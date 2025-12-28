Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Мыши — зеркальное отражение человека? Почему именно они десятилетиями несут на себе тяжесть науки

Проект "Геном человека" подтвердил близость ДНК мышей и людей — Sciencing
Зоосфера

Трудно представить современную медицину без экспериментов на животных, и особенно без лабораторных мышей. На протяжении десятилетий именно эти небольшие грызуны помогали ученым определить причины заболеваний, разрабатывать вакцины и тестировать методы лечения. Их влияние заметно в онкологии, генетике и хирургии, сообщает Sciencing.

Лабораторная мышь
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Лабораторная мышь

Почему мыши стали основой биомедицинских исследований

Хотя опыт препарирования животных известен еще со времён античных ученых, именно мыши заняли ведущую позицию в лабораториях. Они быстро взрослеют, хорошо размножаются и легко адаптируются к экспериментальным условиям. Но главный аргумент — не их количество, а физиологические и генетические сходства с человеком. Мыши стали отдельным домашним подвидом, и их геном полностью расшифрован. Сравнение с человеческой ДНК показывает: около 85% функциональных генов совпадают, а остальные тесно связаны по структуре.

Понимание особенностей организма мыши позволяет точно прогнозировать реакции на лекарства и модели заболеваний. Благодаря стандартизированным линиям животных результаты экспериментов легко воспроизводить, что важно для проверки новых методов терапии.

Как генетика изменила роль мышей в лабораториях

В XIX веке ученые чаще работали с собаками, приматами и сельскохозяйственными животными. Всё изменилось в начале XX века, когда появились первые программы целенаправленного разведения мышей для науки. Но настоящий прорыв произошёл после внедрения технологий редактирования генов: стало возможно "отключать" или модифицировать конкретные участки ДНК, наблюдая, как это отражается на здоровье и поведении животных.

С развитием генной инженерии появились "нокаутные" мыши — модели, которым удаляют определённый ген. Сравнение таких животных с обычной группой помогает понять роль генов в развитии рака, наследственных заболеваний, нарушений обмена веществ и иммунных реакций.

Значение проекта — Геном человека

Глобальная программа по секвенированию человеческой ДНК показала: у людей и мышей почти идентичный набор генов. Лишь около десяти из четырёх тысяч не имеют прямых аналогов у грызунов. Это укрепило мышей в статусе ведущей модели для изучения болезней человека и ускорило создание лекарств, тестируемых затем в клиниках.

Популярные вопросы

Почему нельзя полностью отказаться от экспериментов на животных

Многие процессы невозможно воспроизвести на клетках или в компьютерных моделях, особенно когда речь идёт о сложных заболеваниях.

Как выбирают конкретный вид мышей для эксперимента

Ученые подбирают линию в зависимости от цели — от генетически чистых моделей до специализированных вариантов.

Можно ли заменить мышей искусственными системами

Технологии развиваются, но полная замена невозможна: организм — сложная система, которую нельзя точно смоделировать в пробирке.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые болезни природа животные генетика медицина исследование
Новости Все >
Смена приоритетов банков — от потребителей к бизнесу не случайна — Мехтиев
Гены устойчивости к антибиотикам существовали задолго до медицины — Biocontaminant
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
Металлурги России удивили результатами, несмотря на санкции
Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods
Зимой комнатные растения поливают утром, чтобы снизить риск корневой гнили
Магнезия улучшает хват и снижает риск выскальзывания грифа — тренеры
Сейчас читают
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Последние материалы
Проект "Геном человека" подтвердил близость ДНК мышей и людей — Sciencing
Салат "Снежинка" готовят из белков, креветок, риса и красной икры
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Гороскоп: 28 декабря подходит для подведения итогов
Плохая вентиляция канализации разрушает защиту сифона
Журавельник прорастает после зимней стратификации — House Digest
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Направление печки в ноги ускоряет прогрев салона автомобиля
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.