Голодные кошки против редких птиц: новый запрет на Гавайях обещает болезненный выбор

На Гавайях запретили кормить диких кошек ради экосистем — Associated Press

На Большом острове Гавайского архипелага разгорается острый конфликт между защитниками природы и любителями кошек. Новый запрет, который вступает в силу в начале года, напрямую затрагивает тысячи одичавших животных и людей, которые годами заботились о них. Власти уверены, что мера необходима для спасения уникальной фауны, но далеко не все с этим согласны. Об этом сообщает Associated Press.

Почему на Гавайях решили запретить кормление кошек

Власти округа Гавайи приняли закон, запрещающий кормить диких животных на всей территории острова. Формальная цель — защита местных видов, в первую очередь находящегося под угрозой исчезновения гавайского гуся нене. Эти птицы эволюционировали без наземных хищников и крайне уязвимы перед завезёнными видами.

Кошки появились на островах в XVIII веке вместе с европейскими моряками и со временем стали так называемыми суперхищниками. Биологи отмечают, что они угрожают местным видам не только напрямую, охотясь на птиц и птенцов, но и косвенно, меняя поведение животных и распространяя болезни.

Колонии кошек и человеческий фактор

Точное количество одичавших кошек на Большом острове неизвестно, но речь идёт о десятках тысяч. В отдельных местах сформировались устойчивые колонии, которые регулярно подкармливают люди. Один из таких очагов — перевалочная станция и центр переработки отходов в Кеалакехе, где обитает около 200 кошек.

Лиз Свон, которая кормит животных уже 33 года, ежедневно приезжает туда с водой и кормом. Она утверждает, что никогда не видела нене рядом со свалкой и считает запрет несправедливым.

"Я не считаю, что кошек нужно истреблять из-за ненейцев. Они оба живые существа", — сказала Свон.

Угрозы для экосистемы

По словам биологов, проблема выходит далеко за рамки прямой охоты. Оставленная для кошек еда привлекает местных птиц и других животных к человеческим объектам, увеличивая риск столкновений с машинами и людьми. Кроме того, кошачьи фекалии могут распространять паразита токсоплазмоза.

Эта болезнь уже стала причиной гибели находящихся под угрозой исчезновения гавайских тюленей-монахов и местных птиц. В прошлом году самец нене погиб под колёсами автомобиля, направляясь к месту кормления кошек в Хило. Его самка ранее потеряла птенца из-за токсоплазмоза, сообщили в Департаменте земельных и природных ресурсов штата.

Позиция биологов

Государственный биолог Рэймонд Макгуайр, специалист по дикой природе, подчёркивает, что ситуация выходит за рамки эмоций. Он лично наблюдал, как нене прилетали к нетипичным местам в поисках еды, рискуя жизнью.

"Есть так много птиц, которых мои дети никогда не увидят, но которых видел я. Мы должны задаться вопросом, достойно ли мы чтим своих предков, если не защищаем эти виды", — отметил Макгуайр.

При этом он подчёркивает, что сам любит кошек, но считает их присутствие несовместимым с выживанием местных животных.

Культурный и моральный конфликт

Дебаты осложняются культурным контекстом. В гавайской традиции животные занимают особое место, а аумакуа — духи предков — могут принимать их облик. Мэр Большого острова Кимо Аламеда признал, что решение далось ему тяжело.

"Мне было жаль кошек", — сказал Аламеда, пояснив, что позволил закону вступить в силу без своей подписи.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы не будут делать ставку на жёсткое применение запрета. Штраф за первое нарушение составит до 50 долларов, за повторные — до 500.

Споры вокруг эффективности запрета

Критики закона утверждают, что он подорвёт программы отлова, стерилизации и выпуска кошек, которые годами реализовывали волонтёры. По их мнению, голодные животные начнут охотиться активнее, а помощь уйдёт в подполье.

Специалист по культуре Макаʻала Каʻаумоана с острова Кауаи считает, что такие программы не решают проблему.

"Кошек нужно отлавливать", — заявила она, подчёркивая, что стерилизованные животные всё равно продолжают охотиться.

Жительница острова Дебби Краватта задаётся другим вопросом: почему жизнь местного вида считается ценнее жизни брошенной домашней кошки.

