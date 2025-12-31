Лапы бегут во сне не просто так: тайный механизм памяти, который включается у собак ночью

Собаки проводят во сне около половины суток — нейробиолог Мэтт Уилсон

Многие владельцы замечали, как собака во сне подёргивает лапами, тихо поскуливает или будто бежит на месте. Эти сцены заставляют задуматься, что именно происходит в голове питомца, когда он отдыхает. Современные исследования помогают приоткрыть эту загадку и понять, зачем животным нужны сновидения.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Сны собаки

Сколько и как спят собаки

По данным американских специалистов по сну, собаки проводят во сне до половины суток. Продолжительность отдыха зависит от возраста, породы и образа жизни: щенки и пожилые животные спят заметно дольше взрослых. Сон состоит из нескольких фаз, каждая из которых важна для восстановления организма.

Особый интерес вызывает фаза быстрого сна, или REM. Именно в этот период мозг остаётся активным, а тело временно обездвижено. Похожие механизмы наблюдаются и у других домашних животных, например, у кошек.

Что показали эксперименты учёных

Нейробиолог Мэтт Уилсон, профессор Массачусетского технологического института, считает, что способность видеть сны характерна для большинства млекопитающих. В рамках экспериментов учёный изучал активность мозга крыс. Сначала животные проходили лабиринт, а затем их нейронную активность сравнивали с показателями во время сна.

Выяснилось, что во сне мозг воспроизводит те же схемы активности, что и при бодрствовании. Это означает, что животные "проигрывают" пережитые события, закрепляя опыт и навыки.

"Мы всё больше убеждаемся в том, что сон, его функции и, вероятно, сновидения широко распространены среди животных", — говорит нейробиолог Мэтт Уилсон.

Косвенные доказательства от кошек

Дополнительные аргументы дали наблюдения за кошками. Когда учёные временно нарушали работу участка мозга, отвечающего за неподвижность во время REM-фазы, животные начинали активно двигаться во сне. Они ходили, следили взглядом за воображаемыми объектами и даже проявляли охотничье поведение.

Эти факты подтверждают связь сновидений с дневным опытом и объясняют, почему питомцы иногда выглядят так, будто участвуют в событиях, которых нет рядом, сообщает Pet Story.

Что именно снится собакам

На основе имеющихся данных учёные считают, что сны собак формируются из повседневных впечатлений. Это могут быть прогулки, игры, тренировки, запахи или взаимодействие с хозяином. Мозг комбинирует фрагменты памяти, создавая новые сцены, которые помогают закреплять важную информацию.

Понимание таких процессов важно и для оценки поведения питомца в реальной жизни. Например, реакции собаки на человека нередко объясняются работой памяти и эмоций.

Как понять, что собака видит сон

Обратите внимание на время: движения чаще появляются спустя 10-20 минут после засыпания. Наблюдайте за реакциями: лёгкие подёргивания лап или ушей считаются нормой. Не будите собаку без необходимости, чтобы не нарушать цикл сна. Обеспечьте спокойную обстановку и удобное место для отдыха.

Популярные вопросы о снах собак

Видят ли сны все собаки?

Да, большинство собак, как и другие млекопитающие, проходят фазу быстрого сна.

Могут ли собакам сниться кошмары?

Учёные допускают такую возможность, так как негативный опыт также сохраняется в памяти.

Нужно ли будить собаку, если она дёргается во сне?

Как правило, нет. Это естественный признак активной работы мозга.