Правда о боевых дельфинах СССР: кого они искали на дне моря и почему их побеги пугали военных

Боевых дельфинов в ВМФ СССР обучали поиску мин и диверсантов

Три десятилетия назад идея привлечь морских животных к охране военно-морских объектов казалась фантастикой, но в СССР она давно стала частью закрытых программ. Дельфины помогали искать мины, обнаруживать диверсантов и патрулировать бухты, демонстрируя способности, которые трудно заменить техникой.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Тренировка дельфина

Как появилась секретная база

В 1960-х в Севастополе создали закрытый океанариум, который должен был изучать феномен скорости дельфинов и применять эти знания при проектировании кораблей и подлодок. Афалин вылавливали прямо в Черном море и размещали на объекте "Площадка 75". Узкая Казачья бухта оказалась идеальным местом для тренировок, а гидродинамический канал позволял исследовать особенности их движения. К началу 1970-х научная часть проекта была завершена, и полученные данные использовали в судостроении.

Как тренировали боевых дельфинов

Животных обучали поиску мин, патрулированию и помощи водолазам. Во время обследования дна дельфин использовал эхолокацию, а при обнаружении объекта нажимал рычаг, после чего ставил метку возле мины. Поначалу животные обозначали любые предметы, но специалисты нашли способ анализировать находки — по отпечаткам на пластилине, которым дельфин касался объекта. Такой подход опирался на принципы работы сложных сенсорных систем, сходных с тем, как устроено обоняние и когниция собак. Благодаря программе в Черном море обнаружили десятки затонувших мин и торпед, иногда на глубине около ста метров.

Сложнее всего было обучить распознаванию диверсантов: дельфины хорошо замечали пловцов в ластах, но игнорировали тех, кто использовал буксиры. Популярные легенды о "дельфинах-убийцах" не подтверждались — таких программ на базе не было.

После распада СССР

В 1990-х финансирование исчезло, и животных перевели на цирковые выступления и программы дельфинотерапии. По словам сотрудников, большая часть особей погибла, а к 2014 году оставалось менее десяти животных. Позже тренировочную деятельность начали восстанавливать, вновь привлекая дельфинов к военным задачам.

Истории о белухах

В 1987 году в Севастополь прибыли три белухи — Тишка, Бриз и Вайт. После распада СССР их переобучали для выступлений, но осенью 1991 года животные сбежали через повреждённое ограждение. Бриз всплыл у берегов Турции, где спокойно контактировал с людьми. Позже его вернули, но при очередном шторме он снова ушёл в море. Последний раз его видели у берегов Болгарии, сообщает "Культурология.рф".

Плюсы и минусы применения морских животных

Технологии развиваются, но дельфины до сих пор востребованы. Они способны действовать там, где техника затрудняется.

Преимущества

Высокая чувствительность биолокации.

Способность работать в мелководных и заиленных зонах.

Быстрая реакция и обучаемость.

Недостатки

Сложность содержания.

Зависимость от условий среды.

Ограниченный срок службы по сравнению с техникой.

Популярные вопросы

Можно ли использовать дельфинов для атаки

Такие задачи не ставились — животные применялись только для поиска и обозначения объектов.

Сколько стоит подготовка дельфина

Цена зависит от содержания, инфраструктуры и длительности подготовки, которая может занимать годы.

Что лучше — техника или дельфины

Для глубоководных задач эффективнее техника, а для прибрежных и нестандартных условий часто выигрывает биолокация.