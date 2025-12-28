Оставленные на острове и забытые людьми: как крошечное стадо стало загадкой, перепугавшей учёных

Научное сообщество до сих пор возвращается к странной истории, случившейся более века назад на удалённом острове Амстердам в Индийском океане. Семья переселенцев покинула суровые земли, оставив небольшое стадо коров, и именно эти животные стали объектом внимания ученых. Их судьба превратилась в уникальный пример того, как природа способна менять домашних животных. Об этом сообщает Sciencing.
В конце XIX века французские фермеры попытались освоить Амстердам — вулканическую скалу вдали от материков. Неблагоприятный климат и изоляция заставили их уйти, но коров они не забрали. То, что должно было закончиться исчезновением животных, обернулось редким феноменом: оставшиеся коровы адаптировались, размножились и создали популяцию, численность которой в отдельные годы достигала двух тысяч голов.
Сезонные исследователи использовали часть стада для пропитания, но со временем стало ясно, что коровы меняют экосистему острова. Они уничтожали эндемичные растения и мешали восстановлению почвы. Чтобы уменьшить ущерб, территорию разделили электрифицированным забором и ограничили перемещение животных. Позже власти приняли решение полностью ликвидировать стадо, однако научная ценность этих коров сохранилась.
Такие популяции почти не встречаются, поэтому дикие коровы острова стали важным объектом для генетиков. Удивило исследователей и то, что потомки небольшого первоначального стада обладали куда большим генетическим разнообразием, чем многие европейские породы. Это стало неожиданным результатом для модели, возникшей всего из пяти животных.
Учёные предполагают, что помогли особенности происхождения: часть их предков была близка к породе джерси, отличающейся стойкостью к холоду и сырости. Эти качества дали животным шанс выжить в суровых условиях субполярного острова, подобно тому как изоляция меняет эволюцию видов в нестандартной среде. Так коровы превратились в пример того, как климат и ограниченное пространство формируют новые черты у домашних видов.
Несмотря на успешную адаптацию, коровы оставались инвазивным видом, разрушающим хрупкую экосистему. Со временем их полностью истребили. Однако изучение других подобных популяций продолжается. В Чернобыльской зоне исследователи наблюдают за одичавшими коровами как за аналогом древних туров, а на Аляске стада на острове Чирикоф сохраняют как генетический резерв на случай болезни домашнего скота.
Популяции в разных регионах дают ученым разный материал для анализа.
Сопоставление таких групп помогает лучше понять механизмы эволюции домашних животных.
