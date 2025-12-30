Когда насекомые становятся оружием: живые дроны с рюкзаками входят в эпоху тайных операций

Немецкие военные тестируют тараканов с камерами — директор Стефан Вильгельм

Будущее разведки всё чаще связывают не с дронами и роботами, а с живыми существами. Немецкие инженеры делают ставку на насекомых, которые способны проникать туда, куда техника не доберётся. Эксперименты уже вышли за пределы лабораторий и заинтересовали военных. Об этом сообщает CBS News.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Таракан-шпион

Тараканы с рюкзаками как инструмент разведки

Немецкая компания SWARM Biotactics разрабатывает систему наблюдения и разведки на базе живых насекомых. В качестве "платформы" выбран мадагаскарский таракан-свистун — крупный, выносливый вид, давно изучаемый учёными. Его способность переносить нагрузки и выживать в экстремальных условиях делает насекомое подходящим кандидатом для скрытых миссий.

Генеральный директор компании Стефан Вильгельм объяснил, что эволюция создала идеального "разведчика", которому не нужны колёса, пропеллеры или сложная стабилизация.

"Миллионы лет эволюции создали очень выносливое, подвижное и способное насекомое. Для того, чем мы хотим заниматься, это идеальное животное", — отметил генеральный директор SWARM Biotactics Стефан Вильгельм в интервью CBS News.

Что умеют технологические рюкзаки

На спину тараканов крепятся миниатюрные рюкзаки весом до 15 граммов. В компании планируют снизить эту массу до 10 граммов, чтобы повысить мобильность насекомых. Внутри таких модулей могут находиться камеры, микрофоны и даже доплеровские радары.

Эти устройства позволяют собирать аудио- и видеоданные, а также фиксировать движение и присутствие объектов в закрытых пространствах. По сути, насекомое становится живым носителем разведывательной электроники.

Как управляют движением насекомых

Управление тараканами не предполагает механического контроля. Нейробиологи SWARM Biotactics используют электроды, воздействующие на усики насекомых. Это мягкая стимуляция, которая направляет их естественные реакции, а не подавляет поведение.

"Это таракан с рюкзаком, и мы осторожно подталкиваем его в правильном направлении", — пояснил Стефан Вильгельм.

Сейчас управление осуществляется вручную, но компания активно разрабатывает автоматические системы, способные координировать целые группы насекомых.

"Эта система позволяет направлять весь набор в определённую точку, будь то небольшая группа или десятки экземпляров", — добавил Вильгельм.

Разработчики подчёркивают, что процедура не причиняет боли, а благополучие насекомых остаётся важной частью проекта.

Испытания с немецкой армией

Проект развивается на фоне усиления оборонных инициатив в Европе. SWARM Biotactics уже сотрудничает с бундесвером, тестируя тараканов-разведчиков в условиях, приближённых к реальным операциям.

На текущем этапе речь идёт исключительно о разведке и наблюдении. Возможность боевого применения, включая перенос взрывчатых веществ, в компании обсуждают лишь теоретически и подчёркивают, что любые решения должны соответствовать законодательству.

Не только война: спасательные миссии

Помимо военных задач, технология рассматривается для поисково-спасательных операций. Тараканы способны проникать между обломками зданий, в узкие трещины и нестабильные конструкции, где человеку и технике работать опасно.

По оценке Вильгельма, первые масштабные развёртывания подобных систем возможны уже в течение 18-24 месяцев.

Исторический контекст: животные в шпионаже

Использование животных в разведке — не новая идея. В институциональной публикации ЦРУ отмечается, что на протяжении десятилетий агентство изучало птиц, рыб, насекомых и млекопитающих как инструменты скрытого наблюдения.

Среди известных примеров — голуби с камерами времён холодной войны, программа Acoustikitty с кошкой-подслушивателем, а также эксперименты с механическими насекомыми и роботами-рыбами. Многие проекты так и не вышли за рамки испытаний, но они заложили основу для современных биотехнологических решений.

Популярные вопросы о тараканах-шпионах

Опасны ли такие насекомые для людей?

Нет, они не несут угрозы и не предназначены для атаки.

Можно ли полностью контролировать их движения?

Пока нет — управление носит направляющий, а не абсолютный характер.

Когда технология станет массовой?

По оценкам разработчиков, в течение ближайших двух лет.