже проявляли охотничье поведение.
Эти факты подтверждают связь сновидений с дневным опытом и объясняют, почему питомцы иногда выглядят так, будто участвуют в событиях, которых нет рядом, сообщает Pet Story.
На основе имеющихся данных учёные считают, что сны собак формируются из повседневных впечатлений. Это могут быть прогулки, игры, тренировки, запахи или взаимодействие с хозяином. Мозг комбинирует фрагменты памяти, создавая новые сцены, которые помогают закреплять важную информацию.
Понимание таких процессов важно и для оценки поведения питомца в реальной жизни. Например, реакции собаки на человека нередко объясняются работой памяти и эмоций.
Да, большинство собак, как и другие млекопитающие, проходят фазу быстрого сна.
Учёные допускают такую возможность, так как негативный опыт также сохраняется в памяти.
Как правило, нет. Это естественный признак активной работы мозга.
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.