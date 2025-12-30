Берег Техаса будто открыл портал в иную реальность: странные существа выходят из воды одно за другим

Нетипичных для Техаса морских животных и птиц зафиксировали в 2025 году — MYSA

В 2025 году пляжи и города Техаса удивляли даже опытных натуралистов и местных жителей. На побережье находили странных морских существ, в парках появлялись неожиданные птицы, а рядом с городскими тропами замечали крупных рептилий. Некоторые находки выглядели настолько необычно, что их в шутку называли "инопланетными". Об этом сообщает издание MYSA.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Актиния

Инопланетянин на берегу Южного Техаса

В конце мая посетители острова Саут-Падре обнаружили на песке странное существо, которое быстро стало героем соцсетей. Очевидцы сравнивали его то с яичными желтками, то с кусочком пирога, а кто-то и вовсе назвал находку "пришельцем".

На самом деле на берег выбросило саргассового голожаберного моллюска — небольшое беспозвоночное длиной около 10 сантиметров. Этот вид обитает среди саргассовых водорослей и распространён в Карибском бассейне и Мексиканском заливе. Появление моллюска на суше связано с сезонным скоплением саргасса, пик которого обычно приходится на период с апреля по август.

Редкий осьминог у берега национального парка

В декабре отдыхающей на Национальном морском побережье Падре-Айленд удалось сделать редкие фотографии осьминога, оказавшегося у самой кромки воды. По её словам, за годы посещения пляжа она никогда раньше не видела подобного.

Сотрудники Исследовательского института Харта при Техасском университете A&M пояснили, что осьминоги в этом регионе не редкость. Однако холодная погода и резкие перепады температуры могут приводить к тому, что морских обитателей выбрасывает ближе к берегу.

Неожиданный гость в городском парке

В начале года в парке Вудлон-Лейк в Сан-Антонио заметили лебедя-шипуна — инвазивный вид, не характерный ни для Техаса, ни для Северной Америки. Птица находилась в одиночестве на озере площадью около 80 акров.

В Департаменте парков и дикой природы Техаса рассказали, что у этого появления есть два вероятных объяснения. Лебедь мог переместиться из соседнего водоёма в поисках лучшей среды обитания или же мигрировать на юг из-за суровых погодных условий, остановившись у крупного озера.

Актинии и саргасс: редкое сочетание

Весной побережье Техаса оказалось завалено водорослями, вместе с которыми на суше появились необычные морские анемоны. Эти актинии редко оказываются на берегу, так как большую часть жизни проводят в открытом океане, прикрепляясь к плавающим водорослям и обломкам.

По словам специалистов, к берегу их принесли прибрежные течения. Внешне такие существа напоминают комки или пятна и нередко вызывают недоумение у отдыхающих.

Аллигатор рядом с прогулочной тропой

В апреле жители города Макаллен заметили крупного аллигатора у канала рядом с популярной пешеходной зоной. Рептилию засняли на фото и видео, после чего власти оперативно предупредили горожан об опасности.

Появление аллигатора связывают с наводнением, которое произошло в Южном Техасе ранее весной. Из-за подъёма воды животные могут перемещаться на непривычные территории.

Редкая гибридная птица и чёрный олень

Осенью в пригороде Сан-Антонио биологи зафиксировали появление необычной гибридной птицы — потомка голубой и зелёной соек. Учёные считают, что её появление может быть связано с расширением ареалов видов на фоне климатических изменений.

Ещё одним редким явлением стал меланистический белохвостый олень, замеченный в районе Техас-Хилл-Кантри. Такие животные отличаются почти чёрной окраской из-за генетической мутации. Несмотря на редкость, специалисты отмечают, что в Центральном Техасе подобных оленей фиксируют чаще, чем ожидалось.

Популярные вопросы о необычных находках в Техасе

Опасны ли "инопланетные" существа на пляжах?

Как правило, нет. Большинство из них — безвредные морские организмы.

Почему животных выбрасывает на берег?

Причинами могут быть течения, холод, штормы или сезонные изменения.

Нужно ли сообщать о таких находках?

Да, специалисты рекомендуют информировать службы парков и дикой природы.